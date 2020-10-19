https://ria.ru/20201019/evropa-1580485115.html
Генсек Совета Европы заявила о значительном улучшении отношений с Россией
Генсек Совета Европы (СЕ) Мария Пейчинович-Бурич заявила, что отношения СЕ и России значительно улучшились. РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T14:26
2020-10-19T14:26
2020-10-19T14:27
россия
мария пейчинович-бурич
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
совет европы
европа
в мире
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<strong>МОСКВА, 19 окт - РИА Новости.</strong> Генсек Совета <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европы</a> (СЕ) <a href="http://ria.ru/person_mariya-peychinovich-burich/" target="_blank" data-auto="true">Мария Пейчинович-Бурич</a> заявила, что отношения СЕ и России значительно улучшились.В понедельник начался первый визит генсека <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Evropy/" target="_blank" data-auto="true">Совета Европы</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a>.Генсек СЕ уточнила, что более 700 юристов из России получили дополнительное образование благодаря Совету. "Россия также защищает права женщин с помощью различных проектов Совета Безопасности. Это лишь некоторые примеры наших совместных проектов", - сказала генсек.
https://ria.ru/20201019/blokada-1580482344.html
Александр И
...и занюхала Новичком :)
52
alnoor1953
Наверное, съела чего-нибудь...и выпила :)
46
18
россия
европа
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мария пейчинович-бурич, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), совет европы, европа, в мире