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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201019/deystviya-1580504195.html
Россиянам рассказали, как действовать при симптомах ОРВИ
При появлении первых симптомов ОРВИ нужно следовать четко прописанной схеме. Ее приводят "Известия". РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T16:02
2020-10-19T17:41
распространение нового коронавируса
александр лукашев
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
общество
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<strong>МОСКВА, 19 окт — РИА Новости.</strong> При появлении первых симптомов ОРВИ нужно следовать четко прописанной схеме. Ее приводят <a href="https://iz.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Известия"</a>.Если у вас наблюдаются такие признаки, как температура выше 37,2 градуса, кашель, заложенность носа, боль в груди, затрудненное дыхание, одышка, потеря вкуса и обоняния, нужно вызвать врача из поликлиники. При наличии таких симптомов врач должен прийти к вам в течение 24 часов. Если заболевшему больше 65 лет, у него есть хронические заболевания, он недавно приехал из другой страны или контактировал с зараженным, вызвать медработника нужно обязательно. Если врач не успевает приехать или ваше самочувствие резко ухудшается, необходимо вызывать бригаду скорой помощи.Бояться, что вас положат в больницу, не стоит. Если заболевание протекает бессимптомно или в легкой форме (температура не поднимается выше 38 градусов, частота дыхания составляет 22 вдоха-выдоха в минуту), госпитализация не требуется.Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета, вирусолог Александр Лукашев рассказал, что заниматься самолечением не стоит. Отличить <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a> от простуды в домашних условиях практически невозможно, а многие противовирусные средства довольно токсичны и имеют побочные эффекты. Препараты должен прописывать врач.Если вы болеете, но тест показывает отсутствие коронавируса, все равно необходимо соблюдать режим самоизоляции. Как пояснил Лукашев, почти треть зараженных получают отрицательный результат анализа, так как коронавирус перешел из ротоглотки в легкие.
https://ria.ru/20201019/koronavirus-1580463483.html
https://ria.ru/20201019/koronavirus-1580502671.html
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Новости
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александр лукашев, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, общество

Россиянам рассказали, как действовать при симптомах ОРВИ

16:02 19.10.2020 (обновлено: 17:41 19.10.2020)
 
© Depositphotos / racornПростуженный мужчина
Простуженный мужчина - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
© Depositphotos / racorn
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. При появлении первых симптомов ОРВИ нужно следовать четко прописанной схеме. Ее приводят "Известия".
Если у вас наблюдаются такие признаки, как температура выше 37,2 градуса, кашель, заложенность носа, боль в груди, затрудненное дыхание, одышка, потеря вкуса и обоняния, нужно вызвать врача из поликлиники. При наличии таких симптомов врач должен прийти к вам в течение 24 часов.
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Если заболевшему больше 65 лет, у него есть хронические заболевания, он недавно приехал из другой страны или контактировал с зараженным, вызвать медработника нужно обязательно. Если врач не успевает приехать или ваше самочувствие резко ухудшается, необходимо вызывать бригаду скорой помощи.
Бояться, что вас положат в больницу, не стоит. Если заболевание протекает бессимптомно или в легкой форме (температура не поднимается выше 38 градусов, частота дыхания составляет 22 вдоха-выдоха в минуту), госпитализация не требуется.
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Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета, вирусолог Александр Лукашев рассказал, что заниматься самолечением не стоит. Отличить COVID-19 от простуды в домашних условиях практически невозможно, а многие противовирусные средства довольно токсичны и имеют побочные эффекты. Препараты должен прописывать врач.
Если вы болеете, но тест показывает отсутствие коронавируса, все равно необходимо соблюдать режим самоизоляции. Как пояснил Лукашев, почти треть зараженных получают отрицательный результат анализа, так как коронавирус перешел из ротоглотки в легкие.
 
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Распространение нового коронавирусаАлександр ЛукашевКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Общество
 
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