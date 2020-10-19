https://ria.ru/20201019/ege-1580477631.html
Рособрнадзор рассказал, сколько выпускников заразились COVID в ходе ЕГЭ
Более 400 выпускников школ, сдававших единый госэкзамен в 2020 году, заразились коронавирусом в ходе кампании, рассказал глава Рособрнадзора Анзор Музаев. РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T13:44
2020-10-19T13:44
2020-10-19T19:56
анзор музаев
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
общество
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<strong>МОСКВА, 19 окт — РИА Новости.</strong> Более 400 выпускников школ, сдававших единый госэкзамен в 2020 году, заразились коронавирусом в ходе кампании, рассказал глава <a href="http://ria.ru/organization_Rosobrnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Рособрнадзора</a> <a href="http://ria.ru/person_Anzor_Muzaev/" target="_blank" data-auto="true">Анзор Музаев</a>.Он отметил, что при том количестве участников ЕГЭ, которое было в этом году, ведомство ожидало худших показателей, которых удалось избежать благодаря санитарным мерам.Музаев добавил, что в 2021 году на ЕГЭ послаблений мер безопасности не будет.
https://ria.ru/20201019/ekzamen-1580468759.html
Nika W
А давайте следующий ЕГЭ проведем дистанционно? )) каждый у себя дома, сидя у собственного компьютера, в кругу семьи. Замечательно сдадут, и ковид не подхватят! )))
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анзор музаев, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), общество