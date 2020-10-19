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Умер бывший президент Швейцарии Рене Фельбер
Занимавший пост президента Швейцарии в 1992 году Рене Фельбер скончался в возрасте 87 лет, сообщается на сайте Социал-демократической партии конфедерации. РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T11:59
2020-10-19T11:59
швейцария
в мире
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<strong>ЦЮРИХ, 19 окт - РИА Новости.</strong> Занимавший пост президента <a href="http://ria.ru/location_Switzerland/" target="_blank" data-auto="true">Швейцарии</a> в 1992 году Рене Фельбер скончался в возрасте 87 лет, сообщается на сайте Социал-демократической партии конфедерации.Как отмечается, учитель по образованию, Фельбер умел слушать оппонентов, политические противники, в свою очередь, ценили его ораторские способности. "Он до самой смерти оставался искренним и внимательным товарищем. При этом он никогда не упускал случая извиниться за отсутствие на съездах или собраниях делегатов партии", - говорится в сообщении.Фельбер вступил Социал-демократическую партию в 1958 году, с 1988 по 1993 годы представлял ее в швейцарском правительстве. Фельбер руководил страной с 1 января по 31 декабря 1992 года.До этого Фельбер был членом Большого совета (парламента) кантона Невшатель и национального совета Швейцарии. С 1988 по 1993 годы он возглавлял министерство иностранных дел конфедерации. По данным СМИ, в 1993 году Фельбер подал в отставку из-за проблем со здоровьем – у него обнаружили рак.
https://ria.ru/20201019/shpakov-1580415705.html
https://ria.ru/20201017/zilberman-1580263589.html
швейцария
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швейцария, в мире

Умер бывший президент Швейцарии Рене Фельбер

11:59 19.10.2020
 
© AP Photo / KeystoneБывший президент Швейцарии Рене Фельбер
Бывший президент Швейцарии Рене Фельбер - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
© AP Photo / Keystone
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ЦЮРИХ, 19 окт - РИА Новости. Занимавший пост президента Швейцарии в 1992 году Рене Фельбер скончался в возрасте 87 лет, сообщается на сайте Социал-демократической партии конфедерации.
"Наш товарищ Рене Фельбер ушел от нас после жизни, полной приверженности своему кантону Невшатель, Швейцарии и нашим социал-демократическим ценностям", - приводятся в сообщении слова сопредседателя партии Маттеи Мейер.
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Как отмечается, учитель по образованию, Фельбер умел слушать оппонентов, политические противники, в свою очередь, ценили его ораторские способности. "Он до самой смерти оставался искренним и внимательным товарищем. При этом он никогда не упускал случая извиниться за отсутствие на съездах или собраниях делегатов партии", - говорится в сообщении.
Фельбер вступил Социал-демократическую партию в 1958 году, с 1988 по 1993 годы представлял ее в швейцарском правительстве. Фельбер руководил страной с 1 января по 31 декабря 1992 года.
До этого Фельбер был членом Большого совета (парламента) кантона Невшатель и национального совета Швейцарии. С 1988 по 1993 годы он возглавлял министерство иностранных дел конфедерации. По данным СМИ, в 1993 году Фельбер подал в отставку из-за проблем со здоровьем – у него обнаружили рак.
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