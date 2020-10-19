Мосгорсуд допустит журналистов на заседание по делу Ефремова
© РИА Новости / Пресс-служба Пресненского суда / Перейти в фотобанкАктёр Михаил Ефремов в зале заседаний Пресненского суда города Москвы во время оглашения приговора
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Мосгорсуд допустит журналистов на рассмотрение апелляционных жалоб на приговор актеру Михаилу Ефремову, несмотря на введенные из-за распространения коронавируса ограничения, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.
Заседание пройдет 20 октября.
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"Рассмотрение апелляционных жалоб назначено в 635 зале Апелляционного корпуса. С учетом требований по соблюдению социальной дистанции и числа посадочных мест в данном зале мы сможем разместить 45 слушателей, при этом строго по одному представителю от одного издания", - сказала она.
Солопова напомнила, что зайти в суд можно только в масках и перчатках.
На прошлой неделе Мосгорсуд ограничил режим работы столичных судов из-за ситуации с коронавирусом, в том числе ограничив доступ в здания представителей СМИ.
ДТП с участием Ефремова произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. Как установило следствие, актер в пьяном состоянии вышел из бара, сел за руль Jeep Grand Cherokee, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Ладой". Находившийся за рулем отечественного автомобиля курьер интернет-магазина Сергей Захаров умер в больнице. Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима.
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