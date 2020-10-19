https://ria.ru/20201019/efremov-1580436619.html

Мосгорсуд допустит журналистов на заседание по делу Ефремова

Мосгорсуд допустит журналистов на рассмотрение апелляционных жалоб на приговор актеру Михаилу Ефремову, несмотря на введенные из-за распространения коронавируса РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T10:51

2020-10-19T10:51

2020-10-19T10:51

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)

дтп с участием михаила ефремова

михаил ефремов

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 19 окт - РИА Новости.</strong> Мосгорсуд допустит журналистов на рассмотрение апелляционных жалоб на приговор актеру <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаилу Ефремову</a>, несмотря на введенные из-за распространения коронавируса ограничения, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.Заседание пройдет 20 октября.Солопова напомнила, что зайти в суд можно только в масках и перчатках.На прошлой неделе Мосгорсуд ограничил режим работы столичных судов из-за ситуации с коронавирусом, в том числе ограничив доступ в здания представителей СМИ.ДТП с участием Ефремова произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. Как установило следствие, актер в пьяном состоянии вышел из бара, сел за руль Jeep Grand Cherokee, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Ладой". Находившийся за рулем отечественного автомобиля курьер интернет-магазина <a href="http://ria.ru/person_sergey-zakharov-pogibshiy-v-dtp-s-uchastiem-efremova/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Захаров</a> умер в больнице. Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима.

https://radiosputnik.ria.ru/20201015/efremov-1579968796.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201015/efremov-1579941701.html

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москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, москва, происшествия