https://ria.ru/20201019/huawei-1580443954.html
Смартфон Huawei Mate 40 Pro рассекречен до презентации
Характеристики и изображения нового флагманского смартфона Huawei попали в Сеть за несколько дней до анонса. Рендеры Mate 40 Pro опубликовал Winfuture. РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T11:30
2020-10-19T11:30
2020-10-19T11:30
риа наука
android
huawei technologies
технологии
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<strong>МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. </strong>Характеристики и изображения нового флагманского смартфона <a href="http://ria.ru/organization_Huawei_Technologies_Co_Ltd/" target="_blank" data-auto="true">Huawei</a> попали в Сеть за несколько дней до анонса. Рендеры Mate 40 Pro <u><a href="https://winfuture.de/news,118905.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">опубликовал</a></u> Winfuture.Старшая модель линейки Huawei Mate 40 получит OLED-дисплей диагональю 6,67 дюйма разрешением 2772 х 1344 пикселя. Геометрия экрана такова, что он загнут на боковых гранях. Массивный блок из двух фронтальных камер врезан с матрицу.Смартфон будет построен на еще неанонсированной платформе SoC Kirin 9000 с четырьмя ядрами Cortex-A77 и четырьмя Cortex-A55. Максимальная тактовая частота платформы составит 3,13 гигагерц. Памяти в смартфоне обещают 8-12 ГБ оперативной и 256-512 ГБ постоянной. Смартфон получит поддержку 5G.Подробно о фотовозможностях смартфона не сообщается, но некоторые детали все-таки говорят о его способностях снимать. Главная камера с разрешением 50 Мп совмещена с 20-Мп "шириком" и 12-Мп телефотосенсором. Последнему приписывают пятикратный оптический зум. А вот четвертый датчик отвечает только за фокусировку.Премьера линейки Huawei Mate 40, в которую войдет несколько смартфонов, ожидается в четверг, 22 октября.
https://ria.ru/20201005/harmonyos-2021-1578249351.html
https://ria.ru/20201016/seti-5g-1580028142.html
2
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
android, huawei technologies, технологии
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости.
Характеристики и изображения нового флагманского смартфона Huawei
попали в Сеть за несколько дней до анонса. Рендеры Mate 40 Pro опубликовал
Winfuture.
Старшая модель линейки Huawei Mate 40 получит OLED-дисплей диагональю 6,67 дюйма разрешением 2772 х 1344 пикселя. Геометрия экрана такова, что он загнут на боковых гранях. Массивный блок из двух фронтальных камер врезан с матрицу.
Смартфон будет построен на еще неанонсированной платформе SoC Kirin 9000 с четырьмя ядрами Cortex-A77 и четырьмя Cortex-A55. Максимальная тактовая частота платформы составит 3,13 гигагерц. Памяти в смартфоне обещают 8-12 ГБ оперативной и 256-512 ГБ постоянной. Смартфон получит поддержку 5G.
Подробно о фотовозможностях смартфона не сообщается, но некоторые детали все-таки говорят о его способностях снимать. Главная камера с разрешением 50 Мп совмещена с 20-Мп "шириком" и 12-Мп телефотосенсором. Последнему приписывают пятикратный оптический зум. А вот четвертый датчик отвечает только за фокусировку.
Премьера линейки Huawei Mate 40, в которую войдет несколько смартфонов, ожидается в четверг, 22 октября.