В Словении объявили эпидемию коронавируса
БЕЛГРАД, 19 окт – РИА Новости. Правительство Словении провозгласило эпидемию COVID-19 на территории всей страны, решение вступило в силу в понедельник, сообщил кабинет министров.
По последним данным минздрава Словении, в воскресенье в стране было выявлено 726 новых больных при 3765 тестированных, что составляет высокий показатель заражения в 19%. В субботу кабмин сообщил о 898 выявленных больных, что стало новым национальным рекордом заболеваемости.
"По официальным данным о количестве инфицированных в Словении мы подошли ко второй волне эпидемии COVID-19. Мы наблюдаем его быстрое и экспоненциальное распространение среди населения, которое намного превышает нормальную заболеваемость. Текущая эпидемиологическая ситуация с распространением инфекции вируса SARS-COV-2 требует немедленного объявления эпидемии на всей территории Республики Словения, поскольку все статистические регионы достигают или превышают уровень заболеваемости, необходимый для объявления эпидемии", - сообщил кабмин, решение вступило в силу в понедельник.
Словения 15 октября уже ввела новые меры против COVID-19 в семи из 12 округов страны. Между этими семью регионами запретили перемещение, внутри них ввели обязательное ношение защитных масок на открытом воздухе и в закрытых помещениях, отменили массовые спортивные мероприятия, разрешили собрания не более 10 человек, школьников старше 5 класса перевели на удаленный режим учебы. Теперь ограничительные меры будут распространены на всю территорию страны и, как ожидается, усилены.
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