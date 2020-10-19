https://ria.ru/20201019/ege-1580477631.html

Рособрнадзор рассказал, сколько выпускников заразились COVID в ходе ЕГЭ

Более 400 выпускников школ, сдававших единый госэкзамен в 2020 году, заразились коронавирусом в ходе кампании, рассказал глава Рособрнадзора Анзор Музаев. РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T13:44

2020-10-19T13:44

2020-10-19T19:56

анзор музаев

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573834277_0:160:3074:1889_1400x0_80_0_0_a52c38f2688629bc3b8fd3856b260796.jpg

<strong>МОСКВА, 19 окт — РИА Новости.</strong> Более 400 выпускников школ, сдававших единый госэкзамен в 2020 году, заразились коронавирусом в ходе кампании, рассказал глава <a href="http://ria.ru/organization_Rosobrnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Рособрнадзора</a> <a href="http://ria.ru/person_Anzor_Muzaev/" target="_blank" data-auto="true">Анзор Музаев</a>.Он отметил, что при том количестве участников ЕГЭ, которое было в этом году, ведомство ожидало худших показателей, которых удалось избежать благодаря санитарным мерам.Музаев добавил, что в 2021 году на ЕГЭ послаблений мер безопасности не будет.

https://ria.ru/20201019/ekzamen-1580468759.html

Nika W А давайте следующий ЕГЭ проведем дистанционно? )) каждый у себя дома, сидя у собственного компьютера, в кругу семьи. Замечательно сдадут, и ковид не подхватят! ))) 21

3

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анзор музаев, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), общество