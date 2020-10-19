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https://ria.ru/20201019/golunov-1580432020.html
Прокуратура утвердила обвинение по делу Голунова
Прокуратура утвердила обвинение пятерым экс-полицейским по делу о подброшенных журналисту Ивану Голунову наркотиках, сообщил РИА Новости в понедельник адвокат... РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T10:34
2020-10-19T10:34
иван голунов
дело журналиста ивана голунова
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 19 окт - РИА Новости.</strong> Прокуратура утвердила обвинение пятерым экс-полицейским по делу о подброшенных журналисту <a href="http://ria.ru/person_ivan-golunov/" target="_blank" data-auto="true">Ивану Голунову</a> наркотиках, сообщил РИА Новости в понедельник адвокат <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Badamshin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Бадамшин</a>."В прошедшую пятницу заместитель генерального прокурора утвердил обвинительное заключение в отношении бывших сотрудников УВД ЗАО Ляховца", - рассказал собеседник агентства, представляющий интересы журналиста.Ожидается, что в скором времени дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.Голунова задержали в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> в июне прошлого года, как утверждала полиция, с мефедроном, но впоследствии уголовное преследование отменили "в связи с недоказанностью его участия" в преступлении. Сам журналист с самого начала заявлял, что наркотики ему подбросили.По данному факту было возбуждено уголовное дело. По нему проходят пять бывших борцов с наркотиками из УВД по Западному округу Москвы: Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев и Игорь Ляховец. Им вменяют превышение полномочий, "фальсификацию результатов оперативно-розыскной деятельности" и незаконный оборот наркотиков в составе группы.Все, кроме давшего показания на коллег Коновалова, находятся в СИЗО. Виновными себя признают двое: Коновалов – в том, что подбросил наркотики, Уметбаев – в "применении физической силы" к журналисту.
https://ria.ru/20200902/golunov-1576632083.html
https://ria.ru/20200129/1564012980.html
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иван голунов, дело журналиста ивана голунова, москва, происшествия

Прокуратура утвердила обвинение по делу Голунова

10:34 19.10.2020
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкИван Голунов на конференции ОБСЕ "Свобода СМИ и безопасность журналистов в России и в регионе ОБСЕ: вызовы и возможности в эпоху цифровых технологий"
Иван Голунов на конференции ОБСЕ Свобода СМИ и безопасность журналистов в России и в регионе ОБСЕ: вызовы и возможности в эпоху цифровых технологий - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Прокуратура утвердила обвинение пятерым экс-полицейским по делу о подброшенных журналисту Ивану Голунову наркотиках, сообщил РИА Новости в понедельник адвокат Сергей Бадамшин.
"В прошедшую пятницу заместитель генерального прокурора утвердил обвинительное заключение в отношении бывших сотрудников УВД ЗАО Ляховца", - рассказал собеседник агентства, представляющий интересы журналиста.
Ожидается, что в скором времени дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.
Голунова задержали в Москве в июне прошлого года, как утверждала полиция, с мефедроном, но впоследствии уголовное преследование отменили "в связи с недоказанностью его участия" в преступлении. Сам журналист с самого начала заявлял, что наркотики ему подбросили.
Бывший полицейский Роман Феофанов, обвиняемый в превышении полномочий и фальсификации доказательств в отношении журналиста Ивана Голунова, в суде - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
2 сентября, 14:38
Экс-полицейским из дела Голунова ужесточили обвинение
По данному факту было возбуждено уголовное дело. По нему проходят пять бывших борцов с наркотиками из УВД по Западному округу Москвы: Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев и Игорь Ляховец. Им вменяют превышение полномочий, "фальсификацию результатов оперативно-розыскной деятельности" и незаконный оборот наркотиков в составе группы.
Все, кроме давшего показания на коллег Коновалова, находятся в СИЗО. Виновными себя признают двое: Коновалов – в том, что подбросил наркотики, Уметбаев – в "применении физической силы" к журналисту.
Иван Голунов в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 29.01.2020
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СК рассказал о происхождении наркотиков, которые подбросили Голунову
 
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Иван ГолуновДело журналиста Ивана ГолуноваМоскваПроисшествия
 
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