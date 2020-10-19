https://ria.ru/20201019/dtp-1580427139.html

В Казани пьяный водитель устроил массовое ДТП

Водитель легковушки в нетрезвом состоянии столкнулся с тремя автомобилями в Казани, один его пассажир погиб и двое госпитализированы, сообщает МВД по... РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T10:05

2020-10-19T10:05

2020-10-19T10:08

volkswagen jetta

казань

происшествия

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<strong>КАЗАНЬ, 19 окт - РИА Новости.</strong> Водитель легковушки в нетрезвом состоянии столкнулся с тремя автомобилями в <a href="http://ria.ru/location_Kazan/" target="_blank" data-auto="true">Казани</a>, один его пассажир погиб и двое госпитализированы, сообщает МВД по Татарстану.После этого, по информации МВД, Chevrolet столкнулся с автомобилями <a href="http://ria.ru/product_Volkswagen_Jetta/" target="_blank" data-auto="true">Volkswagen Jetta</a> и Nissan Qashqai.В результате ДТП пассажир автомобиля Chevrolet 1982 года рождения от полученных травм скончался на месте происшествия, два других пассажира с различными травмами были доставлены в больницу. Предполагаемому виновнику ДТП, а также водителю и пассажиру автомобиля Nissan оказана медицинская помощь.Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

https://ria.ru/20201018/reyd-1580401054.html

казань

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

volkswagen jetta, казань, происшествия