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В Казани пьяный водитель устроил массовое ДТП
Водитель легковушки в нетрезвом состоянии столкнулся с тремя автомобилями в Казани, один его пассажир погиб и двое госпитализированы, сообщает МВД по... РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T10:05
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volkswagen jetta
казань
происшествия
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<strong>КАЗАНЬ, 19 окт - РИА Новости.</strong> Водитель легковушки в нетрезвом состоянии столкнулся с тремя автомобилями в <a href="http://ria.ru/location_Kazan/" target="_blank" data-auto="true">Казани</a>, один его пассажир погиб и двое госпитализированы, сообщает МВД по Татарстану.После этого, по информации МВД, Chevrolet столкнулся с автомобилями <a href="http://ria.ru/product_Volkswagen_Jetta/" target="_blank" data-auto="true">Volkswagen Jetta</a> и Nissan Qashqai.В результате ДТП пассажир автомобиля Chevrolet 1982 года рождения от полученных травм скончался на месте происшествия, два других пассажира с различными травмами были доставлены в больницу. Предполагаемому виновнику ДТП, а также водителю и пассажиру автомобиля Nissan оказана медицинская помощь.Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
https://ria.ru/20201018/reyd-1580401054.html
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volkswagen jetta, казань, происшествия

В Казани пьяный водитель устроил массовое ДТП

10:05 19.10.2020 (обновлено: 10:08 19.10.2020)
 
© Фото : ГУ МЧС России по Республике ТатарстанМесто ДТП на улице Тихорецкая в Казани
Место ДТП на улице Тихорецкая в Казани - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
© Фото : ГУ МЧС России по Республике Татарстан
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КАЗАНЬ, 19 окт - РИА Новости. Водитель легковушки в нетрезвом состоянии столкнулся с тремя автомобилями в Казани, один его пассажир погиб и двое госпитализированы, сообщает МВД по Татарстану.
"В Казани на улице Тихорецкая 18 октября водитель автомобиля Chevrolet Cobalt, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, не выбрал безопасную скорость, выехал на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Hyundai Solaris", - говорится в сообщении.
После этого, по информации МВД, Chevrolet столкнулся с автомобилями Volkswagen Jetta и Nissan Qashqai.
В результате ДТП пассажир автомобиля Chevrolet 1982 года рождения от полученных травм скончался на месте происшествия, два других пассажира с различными травмами были доставлены в больницу. Предполагаемому виновнику ДТП, а также водителю и пассажиру автомобиля Nissan оказана медицинская помощь.
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Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
 
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Volkswagen JettaКазаньПроисшествия
 
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