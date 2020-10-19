https://ria.ru/20201019/golunov-1580432020.html

Прокуратура утвердила обвинение по делу Голунова

Прокуратура утвердила обвинение пятерым экс-полицейским по делу о подброшенных журналисту Ивану Голунову наркотиках, сообщил РИА Новости в понедельник адвокат... РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T10:34

2020-10-19T10:34

2020-10-19T10:34

иван голунов

дело журналиста ивана голунова

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 19 окт - РИА Новости.</strong> Прокуратура утвердила обвинение пятерым экс-полицейским по делу о подброшенных журналисту <a href="http://ria.ru/person_ivan-golunov/" target="_blank" data-auto="true">Ивану Голунову</a> наркотиках, сообщил РИА Новости в понедельник адвокат <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Badamshin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Бадамшин</a>."В прошедшую пятницу заместитель генерального прокурора утвердил обвинительное заключение в отношении бывших сотрудников УВД ЗАО Ляховца", - рассказал собеседник агентства, представляющий интересы журналиста.Ожидается, что в скором времени дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.Голунова задержали в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> в июне прошлого года, как утверждала полиция, с мефедроном, но впоследствии уголовное преследование отменили "в связи с недоказанностью его участия" в преступлении. Сам журналист с самого начала заявлял, что наркотики ему подбросили.По данному факту было возбуждено уголовное дело. По нему проходят пять бывших борцов с наркотиками из УВД по Западному округу Москвы: Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев и Игорь Ляховец. Им вменяют превышение полномочий, "фальсификацию результатов оперативно-розыскной деятельности" и незаконный оборот наркотиков в составе группы.Все, кроме давшего показания на коллег Коновалова, находятся в СИЗО. Виновными себя признают двое: Коновалов – в том, что подбросил наркотики, Уметбаев – в "применении физической силы" к журналисту.

https://ria.ru/20200902/golunov-1576632083.html

https://ria.ru/20200129/1564012980.html

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

иван голунов, дело журналиста ивана голунова, москва, происшествия