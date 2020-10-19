https://ria.ru/20201019/gaz-1580418749.html
В КБР четыре человека погибли от отравления угарным газом
Прокуратура Кабардино-Балкарии организовала проверку по факту гибели семьи из четырех человек в Прохладненском районе республики в результате отравления угарным РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T09:17
2020-10-19T09:17
2020-10-19T09:17
прохладненский район
происшествия
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<strong>НАЛЬЧИК, 19 окт – РИА Новости.</strong> Прокуратура Кабардино-Балкарии организовала проверку по факту гибели семьи из четырех человек в <a href="http://ria.ru/location_Prokhladnenskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Прохладненском районе</a> республики в результате отравления угарным газом, сообщает надзорное ведомство региона.Отмечается, что по итогам проверки будет дана правовая оценка действиям ответственных должностных лиц в части эксплуатации и обеспечения безопасности газового оборудования, соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности и рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер прокурорского реагирования.
https://ria.ru/20200909/otravlenie-1576974481.html
прохладненский район
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
прохладненский район, происшествия