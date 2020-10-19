https://ria.ru/20201019/frantsiya-1580404503.html

СМИ: Макрон заявил, что исламисты во Франции не будут спать спокойно

Президент Франции Эммануэль Макрон на заседании совета обороны заявил, что "исламисты не будут спать спокойно во Франции", сообщает телеканал BFMTV со ссылкой... РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T00:21

2020-10-19T00:21

2020-10-19T04:50

убийство учителя во франции

франция

в мире

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<strong>ПАРИЖ, 19 окт - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> <a href="http://ria.ru/person_EHmmanjuehl_Makron/" target="_blank" data-auto="true">Эммануэль Макрон</a> на заседании совета обороны заявил, что "исламисты не будут спать спокойно во Франции", сообщает телеканал <a href="https://www.bfmtv.com/" target="_blank">BFMTV</a> со ссылкой на свои источники.Совет обороны с участием президента и членов правительства собрался в воскресенье вечером в связи с убийством преподавателя истории, которое произошло в пятницу и потрясло всю страну.Также телеканал отмечает, что с понедельника начнутся проверки авторов 80 сообщений в соцсетях, которые высказывали поддержку напавшего на преподавателя.В пятницу вечером злоумышленник обезглавил преподавателя истории Самюэля Пати, который ранее на уроках, где обсуждалась тема свободы слова, демонстрировал карикатуры на пророка Мухаммеда. Убийство произошло около школы в коммуне Конфлан-Сент-Онорин недалеко от <a href="http://ria.ru/location_Paris/" target="_blank" data-auto="true">Парижа</a>. Макрон назвал произошедшее террористическим актом.Нападавшего застрелили полицейские в соседней коммуне Эраньи. В субботу глава антитеррористической прокуратуры Франции Жан-Франсуа Рикар заявил, что человек, совершивший нападение, родился в Москве в 2002 году, имел чеченское происхождение и получил статус беженца во Франции. В ходе расследования дела, которым занимается антитеррористический отдел прокуратуры, были задержаны 11 человек.В воскресенье в Париже на площади Республики и других городах Франции состоялись акции в память об убитом учителе, участники манифестаций вышли с лозунгами в защиту свободы слова, республиканских свобод и поддержки преподавателей. В акции в Париже приняли участие в том числе премьер-министр страны <a href="http://ria.ru/person_jean-castex/" target="_blank" data-auto="true">Жан Кастекс</a>, ряд членов правительства, мэр <a href="http://ria.ru/person_Ann_Idalgo/" target="_blank" data-auto="true">Анн Идальго</a>.Елисейский дворец объявил, что 21 октября состоится национальная церемония прощания с убитым учителем.

https://ria.ru/20201018/frantsiya-1580394987.html

https://ria.ru/20201017/kadyrov-1580317272.html

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франция

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

убийство учителя во франции, франция, в мире