https://ria.ru/20201019/huawei-1580443954.html

Смартфон Huawei Mate 40 Pro рассекречен до презентации

Характеристики и изображения нового флагманского смартфона Huawei попали в Сеть за несколько дней до анонса. Рендеры Mate 40 Pro опубликовал Winfuture. РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T11:30

2020-10-19T11:30

2020-10-19T11:30

риа наука

android

huawei technologies

технологии

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<strong>МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. </strong>Характеристики и изображения нового флагманского смартфона <a href="http://ria.ru/organization_Huawei_Technologies_Co_Ltd/" target="_blank" data-auto="true">Huawei</a> попали в Сеть за несколько дней до анонса. Рендеры Mate 40 Pro <u><a href="https://winfuture.de/news,118905.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">опубликовал</a></u> Winfuture.Старшая модель линейки Huawei Mate 40 получит OLED-дисплей диагональю 6,67 дюйма разрешением 2772 х 1344 пикселя. Геометрия экрана такова, что он загнут на боковых гранях. Массивный блок из двух фронтальных камер врезан с матрицу.Смартфон будет построен на еще неанонсированной платформе SoC Kirin 9000 с четырьмя ядрами Cortex-A77 и четырьмя Cortex-A55. Максимальная тактовая частота платформы составит 3,13 гигагерц. Памяти в смартфоне обещают 8-12 ГБ оперативной и 256-512 ГБ постоянной. Смартфон получит поддержку 5G.Подробно о фотовозможностях смартфона не сообщается, но некоторые детали все-таки говорят о его способностях снимать. Главная камера с разрешением 50 Мп совмещена с 20-Мп "шириком" и 12-Мп телефотосенсором. Последнему приписывают пятикратный оптический зум. А вот четвертый датчик отвечает только за фокусировку.Премьера линейки Huawei Mate 40, в которую войдет несколько смартфонов, ожидается в четверг, 22 октября.

https://ria.ru/20201005/harmonyos-2021-1578249351.html

https://ria.ru/20201016/seti-5g-1580028142.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

android, huawei technologies, технологии