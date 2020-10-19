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Тюменская область
https://ria.ru/20201019/gospital-1580484633.html
Новые госпитали для лечения больных COVID-19 открыты в Тюменской области
Два моноинфекционных госпиталя для лечения заболевших коронавирусом открыты в последние дни в Тюменской области, сообщил в понедельник губернатор региона... РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T14:24
2020-10-19T14:24
тюменская область
александр моор
тюменская область
тюмень
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<strong>ТЮМЕНЬ, 19 окт — РИА Новости.</strong> Два моноинфекционных госпиталя для лечения заболевших коронавирусом открыты в последние дни в <a href="http://ria.ru/location_Tjumenskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Тюменской области</a>, сообщил в понедельник губернатор региона <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Moor/" target="_blank" data-auto="true">Александр Моор</a> на своих страницах в соцсетях."Наращивание коечного фонда для заболевших коронавирусом — сейчас одна из приоритетных задач. В субботу запустили моногоспиталь на 250 коек в "Роднике", сегодня - на 140 коек в "Больнице Водников". Лечебное учреждение летом работало как моногоспиталь, поэтому штат готов бороться с инфекцией и спасать людей", — написал Моор.Как сообщала ранее пресс-служба губернатора, правительство Тюменской области принимает комплекс дополнительных мер для поддержки региональной системы здравоохранения в связи с ростом заболеваемости новой коронавирусной инфекцией.По состоянию на минувшую неделю, в регионе для лечения пациентов с COVID-19 были развернуты более 2 тысяч коек в 12 моноинфекционных госпиталях, закупаются новое оборудование и лекарства для увеличения мощности моноинфекционных госпиталей. По поручению главы региона приобретаются три компьютерных томографа для установки в поликлиниках <a href="http://ria.ru/location_Tjumen/" target="_blank" data-auto="true">Тюмени</a>.Тюменцы старше 65 лет и люди всех возрастов, страдающие хроническими заболеваниями, за счет областного бюджета будут получать бесплатные наборы лекарств для лечения инфекции на ранних стадиях. Эти наборы будут выдаваться по решению врача при первом посещении заболевшего, отметили в пресс-службе.
https://ria.ru/20201019/medpomosch-1580426446.html
тюменская область
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александр моор, тюменская область, тюмень

Новые госпитали для лечения больных COVID-19 открыты в Тюменской области

14:24 19.10.2020
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМедицинский работник у "красной зоны" во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в автомобильном торговом центр "Москва"
Медицинский работник у красной зоны во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в автомобильном торговом центр Москва - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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ТЮМЕНЬ, 19 окт — РИА Новости. Два моноинфекционных госпиталя для лечения заболевших коронавирусом открыты в последние дни в Тюменской области, сообщил в понедельник губернатор региона Александр Моор на своих страницах в соцсетях.
"Наращивание коечного фонда для заболевших коронавирусом — сейчас одна из приоритетных задач. В субботу запустили моногоспиталь на 250 коек в "Роднике", сегодня - на 140 коек в "Больнице Водников". Лечебное учреждение летом работало как моногоспиталь, поэтому штат готов бороться с инфекцией и спасать людей", — написал Моор.
Как сообщала ранее пресс-служба губернатора, правительство Тюменской области принимает комплекс дополнительных мер для поддержки региональной системы здравоохранения в связи с ростом заболеваемости новой коронавирусной инфекцией.
По состоянию на минувшую неделю, в регионе для лечения пациентов с COVID-19 были развернуты более 2 тысяч коек в 12 моноинфекционных госпиталях, закупаются новое оборудование и лекарства для увеличения мощности моноинфекционных госпиталей. По поручению главы региона приобретаются три компьютерных томографа для установки в поликлиниках Тюмени.
Медицинский работник возле кровати пациента в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
Вчера, 10:01Распространение нового коронавируса
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Тюменцы старше 65 лет и люди всех возрастов, страдающие хроническими заболеваниями, за счет областного бюджета будут получать бесплатные наборы лекарств для лечения инфекции на ранних стадиях. Эти наборы будут выдаваться по решению врача при первом посещении заболевшего, отметили в пресс-службе.
 
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Тюменская областьАлександр МоорТюменская областьТюмень
 
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