https://ria.ru/20201019/invalidnost-1580454684.html
В России продлили облегченный режим установления инвалидности
Российское правительство приняло решение до 1 марта 2021 года продлить облегченный режим установления или подтверждения инвалидности, введенный в связи с... РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T12:12
2020-10-19T12:12
2020-10-19T12:30
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
распространение нового коронавируса
россия
здоровье - общество
правительство рф
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<strong>МОСКВА, 19 окт - РИА Новости.</strong> Российское правительство приняло решение до 1 марта 2021 года продлить облегченный режим установления или подтверждения инвалидности, введенный в связи с пандемией коронавируса, заявил премьер-министр РФ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a>."Правительство приняло решение продлить до 1 марта следующего года временный порядок установления или подтверждения инвалидности, который был введен в связи с распространением коронавируса. Людям не надо будет лично приходить в бюро медико-социальной экспертизы, медицинские организации сами передадут туда документы", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник.Это, по его словам, касается и первичного освидетельствования инвалидов - сведения также отправят в пенсионный фонд и фонд социального страхования. Выплаты пенсий по инвалидности и обеспечение людей техническими средствами реабилитации также будут назначать и продлевать без личного обращения."Эти меры помогают уменьшить риск заражения - кроме того, людям с инвалидностью становится проще и удобнее получать нужные документы, не тратить силы и время. Прорабатываем возможность сделать такой порядок постоянным и после отмены карантинных ограничений", - добавил Мишустин.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, правительство рф
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости.
Российское правительство приняло решение до 1 марта 2021 года продлить облегченный режим установления или подтверждения инвалидности, введенный в связи с пандемией коронавируса, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин
.
"Правительство приняло решение продлить до 1 марта следующего года временный порядок установления или подтверждения инвалидности, который был введен в связи с распространением коронавируса. Людям не надо будет лично приходить в бюро медико-социальной экспертизы, медицинские организации сами передадут туда документы", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник.
Это, по его словам, касается и первичного освидетельствования инвалидов - сведения также отправят в пенсионный фонд и фонд социального страхования. Выплаты пенсий по инвалидности и обеспечение людей техническими средствами реабилитации также будут назначать и продлевать без личного обращения.
"Эти меры помогают уменьшить риск заражения - кроме того, людям с инвалидностью становится проще и удобнее получать нужные документы, не тратить силы и время. Прорабатываем возможность сделать такой порядок постоянным и после отмены карантинных ограничений", - добавил Мишустин.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф