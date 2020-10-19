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Распространение нового коронавируса
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В Словении объявили эпидемию коронавируса
Правительство Словении провозгласило эпидемию COVID-19 на территории всей страны, решение вступило в силу в понедельник, сообщил кабинет министров. РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T10:59
2020-10-19T10:59
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
словения
в мире
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<strong>БЕЛГРАД, 19 окт – РИА Новости.</strong> Правительство <a href="http://ria.ru/location_Slovenia/" target="_blank" data-auto="true">Словении</a> провозгласило эпидемию COVID-19 на территории всей страны, решение вступило в силу в понедельник, сообщил кабинет министров.По последним данным минздрава Словении, в воскресенье в стране было выявлено 726 новых больных при 3765 тестированных, что составляет высокий показатель заражения в 19%. В субботу кабмин сообщил о 898 выявленных больных, что стало новым национальным рекордом заболеваемости.Словения 15 октября уже ввела новые меры против COVID-19 в семи из 12 округов страны. Между этими семью регионами запретили перемещение, внутри них ввели обязательное ношение защитных масок на открытом воздухе и в закрытых помещениях, отменили массовые спортивные мероприятия, разрешили собрания не более 10 человек, школьников старше 5 класса перевели на удаленный режим учебы. Теперь ограничительные меры будут распространены на всю территорию страны и, как ожидается, усилены.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, словения, в мире

В Словении объявили эпидемию коронавируса

10:59 19.10.2020
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкГорода мира. Любляна
Города мира. Любляна - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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БЕЛГРАД, 19 окт – РИА Новости. Правительство Словении провозгласило эпидемию COVID-19 на территории всей страны, решение вступило в силу в понедельник, сообщил кабинет министров.
По последним данным минздрава Словении, в воскресенье в стране было выявлено 726 новых больных при 3765 тестированных, что составляет высокий показатель заражения в 19%. В субботу кабмин сообщил о 898 выявленных больных, что стало новым национальным рекордом заболеваемости.
"По официальным данным о количестве инфицированных в Словении мы подошли ко второй волне эпидемии COVID-19. Мы наблюдаем его быстрое и экспоненциальное распространение среди населения, которое намного превышает нормальную заболеваемость. Текущая эпидемиологическая ситуация с распространением инфекции вируса SARS-COV-2 требует немедленного объявления эпидемии на всей территории Республики Словения, поскольку все статистические регионы достигают или превышают уровень заболеваемости, необходимый для объявления эпидемии", - сообщил кабмин, решение вступило в силу в понедельник.
Словения 15 октября уже ввела новые меры против COVID-19 в семи из 12 округов страны. Между этими семью регионами запретили перемещение, внутри них ввели обязательное ношение защитных масок на открытом воздухе и в закрытых помещениях, отменили массовые спортивные мероприятия, разрешили собрания не более 10 человек, школьников старше 5 класса перевели на удаленный режим учебы. Теперь ограничительные меры будут распространены на всю территорию страны и, как ожидается, усилены.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19СловенияВ мире
 
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