https://ria.ru/20201019/epidemiya-1580438124.html

В Словении объявили эпидемию коронавируса

Правительство Словении провозгласило эпидемию COVID-19 на территории всей страны, решение вступило в силу в понедельник, сообщил кабинет министров. РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T10:59

2020-10-19T10:59

2020-10-19T10:59

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

словения

в мире

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<strong>БЕЛГРАД, 19 окт – РИА Новости.</strong> Правительство <a href="http://ria.ru/location_Slovenia/" target="_blank" data-auto="true">Словении</a> провозгласило эпидемию COVID-19 на территории всей страны, решение вступило в силу в понедельник, сообщил кабинет министров.По последним данным минздрава Словении, в воскресенье в стране было выявлено 726 новых больных при 3765 тестированных, что составляет высокий показатель заражения в 19%. В субботу кабмин сообщил о 898 выявленных больных, что стало новым национальным рекордом заболеваемости.Словения 15 октября уже ввела новые меры против COVID-19 в семи из 12 округов страны. Между этими семью регионами запретили перемещение, внутри них ввели обязательное ношение защитных масок на открытом воздухе и в закрытых помещениях, отменили массовые спортивные мероприятия, разрешили собрания не более 10 человек, школьников старше 5 класса перевели на удаленный режим учебы. Теперь ограничительные меры будут распространены на всю территорию страны и, как ожидается, усилены.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>

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словения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, словения, в мире