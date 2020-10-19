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https://ria.ru/20201019/epidemii-1580490760.html
В Совбезе России заявили об угрозе искусственных эпидемий
Эксперты Совета безопасности России допустили вероятность возникновения эпидемий рукотворных вирусных инфекций и предложили выработать дополнительные меры по... РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T14:53
2020-10-19T18:51
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
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<strong>МОСКВА, 19 окт — РИА Новости.</strong> Эксперты <a href="https://ria.ru/organization_Sovet_Bezopasnosti_RF" target="_blank">Совета безопасности России</a> допустили вероятность возникновения эпидемий рукотворных вирусных инфекций и предложили выработать дополнительные меры по противодействию им.Поэтому научный совет при Совбезе предлагает внести в основополагающие документы стратегического планирования изменения, касающиеся источников угроз биологической безопасности, в том числе связанных с созданием искусственных вирусов.Он также рекомендовал и далее развивать систему правовых, медико-биологических, санитарно-эпидемиологических информационных и других мер по защите населения от опасных инфекций, а также разработать дополнительные меры по противодействию биотерроризму.Научный совет при Совете безопасности возглавляет секретарь Совбеза <a href="http://ria.ru/person_Nikolajj_Patrushev/" target="_blank" data-auto="true">Николай Патрушев</a>.На прошлой неделе по указу президента была создана межведомственная комиссия Совета безопасности по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций. Среди ее задач — оценка внутренних и внешних угроз, связанных с распространением инфекционных заболеваний, изучение механизмов возникновения новых болезней, анализ состояния коллективного иммунитета населения России, оценка уровня защиты населения от инфекций и выработка рекомендаций по улучшению этой защиты. Комиссию возглавил заместитель председателя Совбеза <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Medvedev/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Медведев</a>.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201019/zapakhi-1580491125.html
Так Ковид - это и есть рукотворный вирус, созданный американскими спецслужбами.
98
Что непонятного? Будут учитывать такую угрозу при стратегическом планировании безопасности.
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россия
РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество

В Совбезе России заявили об угрозе искусственных эпидемий

14:53 19.10.2020 (обновлено: 18:51 19.10.2020)
 
© РИА Новости / Алексей МайшевМедицинский работник в госпитале COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Медицинский работник в госпитале COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Эксперты Совета безопасности России допустили вероятность возникновения эпидемий рукотворных вирусных инфекций и предложили выработать дополнительные меры по противодействию им.

"События, связанные с пандемией COVID-19, и их последствия свидетельствуют о возможности возникновения биологических угроз, обусловленных и другими опасными патогенными биологическими агентами", — говорится сообщении пресс-службы Совбеза.

Поэтому научный совет при Совбезе предлагает внести в основополагающие документы стратегического планирования изменения, касающиеся источников угроз биологической безопасности, в том числе связанных с созданием искусственных вирусов.
Он также рекомендовал и далее развивать систему правовых, медико-биологических, санитарно-эпидемиологических информационных и других мер по защите населения от опасных инфекций, а также разработать дополнительные меры по противодействию биотерроризму.
Научный совет при Совете безопасности возглавляет секретарь Совбеза Николай Патрушев.
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На прошлой неделе по указу президента была создана межведомственная комиссия Совета безопасности по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций. Среди ее задач — оценка внутренних и внешних угроз, связанных с распространением инфекционных заболеваний, изучение механизмов возникновения новых болезней, анализ состояния коллективного иммунитета населения России, оценка уровня защиты населения от инфекций и выработка рекомендаций по улучшению этой защиты. Комиссию возглавил заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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