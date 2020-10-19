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Неплательщиков кредитов в России вычисляют с помощью уличных камер
Уличные камеры определенных моделей в России помогают вычислять не только фигурантов дел о тяжких преступлениях, но и обычных алиментщиков и людей, не платящих... РИА Новости, 19.10.2020
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следственный комитет россии (ск рф)
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 19 окт — РИА Новости.</strong> Уличные камеры определенных моделей в России помогают вычислять не только фигурантов дел о тяжких преступлениях, но и обычных алиментщиков и людей, не платящих по кредитам.Об этом рассказал в интервью РИА Новости в День криминалистики старший следователь-криминалист Главного управления криминалистики СК России Вадим Смехнов.По его словам, специальные уличные камеры в реальном времени фиксируют лица прохожих и сравнивают с базой людей, находящихся в розыске.Как сообщали ранее в Федеральной службе судебных приставов, возможность распознания должников предусмотрена у камер, подключенных к системе "Безопасный город". Ее сейчас вводят в различных городах России, в частности в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>.
https://radiosputnik.ria.ru/20201008/aviakompanii-1578910272.html
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Цифровой концлагерь на пороге
16
В нашем кишлаке нет ни одной камеры! и как Они хотят меня "вычислить"?
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следственный комитет россии (ск рф), москва, общество

Неплательщиков кредитов в России вычисляют с помощью уличных камер

12:19 19.10.2020 (обновлено: 13:19 19.10.2020)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВидеокамеры на доме в Москве
Видеокамеры на доме в Москве - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Уличные камеры определенных моделей в России помогают вычислять не только фигурантов дел о тяжких преступлениях, но и обычных алиментщиков и людей, не платящих по кредитам.
Об этом рассказал в интервью РИА Новости в День криминалистики старший следователь-криминалист Главного управления криминалистики СК России Вадим Смехнов.
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По его словам, специальные уличные камеры в реальном времени фиксируют лица прохожих и сравнивают с базой людей, находящихся в розыске.

"Число задержанных именно благодаря им измерялось сотнями (на чемпионате мира по футболу в 2018 году. — Прим. ред.). В федеральном розыске могут находиться не только те граждане, которые совершили тяжкие преступления. Там же есть и те, кто не платит алименты и не выплачивает кредиты", — отметил следователь-криминалист.

Как сообщали ранее в Федеральной службе судебных приставов, возможность распознания должников предусмотрена у камер, подключенных к системе "Безопасный город". Ее сейчас вводят в различных городах России, в частности в Москве.
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Следственный комитет России (СК РФ)МоскваОбщество
 
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