https://ria.ru/20201019/dolgi-1580410756.html

Коллекторы назвали причины отказа россиян платить по долгам

Абсолютное большинство российских заемщиков, допускающих просрочку по кредитам в настоящее время, делает это из-за финансовых трудностей - во время пандемии... РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T06:03

2020-10-19T06:03

2020-10-19T06:51

россия

национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (напка)

экономика

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<strong>МОСКВА, 19 окт - РИА Новости.</strong> Абсолютное большинство <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank">российских</a> заемщиков, допускающих просрочку по кредитам в настоящее время, делает это из-за финансовых трудностей - во время пандемии доля называющих такую причину подскочила до 70%, рассказал РИА Новости президент <a href="http://ria.ru/organization_natsionalnaya-assotsiatsiya-professionalnykh-kollektorskikh-agentstv-napka/" target="_blank" data-auto="true">Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА)</a> <a href="http://ria.ru/person_elman-mekhtiev/" target="_blank" data-auto="true">Эльман Мехтиев</a>."На текущий момент поведение должников изменилось и причины неплатежей, которые они называют, стали более реальными. Если в марте на финансовые трудности ссылались 55% должников, то сейчас 70%", - сказал он. При этом половина тех, кто не платит по долгам из-за финансовых трудностей, жалуются на падение доходов, еще 30% должников - на потерю работы, 15% - на нехватку средств.По данным НАПКА, еще семь процентов россиян, допустивших просрочку по кредитам, рассчитывают идти в суд, чтобы не платить либо в разы уменьшить сумму долга. Не более двух процентов ссылаются на закон о банкротстве и на свое намерение пройти процедуру. По-прежнему шесть процентов россиян отказываются вносить платежи по кредиту из-за несогласия с суммой долга, а еще около семи полагают, что в текущих реалиях можно не возвращать долги вовсе. Примерно два процента россиян говорят, что не оформляли кредит, а шесть процентов должников называют другие причины."Интересно отметить, что практически перестали должники называть такую причину, как невозможность справиться со своей платежной нагрузкой из-за оформления нового кредита. Это является следствием ужесточения политики кредитования, как банков, так и микрофинансовых организаций", - добавляет Мехтиев.Четверть должников, вышедших на просрочку в апреле-июне, в качестве причины неплатежей в 90% случаях называют сложную финансовую ситуацию, вызванную либо потерей работы, либо существенным снижением уровня дохода из-за пандемии. При этом лишь три процента ссылаются на кредитные каникулы, которые в реальности не были им предоставлены."Зачастую речь идет именно о снижении совокупного семейного дохода. Как показывает практика, 70% семейных пар, оформляя кредит, рассчитывает платёжную нагрузку, исходя из совокупного дохода. В период пандемии у них остался один, под требования кредитных каникул они не подходили и поэтому был получен отказ (кредит был оформлен на того, чей доход либо не снизился либо снизился незначительно), за которым последовал пропуск платежа", - поясняет президент НАПКА.Большинство "пандемийных" должников (60%) собирается возвращаться в график платежей, а еще треть сомневается в этом, но от долга не отказываются. Лишь около 2-3% заявляют о желании объявить себя банкротами в будущем. При этом категоричных отказников в "пандемийном" портфеле находится не более 5%. "Все это позволяет нам думать, что 20% из тех, кто вышел на просрочку в период с апреля по июнь, вернутся в график платежей и смогут в ближайшей перспективе справиться с ситуацией", - заключил Мехтиев.

https://ria.ru/20200717/1574473477.html

https://ria.ru/20200707/1573984508.html

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (напка), экономика