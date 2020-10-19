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Сокровища Байкала, вьюга и облако-нимб: лучшие фото природных стихий
Королевское метеорологическое общество в Лондоне выбрало лучшие фото погоды, сделанные в 2020 году. Конкурсанты прислал на Weather Photographer of the Year... РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T18:25
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погода
байкал
аргентина
англия
нью-йорк (город)
могилев
фото
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Королевское метеорологическое общество в Лондоне выбрало лучшие фото погоды, сделанные в 2020 году. Конкурсанты прислал на Weather Photographer of the Year более 7700 снимков. Публичное голосование определило 26 финалистов, и уже из них жюри назвало победителя. Работы призеров, среди которых есть и россияне, — в подборке Ria.ru.
байкал
аргентина
англия
нью-йорк (город)
могилев
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РИА Новости
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Новости
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погода, байкал, аргентина, англия, нью-йорк (город), могилев, фото, фото

Сокровища Байкала, вьюга и облако-нимб: лучшие фото природных стихий

18:25 19.10.2020 (обновлено: 20:43 19.10.2020)
 
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Королевское метеорологическое общество в Лондоне выбрало лучшие фото погоды, сделанные в 2020 году. Конкурсанты прислал на Weather Photographer of the Year более 7700 снимков. Публичное голосование определило 26 финалистов, и уже из них жюри назвало победителя. Работы призеров, среди которых есть и россияне, — в подборке Ria.ru.
© Фото : Rudolf Sulgan/ Royal Meteorological Society

Титул "Погодный фотограф года" завоевал Рудольф Сулган (Rudolf Sulgan) за снимок "Снежная буря", сделанный на Бруклинском мосту в Нью-Йорке.

Rudolf Sulgan. Работа победителя конкурса Weather Photographer of the Year 2020
1 из 15

Титул "Погодный фотограф года" завоевал Рудольф Сулган (Rudolf Sulgan) за снимок "Снежная буря", сделанный на Бруклинском мосту в Нью-Йорке.

© Фото : Rudolf Sulgan/ Royal Meteorological Society
© Фото : Alexey Trofimov/ Royal Meteorological Society

Кадр российского фотографа Алексея Трофимова "Сокровища Байкала" стал абсолютным фаворитом публики и удостоен приза зрительских симпатий.

Alexey Trofimov. Работа победителя конкурса Weather Photographer of the Year 2020
2 из 15

Кадр российского фотографа Алексея Трофимова "Сокровища Байкала" стал абсолютным фаворитом публики и удостоен приза зрительских симпатий.

© Фото : Alexey Trofimov/ Royal Meteorological Society
© Фото : Kolesnik Stephanie Sergeevna/ Royal Meteorological Society

Лучшим юным погодным фотографом назвали россиянку Стефанию Колесник. По словам победительницы, ее "Замороженная жизнь" — часть солнечного лета, закованная в лед.

Kolesnik Stephanie Sergeevna. Работа победителя конкурса Weather Photographer of the Year 2020
3 из 15

Лучшим юным погодным фотографом назвали россиянку Стефанию Колесник. По словам победительницы, ее "Замороженная жизнь" — часть солнечного лета, закованная в лед.

© Фото : Kolesnik Stephanie Sergeevna/ Royal Meteorological Society
© Фото : Vu Trung Huan/ Royal Meteorological Society

"Чайным холмам" Ву Чунг Хуана (Trung Huan) жюри отдало второе место.

Vu Trung Huan. Работа победителя конкурса Weather Photographer of the Year 2020
4 из 15

"Чайным холмам" Ву Чунг Хуана (Trung Huan) жюри отдало второе место.

© Фото : Vu Trung Huan/ Royal Meteorological Society
© Фото : Maja Kraljik/ Royal Meteorological Society

"Монстр" Майи Кралджик (Maja Kraljik) замкнул тройку лидеров.

Maja Kraljik. Работа победителя конкурса Weather Photographer of the Year 2020
5 из 15

"Монстр" Майи Кралджик (Maja Kraljik) замкнул тройку лидеров.

© Фото : Maja Kraljik/ Royal Meteorological Society
© Фото : Emma Rose Karsten/ Royal Meteorological Society

Второе место среди юных фотографов погоды досталось автору кадра "Лови волну" Эмме Роуз Карстен (Emma Rose Karsten).

Emma Rose Karsten. Работа победителя конкурса Weather Photographer of the Year 2020
6 из 15

Второе место среди юных фотографов погоды досталось автору кадра "Лови волну" Эмме Роуз Карстен (Emma Rose Karsten).

© Фото : Emma Rose Karsten/ Royal Meteorological Society
© Фото : Alessandro Cantarelli/ Royal Meteorological Society

Финалист Weather Photographer of the Year 2020 Алессандро Кантарелли (Alessandro Cantarelli) утверждает, что горы Тре-Чиме-ди-Лаваредо в лунном свете — лучшее, что он видел в жизни.

Alessandro Cantarelli. Работа финалиста конкурса Weather Photographer of the Year 2020
7 из 15

Финалист Weather Photographer of the Year 2020 Алессандро Кантарелли (Alessandro Cantarelli) утверждает, что горы Тре-Чиме-ди-Лаваредо в лунном свете — лучшее, что он видел в жизни.

© Фото : Alessandro Cantarelli/ Royal Meteorological Society
© Фото : Marc Marco Ripoll/ Royal Meteorological Society

Кого-то гроза заставляет спрятаться дома и зарыть окна, а фотограф Марк Марко Риполл (Marc Marco Ripoll) только и ждал, когда над мысом Са Форадада на Майорке грянет буря. Кадр отобрали в финал.

Marc Marco Ripoll. Работа финалиста конкурса Weather Photographer of the Year 2020
8 из 15

Кого-то гроза заставляет спрятаться дома и зарыть окна, а фотограф Марк Марко Риполл (Marc Marco Ripoll) только и ждал, когда над мысом Са Форадада на Майорке грянет буря. Кадр отобрали в финал.

© Фото : Marc Marco Ripoll/ Royal Meteorological Society
© Фото : Francisco Javier Negroni Rodriguez/ Royal Meteorological Society

За час до того как сделать этот кадр, финалист конкурса Франсиско Хавьер Негрони Родригес (Francisco Javier Negroni Rodriguez) сокрушался, что день слишком облачный и снимок не передаст всей красоты Патагонии. Но погода в Эль-Чалтене преподнесла фотографу сюрприз.

Francisco Javier Negroni Rodriguez. Работа финалиста конкурса Weather Photographer of the Year 2020
9 из 15

За час до того как сделать этот кадр, финалист конкурса Франсиско Хавьер Негрони Родригес (Francisco Javier Negroni Rodriguez) сокрушался, что день слишком облачный и снимок не передаст всей красоты Патагонии. Но погода в Эль-Чалтене преподнесла фотографу сюрприз.

© Фото : Francisco Javier Negroni Rodriguez/ Royal Meteorological Society
© Фото : Andrew McCaren/ Royal Meteorological Society

Эндрю Маккарен (Andrew McCaren) много раз проезжал мимо водохранилища Уэт-Следдейл в Озерном крае на северо-западе Англии, пока однажды не рискнул остановиться с фотоаппаратом. "Стена воды" — в финале.

Andrew McCaren. Работа финалиста конкурса Weather Photographer of the Year 2020
10 из 15

Эндрю Маккарен (Andrew McCaren) много раз проезжал мимо водохранилища Уэт-Следдейл в Озерном крае на северо-западе Англии, пока однажды не рискнул остановиться с фотоаппаратом. "Стена воды" — в финале.

© Фото : Andrew McCaren/ Royal Meteorological Society
© Фото : Hadi Dehghanpour/ Royal Meteorological Society

"Маленький торнадо". Хади Дехганпур (Hadi Dehghanpour) сделал этот снимок в иранском городе Исфахан перед началом траурной церемонии в священный для мусульман месяц мухаррам.

Hadi Dehghanpour. Работа финалиста конкурса Weather Photographer of the Year 2020
11 из 15

"Маленький торнадо". Хади Дехганпур (Hadi Dehghanpour) сделал этот снимок в иранском городе Исфахан перед началом траурной церемонии в священный для мусульман месяц мухаррам.

© Фото : Hadi Dehghanpour/ Royal Meteorological Society
© Фото : Lori Grace Bailey/ Royal Meteorological Society

Лори Грейс Бейли (Lori Grace Bailey) всегда мечтала запечатлеть молнию над над Эль-Пасо, ей это удалось. Да еще и посчастливилось попасть в финал Weather Photographer of the Year.

Lori Grace Bailey. Работа финалиста конкурса Weather Photographer of the Year 2020
12 из 15

Лори Грейс Бейли (Lori Grace Bailey) всегда мечтала запечатлеть молнию над над Эль-Пасо, ей это удалось. Да еще и посчастливилось попасть в финал Weather Photographer of the Year.

© Фото : Lori Grace Bailey/ Royal Meteorological Society
© Фото : Mikhail Kapychka/ Royal Meteorological Society

"Лунное гало" в небе над Могилевом привлекло внимание не только фотографа Михаила Капычки, но и жюри. Работу отобрали в финал конкурса погодной фотографии.

Mikhail Kapychka. Работа финалиста конкурса Weather Photographer of the Year 2020
13 из 15

"Лунное гало" в небе над Могилевом привлекло внимание не только фотографа Михаила Капычки, но и жюри. Работу отобрали в финал конкурса погодной фотографии.

© Фото : Mikhail Kapychka/ Royal Meteorological Society
© Фото : Boris Jordan/ Royal Meteorological Society

Вымеобразные облака можно увидеть редко и в основном в тропиках. Увидев этот нереальной красоты пейзаж, фотограф Борис Йордан (Boris Jordan) буквально потерял дар речи. Финал Weather Photographer of the Year.

Boris Jordan. Работа финалиста конкурса Weather Photographer of the Year 2020
14 из 15

Вымеобразные облака можно увидеть редко и в основном в тропиках. Увидев этот нереальной красоты пейзаж, фотограф Борис Йордан (Boris Jordan) буквально потерял дар речи. Финал Weather Photographer of the Year.

© Фото : Boris Jordan/ Royal Meteorological Society
© Фото : Yuriy Stolypin/ Royal Meteorological Society

"Стальная звезда". Финалист конкурса Юрий Столыпин долго вынашивал идею сфотографировать небоскреб в утреннем тумане, но никак не везло с погодой. Пришлось подождать...

Yuriy Stolypin. Работа финалиста конкурса Weather Photographer of the Year 2020
15 из 15

"Стальная звезда". Финалист конкурса Юрий Столыпин долго вынашивал идею сфотографировать небоскреб в утреннем тумане, но никак не везло с погодой. Пришлось подождать...

© Фото : Yuriy Stolypin/ Royal Meteorological Society
 
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