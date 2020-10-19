В Совбезе России заявили об угрозе искусственных эпидемий
14:53 19.10.2020 (обновлено: 18:51 19.10.2020)
© РИА Новости / Алексей МайшевМедицинский работник в госпитале COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Эксперты Совета безопасности России допустили вероятность возникновения эпидемий рукотворных вирусных инфекций и предложили выработать дополнительные меры по противодействию им.
"События, связанные с пандемией COVID-19, и их последствия свидетельствуют о возможности возникновения биологических угроз, обусловленных и другими опасными патогенными биологическими агентами", — говорится сообщении пресс-службы Совбеза.
Поэтому научный совет при Совбезе предлагает внести в основополагающие документы стратегического планирования изменения, касающиеся источников угроз биологической безопасности, в том числе связанных с созданием искусственных вирусов.
Он также рекомендовал и далее развивать систему правовых, медико-биологических, санитарно-эпидемиологических информационных и других мер по защите населения от опасных инфекций, а также разработать дополнительные меры по противодействию биотерроризму.
Научный совет при Совете безопасности возглавляет секретарь Совбеза Николай Патрушев.
На прошлой неделе по указу президента была создана межведомственная комиссия Совета безопасности по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций. Среди ее задач — оценка внутренних и внешних угроз, связанных с распространением инфекционных заболеваний, изучение механизмов возникновения новых болезней, анализ состояния коллективного иммунитета населения России, оценка уровня защиты населения от инфекций и выработка рекомендаций по улучшению этой защиты. Комиссию возглавил заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.