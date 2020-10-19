https://ria.ru/20201019/ekzamen-1580454429.html
Рособрнадзор оценил идею выпускного экзамена для начальной школы
Рособрнадзор не считает нужным вводить выпускной экзамен для начальной школы для перехода в пятый класс, заявил глава ведомства Анзор Музаев. РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T12:12
2020-10-19T12:12
2020-10-19T12:12
анзор музаев
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
общество
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<strong>МОСКВА, 19 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Rosobrnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Рособрнадзор</a> не считает нужным вводить выпускной экзамен для начальной школы для перехода в пятый класс, заявил глава ведомства <a href="http://ria.ru/person_Anzor_Muzaev/" target="_blank" data-auto="true">Анзор Музаев</a>.Он также отметил, что в четвертых классах проводятся всероссийские проверочные работы, и напомнил, что это лишь контрольная работа, а не экзамен.
https://ria.ru/20201007/koronavirus-1578633110.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анзор музаев, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), общество