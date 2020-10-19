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В КБР четыре человека погибли от отравления угарным газом
Прокуратура Кабардино-Балкарии организовала проверку по факту гибели семьи из четырех человек в Прохладненском районе республики в результате отравления угарным РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T09:17
2020-10-19T09:17
прохладненский район
происшествия
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<strong>НАЛЬЧИК, 19 окт – РИА Новости.</strong> Прокуратура Кабардино-Балкарии организовала проверку по факту гибели семьи из четырех человек в <a href="http://ria.ru/location_Prokhladnenskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Прохладненском районе</a> республики в результате отравления угарным газом, сообщает надзорное ведомство региона.Отмечается, что по итогам проверки будет дана правовая оценка действиям ответственных должностных лиц в части эксплуатации и обеспечения безопасности газового оборудования, соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности и рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер прокурорского реагирования.
https://ria.ru/20200909/otravlenie-1576974481.html
прохладненский район
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прохладненский район, происшествия

В КБР четыре человека погибли от отравления угарным газом

09:17 19.10.2020
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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НАЛЬЧИК, 19 окт – РИА Новости. Прокуратура Кабардино-Балкарии организовала проверку по факту гибели семьи из четырех человек в Прохладненском районе республики в результате отравления угарным газом, сообщает надзорное ведомство региона.
"По поручению прокурора республики Николая Хабарова организована проверка по факту гибели жителей города Прохладного от отравления угарным газом. Установлено, что 19 октября в многоквартирном доме произошла утечка угарного газа, в результате чего погибла семья из четырех человек", - говорится в сообщении.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
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В Подмосковье двое юношей погибли, отравившись угарным газом
Отмечается, что по итогам проверки будет дана правовая оценка действиям ответственных должностных лиц в части эксплуатации и обеспечения безопасности газового оборудования, соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности и рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер прокурорского реагирования.
 
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