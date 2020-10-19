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Рособрнадзор рассказал, сколько выпускников заразились COVID в ходе ЕГЭ
Более 400 выпускников школ, сдававших единый госэкзамен в 2020 году, заразились коронавирусом в ходе кампании, рассказал глава Рособрнадзора Анзор Музаев. РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T13:44
2020-10-19T19:56
анзор музаев
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
общество
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<strong>МОСКВА, 19 окт — РИА Новости.</strong> Более 400 выпускников школ, сдававших единый госэкзамен в 2020 году, заразились коронавирусом в ходе кампании, рассказал глава <a href="http://ria.ru/organization_Rosobrnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Рособрнадзора</a> <a href="http://ria.ru/person_Anzor_Muzaev/" target="_blank" data-auto="true">Анзор Музаев</a>.Он отметил, что при том количестве участников ЕГЭ, которое было в этом году, ведомство ожидало худших показателей, которых удалось избежать благодаря санитарным мерам.Музаев добавил, что в 2021 году на ЕГЭ послаблений мер безопасности не будет.
https://ria.ru/20201019/ekzamen-1580468759.html
А давайте следующий ЕГЭ проведем дистанционно? )) каждый у себя дома, сидя у собственного компьютера, в кругу семьи. Замечательно сдадут, и ковид не подхватят! )))
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РИА Новости
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анзор музаев, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), общество

Рособрнадзор рассказал, сколько выпускников заразились COVID в ходе ЕГЭ

13:44 19.10.2020 (обновлено: 19:56 19.10.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкШкольнице измеряют температуру перед началом сдачи единого государственного экзамена по литературе
Школьнице измеряют температуру перед началом сдачи единого государственного экзамена по литературе - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Более 400 выпускников школ, сдававших единый госэкзамен в 2020 году, заразились коронавирусом в ходе кампании, рассказал глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

"У нас было в период экзаменов. <...> Свыше 400 ребят заразились ковидом, попали в больницу", — рассказал он на ежегодной всероссийской встрече с родителями учащихся школ и вузов.

Он отметил, что при том количестве участников ЕГЭ, которое было в этом году, ведомство ожидало худших показателей, которых удалось избежать благодаря санитарным мерам.
Музаев добавил, что в 2021 году на ЕГЭ послаблений мер безопасности не будет.
Пробная сдача Единого государственного экзамена без участия школьников в средней школе № 168 города Новосибирска - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
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Анзор МузаевФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Общество
 
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