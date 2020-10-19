Вильфанд предупредил о гололедице на дорогах

"В течение этой недели прогнозируются облачная погода и дожди, даже небольшой снежок будет появляться, потому что ночные температуры близки к нулевым отметкам: до минус 2 - минус 3 ночью. Ночью будет усиливаться скольжение на дорогах, когда температура около нулевой отметки. Метеорологи называют это субфебрильной температурой, но не для человека, а для погодных условий. Чуть-чуть выпадет дождь, и начинается небольшое подмерзание, увеличивается скольжение, гололедица появляется. Дневные температуры будут 5-7 градусов", - сказал Вильфанд.