https://ria.ru/20201019/gaz-1580418749.html

В КБР четыре человека погибли от отравления угарным газом

Прокуратура Кабардино-Балкарии организовала проверку по факту гибели семьи из четырех человек в Прохладненском районе республики в результате отравления угарным РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T09:17

2020-10-19T09:17

2020-10-19T09:17

прохладненский район

происшествия

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<strong>НАЛЬЧИК, 19 окт – РИА Новости.</strong> Прокуратура Кабардино-Балкарии организовала проверку по факту гибели семьи из четырех человек в <a href="http://ria.ru/location_Prokhladnenskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Прохладненском районе</a> республики в результате отравления угарным газом, сообщает надзорное ведомство региона.Отмечается, что по итогам проверки будет дана правовая оценка действиям ответственных должностных лиц в части эксплуатации и обеспечения безопасности газового оборудования, соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности и рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер прокурорского реагирования.

https://ria.ru/20200909/otravlenie-1576974481.html

прохладненский район

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

прохладненский район, происшествия