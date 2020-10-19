https://ria.ru/20201019/fotokonkurs-1580488773.html

Сокровища Байкала, вьюга и облако-нимб: лучшие фото природных стихий

Королевское метеорологическое общество в Лондоне выбрало лучшие фото погоды, сделанные в 2020 году. Конкурсанты прислал на Weather Photographer of the Year... РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T18:25

2020-10-19T18:25

2020-10-19T20:43

погода

байкал

аргентина

англия

нью-йорк (город)

могилев

фото

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Королевское метеорологическое общество в Лондоне выбрало лучшие фото погоды, сделанные в 2020 году. Конкурсанты прислал на Weather Photographer of the Year более 7700 снимков. Публичное голосование определило 26 финалистов, и уже из них жюри назвало победителя. Работы призеров, среди которых есть и россияне, — в подборке Ria.ru.

байкал

аргентина

англия

нью-йорк (город)

могилев

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода, байкал, аргентина, англия, нью-йорк (город), могилев, фото, фото