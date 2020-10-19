https://ria.ru/20201019/gazoprovod-1580502550.html

Строительство газопровода "Карачаевск – Теберда" завершится в 2021 году

Строительство газопровода "Карачаевск – Теберда" завершится в 2021 году, сообщила пресс-служба главы региона. РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T15:54

2020-10-19T15:54

2020-10-19T15:54

карачаево-черкесская республика

газпром

рашид темрезов

теберда

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<strong>ЧЕРКЕССК, 19 окт — РИА Новости. </strong>Строительство газопровода "Карачаевск – Теберда" завершится в 2021 году, сообщила пресс-служба главы региона.По данным пресс-службы, ПАО "<a href="http://ria.ru/organization_Gazprom/" target="_blank" data-auto="true">Газпром</a>" подтвердило свои намерения завершить строительство газопровода "Карачаевск – Теберда" в 2021 году.Ранее глава КЧР <a href="http://ria.ru/person_Rashid_Temrezov/" target="_blank" data-auto="true">Рашид Темрезов</a> поставил задачу – завершить работу по газификации курортов <a href="http://ria.ru/location_Dombajj/" target="_blank" data-auto="true">Домбай</a> и <a href="http://ria.ru/location_Teberda/" target="_blank" data-auto="true">Теберда</a> и близлежащих к ним населенных пунктов."Основные работы по строительству газопровода "Теберда-Домбай" уже завершены силами республики. Однако ввод его в эксплуатацию возможен после завершения строительства газопровода "Карачаевск - Теберда" силами ПАО "Газпром", — цитирует Рашида Темрезова его пресс-служба.Кроме того, в 2021 году в КЧР завершится проектирование газопровода "Карачаевск - Учкулан", после чего начнется его строительство. В программу газификации на следующий год также включен и магистральный газопровод "Преградная – Курджиново" с отводом на населенные пункты Псемен, Ершов и Подскальное.

https://ria.ru/20201016/kombinat-1580168135.html

теберда

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

газпром, рашид темрезов, теберда