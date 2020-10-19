Круглый стол о журналистской ответственности в период COVID-19
28 октября в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет круглый стол СМИ АСЕАН+ в формате видеомоста на тему: "Журналистская ответственность: как бороться с "инфодемией" во время COVID-19? ".
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Участники:
- руководитель радиовещания на русском языке международного информационного агентства и радио Sputnik Алексей ОРЛОВ (Россия);
- главный корреспондент, заместитель директора редакции внутренних новостей газеты Global Times Чэнь ЦИНЦИН (Китай);
- директор информационного агентства Philippine News Agency Вирджиния АРСИЛЬЯ-АГТАЙ (Филиппины);
- старший помощник редактора газеты The Economic Times Дипанджан Рой ЧАУДХАРИ (Индия);
- заместитель руководителя секции мировых новостей газеты Tin Tuc Тран Тхи Туи ЗЫОНГ (Вьетнам);
- пишущий редактор издания Tabla!, почетный секретарь Сингапурского пресс-клуба В.К. Сантош КУМАР (Сингапур)
Модератор — директор по международному сотрудничеству Sputnik Василий ПУШКОВ.
Глобальная пандемия показала уязвимость социальных и экономических систем по всему миру, оказав большое влияние и на медиасферу. Международная кооперация средств массовой информации, несмотря на все действующие ограничительные меры, остается как никогда актуальной.
В ходе круглого стола представители СМИ стран АСЕАН, а также России, Индии и Китая проанализируют влияние пандемии на сферу журналистики, обсудят изменение запросов аудитории, противодействие фейкньюс, а также наметят возможные пути развития международного сотрудничества СМИ в текущих условиях.
Мероприятие включено в программу Глобальной недели медийной и информационной грамотности, проходящей под эгидой ЮНЕСКО. Ежегодная Глобальная неделя медийной и информационной грамотности проводится с 2012 года под руководством ЮНЕСКО в сотрудничестве с Глобальным альянсом в поддержку партнёрства в области медийной и информационной грамотности, Альянсом цивилизаций ООН, а также Международной университетской сетью по медийной и информационной грамотности и межкультурному диалогу.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- руководитель радиовещания на русском языке международного информационного агентства и радио Sputnik Алексей ОРЛОВ (Россия);
- главный корреспондент, заместитель директора редакции внутренних новостей газеты Global Times Чэнь ЦИНЦИН (Китай);
- директор информационного агентства Philippine News Agency Вирджиния АРСИЛЬЯ-АГТАЙ (Филиппины);
- старший помощник редактора газеты The Economic Times Дипанджан Рой ЧАУДХАРИ (Индия);
- заместитель руководителя секции мировых новостей газеты Tin Tuc Тран Тхи Туи ЗЫОНГ (Вьетнам);
- пишущий редактор издания Tabla!, почетный секретарь Сингапурского пресс-клуба В.К. Сантош КУМАР (Сингапур)
Модератор — директор по международному сотрудничеству Sputnik Василий ПУШКОВ.
Глобальная пандемия показала уязвимость социальных и экономических систем по всему миру, оказав большое влияние и на медиасферу. Международная кооперация средств массовой информации, несмотря на все действующие ограничительные меры, остается как никогда актуальной.
В ходе круглого стола представители СМИ стран АСЕАН, а также России, Индии и Китая проанализируют влияние пандемии на сферу журналистики, обсудят изменение запросов аудитории, противодействие фейкньюс, а также наметят возможные пути развития международного сотрудничества СМИ в текущих условиях.
Мероприятие включено в программу Глобальной недели медийной и информационной грамотности, проходящей под эгидой ЮНЕСКО. Ежегодная Глобальная неделя медийной и информационной грамотности проводится с 2012 года под руководством ЮНЕСКО в сотрудничестве с Глобальным альянсом в поддержку партнёрства в области медийной и информационной грамотности, Альянсом цивилизаций ООН, а также Международной университетской сетью по медийной и информационной грамотности и межкультурному диалогу.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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