https://ria.ru/20201019/ekonomika-1580514538.html

России удалось сохранить макроэкономическую стабильность, заявил Мишустин

Россия сохранила макроэкономическую стабильность, несмотря на издержки, связанные с коронавирусом, инфляция с начала года составила чуть более 3%, заявил... РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T16:45

2020-10-19T16:45

2020-10-19T17:05

распространение нового коронавируса

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коронавирусы

здоровье - общество

михаил мишустин

экономика

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<strong>МОСКВА, 19 окт - РИА Новости.</strong> Россия сохранила макроэкономическую стабильность, несмотря на издержки, связанные с коронавирусом, инфляция с начала года составила чуть более 3%, заявил премьер-министр РФ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a>.Глава правительства также отметил, что Россия прошла коронавирусный этап лучше, чем целый ряд стран."Как и многие страны, в этом году мы столкнулись с новым фактором. Чтобы снизить влияние коронавируса, приняли целый ряд решений по поддержке граждан и экономики в целом. В результате мы прошли этот сложный период, по крайней мере, его первую фазу, лучше, чем целый ряд стран. По динамике ВВП во втором, самом сложном квартале, по данным Минэкономразвития, Россия выглядела привлекательнее многих стран, в том числе <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a>, <a href="http://ria.ru/location_Italy/" target="_blank" data-auto="true">Италии</a>, <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>, <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритании</a> и Испании", - пояснил он.Мишустин также подчеркнул, что восстановление экономики идет быстрее, чем предполагалось."Уже в следующем году мы ожидаем возвращение к росту ВВП на уровне, превышающем 3%, и сохранение инфляции вблизи 4%", - подчеркнул глава правительства.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200918/inflyatsiya-1577451549.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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