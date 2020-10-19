https://ria.ru/20201019/ekzamen-1580447616.html
Рособрнадзор не планирует концептуальных изменений ОГЭ
Рособрнадзор не планирует концептуальных изменений основного государственного экзамена, в том числе из-за пандемии коронавируса, заявил глава ведомства Анзор... РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T11:44
2020-10-19T11:44
2020-10-19T11:44
анзор музаев
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/19/1576278274_0:166:3094:1906_1400x0_80_0_0_312b433edefef77473baa9b0de263bc0.jpg
<strong>МОСКВА, 19 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Rosobrnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Рособрнадзор</a> не планирует концептуальных изменений основного государственного экзамена, в том числе из-за пандемии коронавируса, заявил глава ведомства <a href="http://ria.ru/person_Anzor_Muzaev/" target="_blank" data-auto="true">Анзор Музаев</a>.Он также отметил, что в Рособрнадзоре понимают, что школьникам, учителям и родителям сейчас непросто.Музаев также уточнил, что видеонабюдение на ОГЭ на данный момент не прописано как обязательное требование, ряд регионов организует его по собственной инициативе.
https://sn.ria.ru/20200914/rosobrnadzor-1577204870.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/19/1576278274_71:0:2800:2047_1400x0_80_0_0_dca5092388706bebb8055effa3371e66.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анзор музаев, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), общество