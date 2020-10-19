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Более тысячи семей Удмуртии получили льготный кредит по сельской ипотеке
Более тысячи семей в Удмуртии получили льготный кредит по программе "Сельская ипотека", сообщили в пресс-службе главы региона. РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T10:04
2020-10-19T10:04
ипотека
россельхозбанк
удмуртская республика (удмуртия)
игринский район
экономика
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<strong>УФА, 19 окт – РИА Новости.</strong> Более тысячи семей в Удмуртии получили льготный кредит по программе "Сельская ипотека", сообщили в пресс-службе главы региона.Поясняется, что в структуре заявок 42% составляют готовые дома, 18% – квартиры и 40% – жилье в новостройках по договорам долевого участия. Среди жителей села льготная ипотека наиболее востребована в Завьяловском, Увинском и <a href="http://ria.ru/location_Igrinskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Игринском районах</a> Удмуртии."Всего за время действия программы в регионе принято порядка 5600 заявок на получение сельской ипотеки на сумму 11,7 миллиарда рублей. Средний размер выданных займов составляет 2 миллиона рублей. Наиболее популярны кредиты на 15 лет", - сообщает пресс-служба.В сообщении отмечается, что в программу "Комплексное развитие сельских территорий" наряду с сельской ипотекой входит и льготный потребительский кредит. "Жители сельских территорий Удмуртии в возрасте от 23 до 65 лет могут получить денежные средства в сумме от 30 до 250 тысяч рублей на срок от 6 месяцев до 5 лет. Льготная процентная ставка не превышает 3% годовых при условии оформления договора личного страхования. Без оформления договора личного страхования ставка не будет превышать 5% годовых в рублях", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20201016/udmurtiya-1580195021.html
https://ria.ru/20201013/konsultatsiya-1579366647.html
удмуртская республика (удмуртия)
игринский район
РИА Новости
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ипотека, россельхозбанк, удмуртская республика (удмуртия), игринский район, экономика

Более тысячи семей Удмуртии получили льготный кредит по сельской ипотеке

10:04 19.10.2020
 
© РИА Новости / Нина ЗотинаИпотека
Ипотека - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
© РИА Новости / Нина Зотина
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УФА, 19 окт – РИА Новости. Более тысячи семей в Удмуртии получили льготный кредит по программе "Сельская ипотека", сообщили в пресс-службе главы региона.
"Удмуртия сохраняет свои позиции в ТОП-5 регионов России по объему выданных займов по программе "Сельская ипотека". Возможностью взять льготный кредит на приобретение жилья воспользовались уже 1094 семьи, общий объем средств, выданных Удмуртским филиалом Россельхозбанка, достиг 2,18 миллиарда рублей", - говорится в сообщении пресс-службы главы Удмуртии.
Поясняется, что в структуре заявок 42% составляют готовые дома, 18% – квартиры и 40% – жилье в новостройках по договорам долевого участия. Среди жителей села льготная ипотека наиболее востребована в Завьяловском, Увинском и Игринском районах Удмуртии.
"Всего за время действия программы в регионе принято порядка 5600 заявок на получение сельской ипотеки на сумму 11,7 миллиарда рублей. Средний размер выданных займов составляет 2 миллиона рублей. Наиболее популярны кредиты на 15 лет", - сообщает пресс-служба.
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В сообщении отмечается, что в программу "Комплексное развитие сельских территорий" наряду с сельской ипотекой входит и льготный потребительский кредит. "Жители сельских территорий Удмуртии в возрасте от 23 до 65 лет могут получить денежные средства в сумме от 30 до 250 тысяч рублей на срок от 6 месяцев до 5 лет. Льготная процентная ставка не превышает 3% годовых при условии оформления договора личного страхования. Без оформления договора личного страхования ставка не будет превышать 5% годовых в рублях", - говорится в сообщении.
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ИпотекаРоссельхозбанкУдмуртская Республика (Удмуртия)Игринский районЭкономика
 
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