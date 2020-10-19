Администрацию губернатора Калужской области возглавила Карина Башкатова
© Фото : пресс-служба правительства Калужской области Руководитель администрации Губернатора Калужской области Карина Башкатова
КАЛУГА, 19 окт – РИА Новости. Руководителем администрации губернатора Калужской области назначена Карина Башкатова, ранее занимавшая должность замглавы администрации Обнинска по вопросам управления делами, сообщило правительство региона.
"Губернатор области Владислав Шапша подписал распоряжение о назначении с 19 октября 2020 года заместителем губернатора Калужской области - руководителем администрации губернатора Калужской области Карины Башкатовой", - говорится в сообщении.
Геннадий Новосельцев, ранее занимавший должность главы администрации губернатора области, 24 сентября 2020 года избран на должность председателя законодательного собрания региона.
Карина Башкатова с августа 2017 года работала заместителем главы администрации города Обнинска по вопросам управления делами, до этого работала в заксобрании региона. В карьере Башкатовой был опыт работы в правительстве региона. В частности, она была начальником управления общего образования министерства образования и науки Калужской области, а также помощником руководителя администрации губернатора.