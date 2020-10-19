https://ria.ru/20201019/jiujitsu-1579729548.html
Николас Кейдж борется с инопланетянами в фильме "Джиу-джитсу"
На YouTube разместили трейлер фантастического боевика Димитри Логофетиса "Джиу-джитсу". Главную роль в фильме исполнил Николас Кейдж. РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T02:00
2020-10-19T02:00
2020-10-19T02:00
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<strong>МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. </strong>На YouTube разместили трейлер фантастического боевика Димитри Логофетиса "Джиу-джитсу". Главную роль в фильме исполнил Николас Кейдж. Каждые шесть лет древний орден мастеров джиу-джитсу сталкивается с грозным инопланетным захватчиком в битве за Землю. Тысячи лет борцы, защищающие Землю, играли по правилам, пока однажды один из героев этой войны не потерпел поражение в одной из битв. Теперь человечество оказывается на грани уничтожения. В фильме, основанном на одноименном комиксе 2017 года Димитри Логофетиса и Джима МакГрата, снялись: Ален Мусси ("Кикбоксер"), Фрэнк Грилло (сериал "Королевство"), Рик Юн ("Падение Олимпа", "Форсаж"), Мария Авгеропулос ("Перси Джексон и Похититель молний") и другие. Премьера боевика в кинотеатрах и в цифровом формате запланирована на 20 ноября.
https://ria.ru/20201012/bean-1579060438.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
фильмы 2020, кино и сериалы, новости культуры, земля, николас кейдж, youtube
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. На YouTube разместили трейлер фантастического боевика Димитри Логофетиса "Джиу-джитсу". Главную роль в фильме исполнил Николас Кейдж.
Каждые шесть лет древний орден мастеров джиу-джитсу сталкивается с грозным инопланетным захватчиком в битве за Землю. Тысячи лет борцы, защищающие Землю, играли по правилам, пока однажды один из героев этой войны не потерпел поражение в одной из битв. Теперь человечество оказывается на грани уничтожения.
В фильме, основанном на одноименном комиксе 2017 года Димитри Логофетиса и Джима МакГрата, снялись: Ален Мусси ("Кикбоксер"), Фрэнк Грилло (сериал "Королевство"), Рик Юн ("Падение Олимпа", "Форсаж"), Мария Авгеропулос ("Перси Джексон и Похититель молний") и другие.
Премьера боевика в кинотеатрах и в цифровом формате запланирована на 20 ноября.