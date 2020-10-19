https://ria.ru/20201019/dexter-1579953945.html

У сериала "Декстер" появится продолжение

Майкл Си Холл вернется к роли охотника на серийных убийц в новом сезоне сериала "Декстер", сообщает NME. Он будет состоять из десяти эпизодов. РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T07:07

2020-10-19T07:07

2020-10-19T09:32

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<strong>МОСКВА, 19 окт – РИА Новости</strong>. Майкл Си Холл вернется к роли охотника на серийных убийц в новом сезоне сериала "Декстер", <a href="https://www.nme.com/news/tv/michael-c-hall-will-reprise-his-role-as-dexter-for-a-new-series-2784799" target="_blank">сообщает</a> NME. Он будет состоять из десяти эпизодов.Последнюю серию проекта показали на телеканале Showtime в 2013 году. Новая часть станет продолжением оригинального сериала, который закончился на восьмом сезоне. В его финале главный герой Декстер Морган (Майкл Си Холл) решил, что будет вести одинокий образ жизни. Съемки продолжения начнутся в 2021 году, а премьера запланирована на осень. Шоураннер — продюсер и писатель Клайд Филлипс, который работал над первыми четырьмя сезонами. "Декстер – особый сериал и для миллионов фанатов, и для Snowtime, для которого он стал настоящим прорывом, поскольку много лет назад помог привлечь внимание к нашему каналу", — пояснил глава Showtime Entertainment."Мы готовы были перезапустить проект, только если бы нашли способ сделать его достойным оригинала. Я рад сообщить, что Клайду Филлипсу и Майклу Си Холлу это удалось. Нам не терпится приступить к съемкам и показать всем результат", — добавил он.

https://ria.ru/20200411/1569884018.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры