https://ria.ru/20201019/gospital-1580484633.html

Новые госпитали для лечения больных COVID-19 открыты в Тюменской области

Два моноинфекционных госпиталя для лечения заболевших коронавирусом открыты в последние дни в Тюменской области, сообщил в понедельник губернатор региона... РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T14:24

2020-10-19T14:24

2020-10-19T14:24

тюменская область

александр моор

тюменская область

тюмень

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<strong>ТЮМЕНЬ, 19 окт — РИА Новости.</strong> Два моноинфекционных госпиталя для лечения заболевших коронавирусом открыты в последние дни в <a href="http://ria.ru/location_Tjumenskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Тюменской области</a>, сообщил в понедельник губернатор региона <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Moor/" target="_blank" data-auto="true">Александр Моор</a> на своих страницах в соцсетях."Наращивание коечного фонда для заболевших коронавирусом — сейчас одна из приоритетных задач. В субботу запустили моногоспиталь на 250 коек в "Роднике", сегодня - на 140 коек в "Больнице Водников". Лечебное учреждение летом работало как моногоспиталь, поэтому штат готов бороться с инфекцией и спасать людей", — написал Моор.Как сообщала ранее пресс-служба губернатора, правительство Тюменской области принимает комплекс дополнительных мер для поддержки региональной системы здравоохранения в связи с ростом заболеваемости новой коронавирусной инфекцией.По состоянию на минувшую неделю, в регионе для лечения пациентов с COVID-19 были развернуты более 2 тысяч коек в 12 моноинфекционных госпиталях, закупаются новое оборудование и лекарства для увеличения мощности моноинфекционных госпиталей. По поручению главы региона приобретаются три компьютерных томографа для установки в поликлиниках <a href="http://ria.ru/location_Tjumen/" target="_blank" data-auto="true">Тюмени</a>.Тюменцы старше 65 лет и люди всех возрастов, страдающие хроническими заболеваниями, за счет областного бюджета будут получать бесплатные наборы лекарств для лечения инфекции на ранних стадиях. Эти наборы будут выдаваться по решению врача при первом посещении заболевшего, отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20201019/medpomosch-1580426446.html

тюменская область

тюмень

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр моор, тюменская область, тюмень