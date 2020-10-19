https://ria.ru/20201019/ekskursiya-1580429892.html
Гид по местам съемок фильма "Москва слезам не верит" появился онлайн
Онлайн-маршрут по местам съемок фильма "Москва слезам не верит" появился на портале "Узнай Москву", говорится на официальном сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T11:06
2020-10-19T11:06
2020-10-19T11:06
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<strong>МОСКВА, 19 окт - РИА Новости.</strong> Онлайн-маршрут по местам съемок фильма "Москва слезам не верит" появился на портале "Узнай Москву", <a href="https://www.mos.ru/news/item/81346073/" target="_blank">говорится</a> на официальном сайте мэра и правительства столицы."Портал "Узнай Москву" приглашает горожан совершить виртуальную прогулку по местам съемок легендарного фильма Владимира Меньшова "Москва слезам не верит". Маршрут экскурсии можно <a href="https://um.mos.ru/routes/po-sledam-semok-filma-moskva-slezam-ne-verit/" target="_blank">найти</a> на сайте и в одноименном мобильном приложении", - говорится в сообщении.Отмечается, что маршрут включает в себя десять пунктов. Онлайн-прогулка начнется у станции метро "Новослободская", где познакомились герои фильма Людмила Свиридова (Ирина Муравьева) и Сергей Гурин (Александр Фатюшин). Также онлайн-маршрут ведет на Тверскую улицу, которая тогда называлась улицей Горького. Здесь подруги Людмила Свиридова и Катерина Тихомирова (Вера Алентова) совершали вечерний променад."Завершится виртуальная прогулка на Мосфильмовской улице, у так называемых генеральских домов. Эти кирпичные многоэтажки, построенные в 1972 году, предназначались для советской элиты, квартиры в них отличались особой планировкой, они были более просторными и комфортными", - добавляется в сообщении.Фильм Владимира Меньшова "Москва слезам не верит" в 1981 году получил кинопремию "Оскар".
https://ria.ru/20180609/1522239079.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
лучшие фильмы, кино и сериалы, новости культуры, вера алентова, новости - туризм, ирина муравьева, владимир меньшов, москва
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости.
Онлайн-маршрут по местам съемок фильма "Москва слезам не верит" появился на портале "Узнай Москву", говорится
на официальном сайте мэра и правительства столицы.
"Портал "Узнай Москву" приглашает горожан совершить виртуальную прогулку по местам съемок легендарного фильма Владимира Меньшова "Москва слезам не верит". Маршрут экскурсии можно найти
на сайте и в одноименном мобильном приложении", - говорится в сообщении.
Отмечается, что маршрут включает в себя десять пунктов. Онлайн-прогулка начнется у станции метро "Новослободская", где познакомились герои фильма Людмила Свиридова (Ирина Муравьева) и Сергей Гурин (Александр Фатюшин). Также онлайн-маршрут ведет на Тверскую улицу, которая тогда называлась улицей Горького. Здесь подруги Людмила Свиридова и Катерина Тихомирова (Вера Алентова) совершали вечерний променад.
"Завершится виртуальная прогулка на Мосфильмовской улице, у так называемых генеральских домов. Эти кирпичные многоэтажки, построенные в 1972 году, предназначались для советской элиты, квартиры в них отличались особой планировкой, они были более просторными и комфортными", - добавляется в сообщении.
Фильм Владимира Меньшова "Москва слезам не верит" в 1981 году получил кинопремию "Оскар".