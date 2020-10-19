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Вильфанд предупредил о гололедице на дорогах
Ночная температура в центре Европейской России в предстоящую неделю будет колебаться около нулевой отметки, на фоне осадков это приведет к промерзанию дорожного РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T03:42
2020-10-19T03:43
россия
роман вильфанд
гидрометцентр
общество
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<strong>МОСКВА, 19 окт - РИА Новости.</strong> Ночная температура в центре Европейской России в предстоящую неделю будет колебаться около нулевой отметки, на фоне осадков это приведет к промерзанию дорожного полотна и появлению гололедицы, сообщил РИА Новости научный руководитель <a href="http://ria.ru/organization_1c9f30ab3091d66118fdc048a2ac578b/" target="_blank" data-auto="true">Гидрометцентра</a> <a href="http://ria.ru/person_Roman_Vilfand/" target="_blank" data-auto="true">Роман Вильфанд</a>.Он отметил, что такая погода будет характерна для центра Европейской России.
https://ria.ru/20201019/pogoda-1580406861.html
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россия, роман вильфанд, гидрометцентр, общество

Вильфанд предупредил о гололедице на дорогах

03:42 19.10.2020 (обновлено: 03:43 19.10.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГололедица. Архивное фото.
Гололедица. Архивное фото. - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Ночная температура в центре Европейской России в предстоящую неделю будет колебаться около нулевой отметки, на фоне осадков это приведет к промерзанию дорожного полотна и появлению гололедицы, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"В течение этой недели прогнозируются облачная погода и дожди, даже небольшой снежок будет появляться, потому что ночные температуры близки к нулевым отметкам: до минус 2 - минус 3 ночью. Ночью будет усиливаться скольжение на дорогах, когда температура около нулевой отметки. Метеорологи называют это субфебрильной температурой, но не для человека, а для погодных условий. Чуть-чуть выпадет дождь, и начинается небольшое подмерзание, увеличивается скольжение, гололедица появляется. Дневные температуры будут 5-7 градусов", - сказал Вильфанд.
Он отметил, что такая погода будет характерна для центра Европейской России.
Роман Вильфанд - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
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РоссияРоман ВильфандГидрометцентрОбщество
 
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