https://ria.ru/20201019/felber-1580451574.html

Умер бывший президент Швейцарии Рене Фельбер

Занимавший пост президента Швейцарии в 1992 году Рене Фельбер скончался в возрасте 87 лет, сообщается на сайте Социал-демократической партии конфедерации. РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T11:59

2020-10-19T11:59

2020-10-19T11:59

швейцария

в мире

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<strong>ЦЮРИХ, 19 окт - РИА Новости.</strong> Занимавший пост президента <a href="http://ria.ru/location_Switzerland/" target="_blank" data-auto="true">Швейцарии</a> в 1992 году Рене Фельбер скончался в возрасте 87 лет, сообщается на сайте Социал-демократической партии конфедерации.Как отмечается, учитель по образованию, Фельбер умел слушать оппонентов, политические противники, в свою очередь, ценили его ораторские способности. "Он до самой смерти оставался искренним и внимательным товарищем. При этом он никогда не упускал случая извиниться за отсутствие на съездах или собраниях делегатов партии", - говорится в сообщении.Фельбер вступил Социал-демократическую партию в 1958 году, с 1988 по 1993 годы представлял ее в швейцарском правительстве. Фельбер руководил страной с 1 января по 31 декабря 1992 года.До этого Фельбер был членом Большого совета (парламента) кантона Невшатель и национального совета Швейцарии. С 1988 по 1993 годы он возглавлял министерство иностранных дел конфедерации. По данным СМИ, в 1993 году Фельбер подал в отставку из-за проблем со здоровьем – у него обнаружили рак.

https://ria.ru/20201019/shpakov-1580415705.html

https://ria.ru/20201017/zilberman-1580263589.html

швейцария

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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