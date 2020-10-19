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Калужская область
Калужская область
https://ria.ru/20201019/gubernator-1580459024.html
Администрацию губернатора Калужской области возглавила Карина Башкатова
Руководителем администрации губернатора Калужской области назначена Карина Башкатова, ранее занимавшая должность замглавы администрации Обнинска по вопросам... РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T12:24
2020-10-19T12:24
калужская область
калужская область
обнинск
политика
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<strong>КАЛУГА, 19 окт – РИА Новости.</strong> Руководителем администрации губернатора <a href="http://ria.ru/location_Kaluzhskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Калужской области</a> назначена Карина Башкатова, ранее занимавшая должность замглавы администрации <a href="http://ria.ru/location_Obninsk/" target="_blank" data-auto="true">Обнинска</a> по вопросам управления делами, сообщило правительство региона.Геннадий Новосельцев, ранее занимавший должность главы администрации губернатора области, 24 сентября 2020 года избран на должность председателя законодательного собрания региона.Карина Башкатова с августа 2017 года работала заместителем главы администрации города Обнинска по вопросам управления делами, до этого работала в заксобрании региона. В карьере Башкатовой был опыт работы в правительстве региона. В частности, она была начальником управления общего образования министерства образования и науки Калужской области, а также помощником руководителя администрации губернатора.
https://ria.ru/20201016/kaluga-1580162436.html
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калужская область, обнинск, политика

Администрацию губернатора Калужской области возглавила Карина Башкатова

12:24 19.10.2020
 
© Фото : пресс-служба правительства Калужской области Руководитель администрации Губернатора Калужской области Карина Башкатова
Руководитель администрации Губернатора Калужской области Карина Башкатова - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
© Фото : пресс-служба правительства Калужской области
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КАЛУГА, 19 окт – РИА Новости. Руководителем администрации губернатора Калужской области назначена Карина Башкатова, ранее занимавшая должность замглавы администрации Обнинска по вопросам управления делами, сообщило правительство региона.
"Губернатор области Владислав Шапша подписал распоряжение о назначении с 19 октября 2020 года заместителем губернатора Калужской области - руководителем администрации губернатора Калужской области Карины Башкатовой", - говорится в сообщении.
Геннадий Новосельцев, ранее занимавший должность главы администрации губернатора области, 24 сентября 2020 года избран на должность председателя законодательного собрания региона.
Карина Башкатова с августа 2017 года работала заместителем главы администрации города Обнинска по вопросам управления делами, до этого работала в заксобрании региона. В карьере Башкатовой был опыт работы в правительстве региона. В частности, она была начальником управления общего образования министерства образования и науки Калужской области, а также помощником руководителя администрации губернатора.
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