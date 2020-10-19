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Генсек Совета Европы заявила о значительном улучшении отношений с Россией
Генсек Совета Европы (СЕ) Мария Пейчинович-Бурич заявила, что отношения СЕ и России значительно улучшились. РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T14:26
2020-10-19T14:27
россия
мария пейчинович-бурич
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
совет европы
европа
в мире
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<strong>МОСКВА, 19 окт - РИА Новости.</strong> Генсек Совета <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европы</a> (СЕ) <a href="http://ria.ru/person_mariya-peychinovich-burich/" target="_blank" data-auto="true">Мария Пейчинович-Бурич</a> заявила, что отношения СЕ и России значительно улучшились.В понедельник начался первый визит генсека <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Evropy/" target="_blank" data-auto="true">Совета Европы</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a>.Генсек СЕ уточнила, что более 700 юристов из России получили дополнительное образование благодаря Совету. "Россия также защищает права женщин с помощью различных проектов Совета Безопасности. Это лишь некоторые примеры наших совместных проектов", - сказала генсек.
https://ria.ru/20201019/blokada-1580482344.html
...и занюхала Новичком :)
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Наверное, съела чего-нибудь...и выпила :)
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россия
европа
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россия, мария пейчинович-бурич, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), совет европы, европа, в мире

Генсек Совета Европы заявила о значительном улучшении отношений с Россией

14:26 19.10.2020 (обновлено: 14:27 19.10.2020)
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич
Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Генсек Совета Европы (СЕ) Мария Пейчинович-Бурич заявила, что отношения СЕ и России значительно улучшились.
В понедельник начался первый визит генсека Совета Европы в Москву.
"Я считаю, что мой визит проходит в символическое время, потому что в следующем году пройдет 70-ая годовщина Конвенции по правам человека, это краеугольный камень в правозащитной сфере для всех европейцев. Россия также получает преимущества от нашего продолжающегося сотрудничества. Мы обсудили это с министром. Наши отношения значительно улучшились", - сказала Пейчинович-Бурич журналистам после переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
Генсек СЕ уточнила, что более 700 юристов из России получили дополнительное образование благодаря Совету. "Россия также защищает права женщин с помощью различных проектов Совета Безопасности. Это лишь некоторые примеры наших совместных проектов", - сказала генсек.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции с главой МИД Италии Луиджи Ди Майо - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
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РоссияМария Пейчинович-БуричСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Совет ЕвропыЕвропаВ мире
 
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