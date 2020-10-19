https://ria.ru/20201019/ipoteka-1580427003.html

Более тысячи семей Удмуртии получили льготный кредит по сельской ипотеке

Более тысячи семей в Удмуртии получили льготный кредит по программе "Сельская ипотека", сообщили в пресс-службе главы региона. РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T10:04

2020-10-19T10:04

2020-10-19T10:04

ипотека

россельхозбанк

удмуртская республика (удмуртия)

игринский район

экономика

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<strong>УФА, 19 окт – РИА Новости.</strong> Более тысячи семей в Удмуртии получили льготный кредит по программе "Сельская ипотека", сообщили в пресс-службе главы региона.Поясняется, что в структуре заявок 42% составляют готовые дома, 18% – квартиры и 40% – жилье в новостройках по договорам долевого участия. Среди жителей села льготная ипотека наиболее востребована в Завьяловском, Увинском и <a href="http://ria.ru/location_Igrinskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Игринском районах</a> Удмуртии."Всего за время действия программы в регионе принято порядка 5600 заявок на получение сельской ипотеки на сумму 11,7 миллиарда рублей. Средний размер выданных займов составляет 2 миллиона рублей. Наиболее популярны кредиты на 15 лет", - сообщает пресс-служба.В сообщении отмечается, что в программу "Комплексное развитие сельских территорий" наряду с сельской ипотекой входит и льготный потребительский кредит. "Жители сельских территорий Удмуртии в возрасте от 23 до 65 лет могут получить денежные средства в сумме от 30 до 250 тысяч рублей на срок от 6 месяцев до 5 лет. Льготная процентная ставка не превышает 3% годовых при условии оформления договора личного страхования. Без оформления договора личного страхования ставка не будет превышать 5% годовых в рублях", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20201016/udmurtiya-1580195021.html

https://ria.ru/20201013/konsultatsiya-1579366647.html

удмуртская республика (удмуртия)

игринский район

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ипотека, россельхозбанк, удмуртская республика (удмуртия), игринский район, экономика