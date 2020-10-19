https://ria.ru/20201019/ege-1580477190.html

Провести ЕГЭ дистанционно сейчас невозможно, заявили в Рособрнадзоре

Провести единый госэкзамены дистанционно с сохранением объективности и качества обработки сейчас невозможно, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T13:43

2020-10-19T13:43

2020-10-19T13:43

анзор музаев

единый государственный экзамен (егэ)

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

общество

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<strong>МОСКВА, 19 окт - РИА Новости.</strong> Провести единый госэкзамены дистанционно с сохранением объективности и качества обработки сейчас невозможно, заявил глава <a href="http://ria.ru/organization_Rosobrnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Рособрнадзора</a> <a href="http://ria.ru/person_Anzor_Muzaev/" target="_blank" data-auto="true">Анзор Музаев</a>.Он отметил, что "единый экзамен тем и единый, чтобы у всех были равные условия".По его словам, если экзамен сдается на электронном устройстве, то оно должно соответствовать определенному минимуму, компьютер или планшет должен быть у каждого сдающего, должно быть такое программное обеспечение, чтобы никто не имел возможности списать.Музаев уточнил, что существующие технологии не позволяют сейчас одновременно посадить 700 тысяч участников и провести экзамен, чтобы результаты были объективными.

https://ria.ru/20201019/ekzamen-1580449619.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анзор музаев, единый государственный экзамен (егэ), федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), общество