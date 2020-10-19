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У сериала "Декстер" появится продолжение
Майкл Си Холл вернется к роли охотника на серийных убийц в новом сезоне сериала "Декстер", сообщает NME. Он будет состоять из десяти эпизодов. РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T07:07
2020-10-19T09:32
культура
кино и сериалы
новости культуры
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<strong>МОСКВА, 19 окт – РИА Новости</strong>. Майкл Си Холл вернется к роли охотника на серийных убийц в новом сезоне сериала "Декстер", <a href="https://www.nme.com/news/tv/michael-c-hall-will-reprise-his-role-as-dexter-for-a-new-series-2784799" target="_blank">сообщает</a> NME. Он будет состоять из десяти эпизодов.Последнюю серию проекта показали на телеканале Showtime в 2013 году. Новая часть станет продолжением оригинального сериала, который закончился на восьмом сезоне. В его финале главный герой Декстер Морган (Майкл Си Холл) решил, что будет вести одинокий образ жизни. Съемки продолжения начнутся в 2021 году, а премьера запланирована на осень. Шоураннер — продюсер и писатель Клайд Филлипс, который работал над первыми четырьмя сезонами. "Декстер – особый сериал и для миллионов фанатов, и для Snowtime, для которого он стал настоящим прорывом, поскольку много лет назад помог привлечь внимание к нашему каналу", — пояснил глава Showtime Entertainment."Мы готовы были перезапустить проект, только если бы нашли способ сделать его достойным оригинала. Я рад сообщить, что Клайду Филлипсу и Майклу Си Холлу это удалось. Нам не терпится приступить к съемкам и показать всем результат", — добавил он.
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кино и сериалы, новости культуры

У сериала "Декстер" появится продолжение

07:07 19.10.2020 (обновлено: 09:32 19.10.2020)
 
© ShowtimeКадр из сериала "Декстер"
Кадр из сериала Декстер - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
© Showtime
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Майкл Си Холл вернется к роли охотника на серийных убийц в новом сезоне сериала "Декстер", сообщает NME. Он будет состоять из десяти эпизодов.
Последнюю серию проекта показали на телеканале Showtime в 2013 году.
Новая часть станет продолжением оригинального сериала, который закончился на восьмом сезоне. В его финале главный герой Декстер Морган (Майкл Си Холл) решил, что будет вести одинокий образ жизни.
Съемки продолжения начнутся в 2021 году, а премьера запланирована на осень. Шоураннер — продюсер и писатель Клайд Филлипс, который работал над первыми четырьмя сезонами.
"Декстер – особый сериал и для миллионов фанатов, и для Snowtime, для которого он стал настоящим прорывом, поскольку много лет назад помог привлечь внимание к нашему каналу", — пояснил глава Showtime Entertainment.
"Мы готовы были перезапустить проект, только если бы нашли способ сделать его достойным оригинала. Я рад сообщить, что Клайду Филлипсу и Майклу Си Холлу это удалось. Нам не терпится приступить к съемкам и показать всем результат", — добавил он.
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