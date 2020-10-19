В Казани пьяный водитель устроил массовое ДТП
10:05 19.10.2020 (обновлено: 10:08 19.10.2020)
© Фото : ГУ МЧС России по Республике ТатарстанМесто ДТП на улице Тихорецкая в Казани
© Фото : ГУ МЧС России по Республике Татарстан
КАЗАНЬ, 19 окт - РИА Новости. Водитель легковушки в нетрезвом состоянии столкнулся с тремя автомобилями в Казани, один его пассажир погиб и двое госпитализированы, сообщает МВД по Татарстану.
"В Казани на улице Тихорецкая 18 октября водитель автомобиля Chevrolet Cobalt, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, не выбрал безопасную скорость, выехал на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Hyundai Solaris", - говорится в сообщении.
После этого, по информации МВД, Chevrolet столкнулся с автомобилями Volkswagen Jetta и Nissan Qashqai.
В результате ДТП пассажир автомобиля Chevrolet 1982 года рождения от полученных травм скончался на месте происшествия, два других пассажира с различными травмами были доставлены в больницу. Предполагаемому виновнику ДТП, а также водителю и пассажиру автомобиля Nissan оказана медицинская помощь.
Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.