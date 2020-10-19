https://ria.ru/20201019/gubernator-1580459024.html

Администрацию губернатора Калужской области возглавила Карина Башкатова

Руководителем администрации губернатора Калужской области назначена Карина Башкатова, ранее занимавшая должность замглавы администрации Обнинска по вопросам... РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T12:24

2020-10-19T12:24

2020-10-19T12:24

калужская область

калужская область

обнинск

политика

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<strong>КАЛУГА, 19 окт – РИА Новости.</strong> Руководителем администрации губернатора <a href="http://ria.ru/location_Kaluzhskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Калужской области</a> назначена Карина Башкатова, ранее занимавшая должность замглавы администрации <a href="http://ria.ru/location_Obninsk/" target="_blank" data-auto="true">Обнинска</a> по вопросам управления делами, сообщило правительство региона.Геннадий Новосельцев, ранее занимавший должность главы администрации губернатора области, 24 сентября 2020 года избран на должность председателя законодательного собрания региона.Карина Башкатова с августа 2017 года работала заместителем главы администрации города Обнинска по вопросам управления делами, до этого работала в заксобрании региона. В карьере Башкатовой был опыт работы в правительстве региона. В частности, она была начальником управления общего образования министерства образования и науки Калужской области, а также помощником руководителя администрации губернатора.

https://ria.ru/20201016/kaluga-1580162436.html

калужская область

обнинск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

калужская область, обнинск, политика