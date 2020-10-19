Генсек Совета Европы заявила о значительном улучшении отношений с Россией

"Я считаю, что мой визит проходит в символическое время, потому что в следующем году пройдет 70-ая годовщина Конвенции по правам человека, это краеугольный камень в правозащитной сфере для всех европейцев. Россия также получает преимущества от нашего продолжающегося сотрудничества. Мы обсудили это с министром. Наши отношения значительно улучшились", - сказала Пейчинович-Бурич журналистам после переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.