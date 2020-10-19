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Карачаево-Черкесская Республика
https://ria.ru/20201019/gazoprovod-1580502550.html
Строительство газопровода "Карачаевск – Теберда" завершится в 2021 году
Строительство газопровода "Карачаевск – Теберда" завершится в 2021 году, сообщила пресс-служба главы региона. РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T15:54
2020-10-19T15:54
карачаево-черкесская республика
газпром
рашид темрезов
теберда
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<strong>ЧЕРКЕССК, 19 окт — РИА Новости. </strong>Строительство газопровода "Карачаевск – Теберда" завершится в 2021 году, сообщила пресс-служба главы региона.По данным пресс-службы, ПАО "<a href="http://ria.ru/organization_Gazprom/" target="_blank" data-auto="true">Газпром</a>" подтвердило свои намерения завершить строительство газопровода "Карачаевск – Теберда" в 2021 году.Ранее глава КЧР <a href="http://ria.ru/person_Rashid_Temrezov/" target="_blank" data-auto="true">Рашид Темрезов</a> поставил задачу – завершить работу по газификации курортов <a href="http://ria.ru/location_Dombajj/" target="_blank" data-auto="true">Домбай</a> и <a href="http://ria.ru/location_Teberda/" target="_blank" data-auto="true">Теберда</a> и близлежащих к ним населенных пунктов."Основные работы по строительству газопровода "Теберда-Домбай" уже завершены силами республики. Однако ввод его в эксплуатацию возможен после завершения строительства газопровода "Карачаевск - Теберда" силами ПАО "Газпром", — цитирует Рашида Темрезова его пресс-служба.Кроме того, в 2021 году в КЧР завершится проектирование газопровода "Карачаевск - Учкулан", после чего начнется его строительство. В программу газификации на следующий год также включен и магистральный газопровод "Преградная – Курджиново" с отводом на населенные пункты Псемен, Ершов и Подскальное.
https://ria.ru/20201016/kombinat-1580168135.html
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газпром, рашид темрезов, теберда

Строительство газопровода "Карачаевск – Теберда" завершится в 2021 году

15:54 19.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкТрубы на наземном стыковочном пункте газопровода "Северный поток-2" в Любмине
Трубы на наземном стыковочном пункте газопровода Северный поток-2 в Любмине - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ЧЕРКЕССК, 19 окт — РИА Новости. Строительство газопровода "Карачаевск – Теберда" завершится в 2021 году, сообщила пресс-служба главы региона.
По данным пресс-службы, ПАО "Газпром" подтвердило свои намерения завершить строительство газопровода "Карачаевск – Теберда" в 2021 году.
Ранее глава КЧР Рашид Темрезов поставил задачу – завершить работу по газификации курортов Домбай и Теберда и близлежащих к ним населенных пунктов.
"Основные работы по строительству газопровода "Теберда-Домбай" уже завершены силами республики. Однако ввод его в эксплуатацию возможен после завершения строительства газопровода "Карачаевск - Теберда" силами ПАО "Газпром", — цитирует Рашида Темрезова его пресс-служба.
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16 октября, 17:15Карачаево-Черкесская Республика
В КЧР в 2021 году начнется строительство горно-обогатительного комбината
Кроме того, в 2021 году в КЧР завершится проектирование газопровода "Карачаевск - Учкулан", после чего начнется его строительство. В программу газификации на следующий год также включен и магистральный газопровод "Преградная – Курджиново" с отводом на населенные пункты Псемен, Ершов и Подскальное.
 
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Карачаево-Черкесская РеспубликаГазпромРашид ТемрезовТеберда
 
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