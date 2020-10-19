https://ria.ru/20201019/figura-1580527712.html

Фигура русской Кардашьян в обтягивающем костюме взволновала подписчиков

Российская модель и блогер Анастасия Квитко опубликовала на странице в Instagram откровенное фото, чем спровоцировала бурную реакцию подписчиков. РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T17:50

2020-10-19T17:50

2020-10-19T17:50

шоубиз

анастасия квитко

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<strong>МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. </strong>Российская модель и блогер <a href="https://ria.ru/person_anastasiya-kvitko">Анастасия Квитко</a> опубликовала на странице в <a href="https://www.instagram.com/anastasiya_kvitko/">Instagram</a> откровенное фото, чем спровоцировала бурную реакцию подписчиков.На снимке девушка изображена в обтягивающем костюме бежевого цвета. Она стоит спиной к камере и смотрит в нее через плечо. "Доброе утро", — пожелала она подписчикам. Пост спровоцировал множество откликов от фанатов модели со всего мира."Ты самый прекрасный ангел", "Фантастическая девушка", "Просто огонь", "Мой день только что стал лучше, потому что я увидел тебя", "Как же красиво", "Очень нравится твой наряд", "Натуральная красавица с добрым сердцем", "Восхитительное тело", — написали они.Анастасия Квитко, на которою в Instagram подписаны более 11 миллионов человек, прославилась, как русская Ким Кардашьян.

https://ria.ru/20200908/fotografiya-1576931195.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анастасия квитко