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https://ria.ru/20201019/geoglif-1580457884.html
В Перу обнаружили огромный геоглиф кошки возрастом более двух тысяч лет
Археологи обнаружили на плато Наска в Перу гигантское изображение кошки, которое датируется предположительно 200 – 100 годами до н.э., сообщает The Guardian. РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T12:45
2020-10-19T12:45
культура
новости культуры
археология
юнеско
перу
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<strong>МОСКВА, 19 окт – РИА Новости</strong>. Археологи обнаружили на плато Наска в Перу гигантское изображение кошки, которое датируется предположительно 200 – 100 годами до н.э., <a href="https://www.theguardian.com/world/2020/oct/18/huge-cat-found-etched-desert-nazca-lines-peru" target="_blank">сообщает</a> The Guardian."Изображение было еле заметным и могло исчезнуть, поскольку находится на крутом склоне, подверженном естественной эрозии", - уточнили в министерстве культуры страны. Оно было найдено во время работ по улучшению доступа к одной из смотровых площадок. Археологи очистили геоглиф и провели консервацию. Длина каменного рисунка составляет около 37 метров, ширина линий от 30 до 40 сантиметров. "Удивительно, что мы до сих пор обнаруживаем новые геоглифы, и мы также знаем, что, скорее всего, нам еще предстоят аналогичные находки", — уточнил ведущий археолог Перу по геоглифам Наски Джонни Исла.Он рассказал также, что беспилотники сильно облегчают задачу по поиску новых изображений. За последние несколько лет в Перу были найдены около 100 древних рисунков меньшего размера. В 1994 году плато Наска, на котором первые геоглифы были обнаружены в начале XX века, было внесено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
https://ria.ru/20200806/1575414877.html
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новости культуры, археология, юнеско, перу

В Перу обнаружили огромный геоглиф кошки возрастом более двух тысяч лет

12:45 19.10.2020
 
© AP Photo / Peru's Ministry of Culture - Nasca-Palpa / Jhony Islas Геоглиф кошки возрастом более 2000 лет на плато Наска в Перу
Геоглиф кошки возрастом более 2000 лет на плато Наска в Перу - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
© AP Photo / Peru's Ministry of Culture - Nasca-Palpa / Jhony Islas
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Археологи обнаружили на плато Наска в Перу гигантское изображение кошки, которое датируется предположительно 200 – 100 годами до н.э., сообщает The Guardian.
"Изображение было еле заметным и могло исчезнуть, поскольку находится на крутом склоне, подверженном естественной эрозии", - уточнили в министерстве культуры страны.
Оно было найдено во время работ по улучшению доступа к одной из смотровых площадок.
Археологи очистили геоглиф и провели консервацию. Длина каменного рисунка составляет около 37 метров, ширина линий от 30 до 40 сантиметров.
"Удивительно, что мы до сих пор обнаруживаем новые геоглифы, и мы также знаем, что, скорее всего, нам еще предстоят аналогичные находки", — уточнил ведущий археолог Перу по геоглифам Наски Джонни Исла.
Он рассказал также, что беспилотники сильно облегчают задачу по поиску новых изображений. За последние несколько лет в Перу были найдены около 100 древних рисунков меньшего размера.
В 1994 году плато Наска, на котором первые геоглифы были обнаружены в начале XX века, было внесено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
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