Сокровища Байкала, вьюга и облако-нимб: лучшие фото природных стихий
Титул "Погодный фотограф года" завоевал Рудольф Сулган (Rudolf Sulgan) за снимок "Снежная буря", сделанный на Бруклинском мосту в Нью-Йорке.
Титул "Погодный фотограф года" завоевал Рудольф Сулган (Rudolf Sulgan) за снимок "Снежная буря", сделанный на Бруклинском мосту в Нью-Йорке.
Кадр российского фотографа Алексея Трофимова "Сокровища Байкала" стал абсолютным фаворитом публики и удостоен приза зрительских симпатий.
Кадр российского фотографа Алексея Трофимова "Сокровища Байкала" стал абсолютным фаворитом публики и удостоен приза зрительских симпатий.
Лучшим юным погодным фотографом назвали россиянку Стефанию Колесник. По словам победительницы, ее "Замороженная жизнь" — часть солнечного лета, закованная в лед.
Лучшим юным погодным фотографом назвали россиянку Стефанию Колесник. По словам победительницы, ее "Замороженная жизнь" — часть солнечного лета, закованная в лед.
"Чайным холмам" Ву Чунг Хуана (Trung Huan) жюри отдало второе место.
"Чайным холмам" Ву Чунг Хуана (Trung Huan) жюри отдало второе место.
"Монстр" Майи Кралджик (Maja Kraljik) замкнул тройку лидеров.
"Монстр" Майи Кралджик (Maja Kraljik) замкнул тройку лидеров.
Второе место среди юных фотографов погоды досталось автору кадра "Лови волну" Эмме Роуз Карстен (Emma Rose Karsten).
Второе место среди юных фотографов погоды досталось автору кадра "Лови волну" Эмме Роуз Карстен (Emma Rose Karsten).
Финалист Weather Photographer of the Year 2020 Алессандро Кантарелли (Alessandro Cantarelli) утверждает, что горы Тре-Чиме-ди-Лаваредо в лунном свете — лучшее, что он видел в жизни.
Финалист Weather Photographer of the Year 2020 Алессандро Кантарелли (Alessandro Cantarelli) утверждает, что горы Тре-Чиме-ди-Лаваредо в лунном свете — лучшее, что он видел в жизни.
Кого-то гроза заставляет спрятаться дома и зарыть окна, а фотограф Марк Марко Риполл (Marc Marco Ripoll) только и ждал, когда над мысом Са Форадада на Майорке грянет буря. Кадр отобрали в финал.
Кого-то гроза заставляет спрятаться дома и зарыть окна, а фотограф Марк Марко Риполл (Marc Marco Ripoll) только и ждал, когда над мысом Са Форадада на Майорке грянет буря. Кадр отобрали в финал.
За час до того как сделать этот кадр, финалист конкурса Франсиско Хавьер Негрони Родригес (Francisco Javier Negroni Rodriguez) сокрушался, что день слишком облачный и снимок не передаст всей красоты Патагонии. Но погода в Эль-Чалтене преподнесла фотографу сюрприз.
За час до того как сделать этот кадр, финалист конкурса Франсиско Хавьер Негрони Родригес (Francisco Javier Negroni Rodriguez) сокрушался, что день слишком облачный и снимок не передаст всей красоты Патагонии. Но погода в Эль-Чалтене преподнесла фотографу сюрприз.
Эндрю Маккарен (Andrew McCaren) много раз проезжал мимо водохранилища Уэт-Следдейл в Озерном крае на северо-западе Англии, пока однажды не рискнул остановиться с фотоаппаратом. "Стена воды" — в финале.
Эндрю Маккарен (Andrew McCaren) много раз проезжал мимо водохранилища Уэт-Следдейл в Озерном крае на северо-западе Англии, пока однажды не рискнул остановиться с фотоаппаратом. "Стена воды" — в финале.
"Маленький торнадо". Хади Дехганпур (Hadi Dehghanpour) сделал этот снимок в иранском городе Исфахан перед началом траурной церемонии в священный для мусульман месяц мухаррам.
"Маленький торнадо". Хади Дехганпур (Hadi Dehghanpour) сделал этот снимок в иранском городе Исфахан перед началом траурной церемонии в священный для мусульман месяц мухаррам.
Лори Грейс Бейли (Lori Grace Bailey) всегда мечтала запечатлеть молнию над над Эль-Пасо, ей это удалось. Да еще и посчастливилось попасть в финал Weather Photographer of the Year.
Лори Грейс Бейли (Lori Grace Bailey) всегда мечтала запечатлеть молнию над над Эль-Пасо, ей это удалось. Да еще и посчастливилось попасть в финал Weather Photographer of the Year.
"Лунное гало" в небе над Могилевом привлекло внимание не только фотографа Михаила Капычки, но и жюри. Работу отобрали в финал конкурса погодной фотографии.
"Лунное гало" в небе над Могилевом привлекло внимание не только фотографа Михаила Капычки, но и жюри. Работу отобрали в финал конкурса погодной фотографии.
Вымеобразные облака можно увидеть редко и в основном в тропиках. Увидев этот нереальной красоты пейзаж, фотограф Борис Йордан (Boris Jordan) буквально потерял дар речи. Финал Weather Photographer of the Year.
Вымеобразные облака можно увидеть редко и в основном в тропиках. Увидев этот нереальной красоты пейзаж, фотограф Борис Йордан (Boris Jordan) буквально потерял дар речи. Финал Weather Photographer of the Year.
"Стальная звезда". Финалист конкурса Юрий Столыпин долго вынашивал идею сфотографировать небоскреб в утреннем тумане, но никак не везло с погодой. Пришлось подождать...
"Стальная звезда". Финалист конкурса Юрий Столыпин долго вынашивал идею сфотографировать небоскреб в утреннем тумане, но никак не везло с погодой. Пришлось подождать...