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https://ria.ru/20201019/ekonomika-1580514538.html
России удалось сохранить макроэкономическую стабильность, заявил Мишустин
Россия сохранила макроэкономическую стабильность, несмотря на издержки, связанные с коронавирусом, инфляция с начала года составила чуть более 3%, заявил... РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T16:45
2020-10-19T17:05
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
михаил мишустин
экономика
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<strong>МОСКВА, 19 окт - РИА Новости.</strong> Россия сохранила макроэкономическую стабильность, несмотря на издержки, связанные с коронавирусом, инфляция с начала года составила чуть более 3%, заявил премьер-министр РФ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a>.Глава правительства также отметил, что Россия прошла коронавирусный этап лучше, чем целый ряд стран."Как и многие страны, в этом году мы столкнулись с новым фактором. Чтобы снизить влияние коронавируса, приняли целый ряд решений по поддержке граждан и экономики в целом. В результате мы прошли этот сложный период, по крайней мере, его первую фазу, лучше, чем целый ряд стран. По динамике ВВП во втором, самом сложном квартале, по данным Минэкономразвития, Россия выглядела привлекательнее многих стран, в том числе <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a>, <a href="http://ria.ru/location_Italy/" target="_blank" data-auto="true">Италии</a>, <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>, <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритании</a> и Испании", - пояснил он.Мишустин также подчеркнул, что восстановление экономики идет быстрее, чем предполагалось."Уже в следующем году мы ожидаем возвращение к росту ВВП на уровне, превышающем 3%, и сохранение инфляции вблизи 4%", - подчеркнул глава правительства.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, михаил мишустин, экономика

России удалось сохранить макроэкономическую стабильность, заявил Мишустин

16:45 19.10.2020 (обновлено: 17:05 19.10.2020)
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит встречу с секретарем генерального совета партии "Единая Россия" Андреем Турчаком и первым заместителем руководителя фракции "Единой России" в Госдуме Андреем Исаевым
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит встречу с секретарем генерального совета партии Единая Россия Андреем Турчаком и первым заместителем руководителя фракции Единой России в Госдуме Андреем Исаевым - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Россия сохранила макроэкономическую стабильность, несмотря на издержки, связанные с коронавирусом, инфляция с начала года составила чуть более 3%, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Несмотря на довольно внушительный объем прямой и косвенной поддержки, нам удалось сохранить макроэкономическую стабильность, с начала года инфляция составила чуть более 3%", - сказал Мишустин в ходе заседания консультативного совета по иностранным инвестициям в России.
Глава правительства также отметил, что Россия прошла коронавирусный этап лучше, чем целый ряд стран.
"Как и многие страны, в этом году мы столкнулись с новым фактором. Чтобы снизить влияние коронавируса, приняли целый ряд решений по поддержке граждан и экономики в целом. В результате мы прошли этот сложный период, по крайней мере, его первую фазу, лучше, чем целый ряд стран. По динамике ВВП во втором, самом сложном квартале, по данным Минэкономразвития, Россия выглядела привлекательнее многих стран, в том числе Германии, Италии, Франции, Великобритании и Испании", - пояснил он.
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Мишустин также подчеркнул, что восстановление экономики идет быстрее, чем предполагалось.
"Уже в следующем году мы ожидаем возвращение к росту ВВП на уровне, превышающем 3%, и сохранение инфляции вблизи 4%", - подчеркнул глава правительства.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоМихаил МишустинЭкономика
 
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