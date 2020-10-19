СМИ: Макрон заявил, что исламисты во Франции не будут спать спокойно
00:21 19.10.2020 (обновлено: 04:50 19.10.2020)
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПрезидент Франции Эммануэль Макрон выступает на саммите глав государств и правительств Евросоюза в Брюсселе
ПАРИЖ, 19 окт - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон на заседании совета обороны заявил, что "исламисты не будут спать спокойно во Франции", сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на свои источники.
Совет обороны с участием президента и членов правительства собрался в воскресенье вечером в связи с убийством преподавателя истории, которое произошло в пятницу и потрясло всю страну.
Также телеканал отмечает, что с понедельника начнутся проверки авторов 80 сообщений в соцсетях, которые высказывали поддержку напавшего на преподавателя.
В пятницу вечером злоумышленник обезглавил преподавателя истории Самюэля Пати, который ранее на уроках, где обсуждалась тема свободы слова, демонстрировал карикатуры на пророка Мухаммеда. Убийство произошло около школы в коммуне Конфлан-Сент-Онорин недалеко от Парижа. Макрон назвал произошедшее террористическим актом.
Нападавшего застрелили полицейские в соседней коммуне Эраньи. В субботу глава антитеррористической прокуратуры Франции Жан-Франсуа Рикар заявил, что человек, совершивший нападение, родился в Москве в 2002 году, имел чеченское происхождение и получил статус беженца во Франции. В ходе расследования дела, которым занимается антитеррористический отдел прокуратуры, были задержаны 11 человек.
В воскресенье в Париже на площади Республики и других городах Франции состоялись акции в память об убитом учителе, участники манифестаций вышли с лозунгами в защиту свободы слова, республиканских свобод и поддержки преподавателей. В акции в Париже приняли участие в том числе премьер-министр страны Жан Кастекс, ряд членов правительства, мэр Анн Идальго.
Елисейский дворец объявил, что 21 октября состоится национальная церемония прощания с убитым учителем.
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