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Мосгорсуд допустит журналистов на заседание по делу Ефремова
Мосгорсуд допустит журналистов на рассмотрение апелляционных жалоб на приговор актеру Михаилу Ефремову, несмотря на введенные из-за распространения коронавируса РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T10:51
2020-10-19T10:51
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
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михаил ефремов
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<strong>МОСКВА, 19 окт - РИА Новости.</strong> Мосгорсуд допустит журналистов на рассмотрение апелляционных жалоб на приговор актеру <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаилу Ефремову</a>, несмотря на введенные из-за распространения коронавируса ограничения, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.Заседание пройдет 20 октября.Солопова напомнила, что зайти в суд можно только в масках и перчатках.На прошлой неделе Мосгорсуд ограничил режим работы столичных судов из-за ситуации с коронавирусом, в том числе ограничив доступ в здания представителей СМИ.ДТП с участием Ефремова произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. Как установило следствие, актер в пьяном состоянии вышел из бара, сел за руль Jeep Grand Cherokee, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Ладой". Находившийся за рулем отечественного автомобиля курьер интернет-магазина <a href="http://ria.ru/person_sergey-zakharov-pogibshiy-v-dtp-s-uchastiem-efremova/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Захаров</a> умер в больнице. Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима.
https://radiosputnik.ria.ru/20201015/efremov-1579968796.html
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сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, москва, происшествия

Мосгорсуд допустит журналистов на заседание по делу Ефремова

10:51 19.10.2020
 
© РИА Новости / Пресс-служба Пресненского суда / Перейти в фотобанкАктёр Михаил Ефремов в зале заседаний Пресненского суда города Москвы во время оглашения приговора
Актёр Михаил Ефремов в зале заседаний Пресненского суда города Москвы во время оглашения приговора - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
© РИА Новости / Пресс-служба Пресненского суда
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Мосгорсуд допустит журналистов на рассмотрение апелляционных жалоб на приговор актеру Михаилу Ефремову, несмотря на введенные из-за распространения коронавируса ограничения, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.
Заседание пройдет 20 октября.
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"Рассмотрение апелляционных жалоб назначено в 635 зале Апелляционного корпуса. С учетом требований по соблюдению социальной дистанции и числа посадочных мест в данном зале мы сможем разместить 45 слушателей, при этом строго по одному представителю от одного издания", - сказала она.
Солопова напомнила, что зайти в суд можно только в масках и перчатках.
На прошлой неделе Мосгорсуд ограничил режим работы столичных судов из-за ситуации с коронавирусом, в том числе ограничив доступ в здания представителей СМИ.
ДТП с участием Ефремова произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. Как установило следствие, актер в пьяном состоянии вышел из бара, сел за руль Jeep Grand Cherokee, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Ладой". Находившийся за рулем отечественного автомобиля курьер интернет-магазина Сергей Захаров умер в больнице. Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима.
Актёр Михаил Ефремов в зале заседаний Пресненского суда города Москвы во время оглашения приговора - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
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Сергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)ДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовМоскваПроисшествия
 
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