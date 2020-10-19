https://ria.ru/20201019/infodemiya-1580529285.html

Круглый стол о журналистской ответственности в период COVID-19

28 октября в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет круглый стол СМИ АСЕАН+ в формате видеомоста на тему: "Журналистская ответственность: как бороться с "инфодемией" во время COVID-19? ".

2020-10-19T17:58

2020-10-19T17:58

2020-10-19T17:58

анонсы

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<strong><a href="http://pressmia.ru/pressclub/20201028/952945188.html" target="_blank">Задать вопрос</a><br><br>Участники:<br></strong>- руководитель радиовещания на русском языке международного информационного агентства и радио Sputnik Алексей ОРЛОВ (Россия);<br>- главный корреспондент, заместитель директора редакции внутренних новостей газеты Global Times Чэнь ЦИНЦИН (Китай);<br>- директор информационного агентства Philippine News Agency Вирджиния АРСИЛЬЯ-АГТАЙ (Филиппины);<br>- старший помощник редактора газеты The Economic Times Дипанджан Рой ЧАУДХАРИ (Индия);<br>- заместитель руководителя секции мировых новостей газеты Tin Tuc Тран Тхи Туи ЗЫОНГ (Вьетнам);<br>- пишущий редактор издания Tabla!, почетный секретарь Сингапурского пресс-клуба В.К. Сантош КУМАР (Сингапур)<br><br>Модератор — директор по международному сотрудничеству Sputnik Василий ПУШКОВ.<br><br>Глобальная пандемия показала уязвимость социальных и экономических систем по всему миру, оказав большое влияние и на медиасферу. Международная кооперация средств массовой информации, несмотря на все действующие ограничительные меры, остается как никогда актуальной.<br>В ходе круглого стола представители СМИ стран АСЕАН, а также России, Индии и Китая проанализируют влияние пандемии на сферу журналистики, обсудят изменение запросов аудитории, противодействие фейкньюс, а также наметят возможные пути развития международного сотрудничества СМИ в текущих условиях.<br>Мероприятие включено в программу Глобальной недели медийной и информационной грамотности, проходящей под эгидой ЮНЕСКО. Ежегодная Глобальная неделя медийной и информационной грамотности проводится с 2012 года под руководством ЮНЕСКО в сотрудничестве с Глобальным альянсом в поддержку партнёрства в области медийной и информационной грамотности, Альянсом цивилизаций ООН, а также Международной университетской сетью по медийной и информационной грамотности и межкультурному диалогу. <br><br><strong><em>Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.</em></strong>По всем вопросам обращайтесь <a href="mailto:accreditation@rian.ru" target="_blank">accreditation@rian.ru</a>

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы