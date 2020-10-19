Провести ЕГЭ дистанционно сейчас невозможно, заявили в Рособрнадзоре
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкУчитель держит конверт с диском, в котором содержатся задания для ЕГЭ
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Провести единый госэкзамены дистанционно с сохранением объективности и качества обработки сейчас невозможно, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
"В существующих условиях, чтобы провести экзамен в формате, когда выпускник сидит дома, не выходит в пункт проведения экзамена, с такой же массовостью, с такой же скоростью отработки, с таким же качеством проведения экзамена, с такой же объективностью на данный момент, так скажем, истории невозможно", - сказал Музаев на ежегодной всероссийской встрече с родителями учащихся школ и вузов.
Он отметил, что "единый экзамен тем и единый, чтобы у всех были равные условия".
По его словам, если экзамен сдается на электронном устройстве, то оно должно соответствовать определенному минимуму, компьютер или планшет должен быть у каждого сдающего, должно быть такое программное обеспечение, чтобы никто не имел возможности списать.
Музаев уточнил, что существующие технологии не позволяют сейчас одновременно посадить 700 тысяч участников и провести экзамен, чтобы результаты были объективными.