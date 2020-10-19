https://ria.ru/20201019/kamery-1580457199.html
Неплательщиков кредитов в России вычисляют с помощью уличных камер
Уличные камеры определенных моделей в России помогают вычислять не только фигурантов дел о тяжких преступлениях, но и обычных алиментщиков и людей, не платящих... РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T12:19
2020-10-19T12:19
2020-10-19T13:19
следственный комитет россии (ск рф)
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 19 окт — РИА Новости.</strong> Уличные камеры определенных моделей в России помогают вычислять не только фигурантов дел о тяжких преступлениях, но и обычных алиментщиков и людей, не платящих по кредитам.Об этом рассказал в интервью РИА Новости в День криминалистики старший следователь-криминалист Главного управления криминалистики СК России Вадим Смехнов.По его словам, специальные уличные камеры в реальном времени фиксируют лица прохожих и сравнивают с базой людей, находящихся в розыске.Как сообщали ранее в Федеральной службе судебных приставов, возможность распознания должников предусмотрена у камер, подключенных к системе "Безопасный город". Ее сейчас вводят в различных городах России, в частности в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>.
https://radiosputnik.ria.ru/20201008/aviakompanii-1578910272.html
https://ria.ru/20201003/rubl-1578138876.html
Влад Тёплыйстан
Цифровой концлагерь на пороге
16
Исай Исаев
В нашем кишлаке нет ни одной камеры! и как Они хотят меня "вычислить"?
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москва
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), москва, общество