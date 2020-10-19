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https://ria.ru/20201019/infodemiya-1580529285.html
Круглый стол о журналистской ответственности в период COVID-19
28 октября в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет круглый стол СМИ АСЕАН+ в формате видеомоста на тему: "Журналистская ответственность: как бороться с "инфодемией" во время COVID-19? ".
2020-10-19T17:58
2020-10-19T17:58
анонсы
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https://cdn25.img.ria.ru/images/sharing/article/1580529285.jpg?1603119483
<strong><a href="http://pressmia.ru/pressclub/20201028/952945188.html" target="_blank">Задать вопрос</a><br><br>Участники:<br></strong>- руководитель радиовещания на русском языке международного информационного агентства и радио Sputnik Алексей ОРЛОВ (Россия);<br>- главный корреспондент, заместитель директора редакции внутренних новостей газеты Global Times Чэнь ЦИНЦИН (Китай);<br>- директор информационного агентства Philippine News Agency Вирджиния АРСИЛЬЯ-АГТАЙ (Филиппины);<br>- старший помощник редактора газеты The Economic Times Дипанджан Рой ЧАУДХАРИ (Индия);<br>- заместитель руководителя секции мировых новостей газеты Tin Tuc Тран Тхи Туи ЗЫОНГ (Вьетнам);<br>- пишущий редактор издания Tabla!, почетный секретарь Сингапурского пресс-клуба В.К. Сантош КУМАР (Сингапур)<br><br>Модератор — директор по международному сотрудничеству Sputnik Василий ПУШКОВ.<br><br>Глобальная пандемия показала уязвимость социальных и экономических систем по всему миру, оказав большое влияние и на медиасферу. Международная кооперация средств массовой информации, несмотря на все действующие ограничительные меры, остается как никогда актуальной.<br>В ходе круглого стола представители СМИ стран АСЕАН, а также России, Индии и Китая проанализируют влияние пандемии на сферу журналистики, обсудят изменение запросов аудитории, противодействие фейкньюс, а также наметят возможные пути развития международного сотрудничества СМИ в текущих условиях.<br>Мероприятие включено в программу Глобальной недели медийной и информационной грамотности, проходящей под эгидой ЮНЕСКО. Ежегодная Глобальная неделя медийной и информационной грамотности проводится с 2012 года под руководством ЮНЕСКО в сотрудничестве с Глобальным альянсом в поддержку партнёрства в области медийной и информационной грамотности, Альянсом цивилизаций ООН, а также Международной университетской сетью по медийной и информационной грамотности и межкультурному диалогу.&nbsp;<br><br><strong><em>Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.</em></strong>По всем вопросам обращайтесь <a href="mailto:accreditation@rian.ru" target="_blank">accreditation@rian.ru</a>
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Круглый стол о журналистской ответственности в период COVID-19

17:58 19.10.2020
 
Читать ria.ru в
28 октября в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет круглый стол СМИ АСЕАН+ в формате видеомоста на тему: "Журналистская ответственность: как бороться с "инфодемией" во время COVID-19? ".
Задать вопрос

Участники:
- руководитель радиовещания на русском языке международного информационного агентства и радио Sputnik Алексей ОРЛОВ (Россия);
- главный корреспондент, заместитель директора редакции внутренних новостей газеты Global Times Чэнь ЦИНЦИН (Китай);
- директор информационного агентства Philippine News Agency Вирджиния АРСИЛЬЯ-АГТАЙ (Филиппины);
- старший помощник редактора газеты The Economic Times Дипанджан Рой ЧАУДХАРИ (Индия);
- заместитель руководителя секции мировых новостей газеты Tin Tuc Тран Тхи Туи ЗЫОНГ (Вьетнам);
- пишущий редактор издания Tabla!, почетный секретарь Сингапурского пресс-клуба В.К. Сантош КУМАР (Сингапур)

Модератор — директор по международному сотрудничеству Sputnik Василий ПУШКОВ.

Глобальная пандемия показала уязвимость социальных и экономических систем по всему миру, оказав большое влияние и на медиасферу. Международная кооперация средств массовой информации, несмотря на все действующие ограничительные меры, остается как никогда актуальной.
В ходе круглого стола представители СМИ стран АСЕАН, а также России, Индии и Китая проанализируют влияние пандемии на сферу журналистики, обсудят изменение запросов аудитории, противодействие фейкньюс, а также наметят возможные пути развития международного сотрудничества СМИ в текущих условиях.
Мероприятие включено в программу Глобальной недели медийной и информационной грамотности, проходящей под эгидой ЮНЕСКО. Ежегодная Глобальная неделя медийной и информационной грамотности проводится с 2012 года под руководством ЮНЕСКО в сотрудничестве с Глобальным альянсом в поддержку партнёрства в области медийной и информационной грамотности, Альянсом цивилизаций ООН, а также Международной университетской сетью по медийной и информационной грамотности и межкультурному диалогу. 

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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