https://ria.ru/20201019/detsad-1580519510.html
В Тульской области воспитательница насильно кормила и била ребенка
Прокуратура Тульской области объявила о проверке детского сада, где воспитательница насильно кормила ребенка, кричала на него и била, сообщает надзорное... РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T17:07
2020-10-19T17:07
2020-10-19T19:20
тульская область
происшествия
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<strong>ВОРОНЕЖ, 19 окт - РИА Новости.</strong> Прокуратура <a href="http://ria.ru/location_Tulskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Тульской области</a> объявила о проверке детского сада, где воспитательница насильно кормила ребенка, кричала на него и била, сообщает надзорное ведомство.Как отмечает надзорное ведомство, основанием для проверки стала выложенная в интернете 19 октября видеозапись, на которой воспитательница "насильно кормит ребенка, кричит на девочку и бьет по рукам".По результатам проверки будет принят полный комплекс мер прокурорского реагирования.На видео, размещенном в Youtube и вызвавшем резонанс, видно, как воспитательница подносит ложку ко рту плачущего ребенка с криком "проглатывай", а после бьет девочку по руке."По данному факту организовано проведение доследственной проверки по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание - причинение физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев либо иными насильственными действиями в отношении заведомо несовершеннолетнего лица)", - информирует следственное управление СК РФ по региону.
https://ria.ru/20200217/1564884619.html
1
тульская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тульская область, происшествия
ВОРОНЕЖ, 19 окт - РИА Новости.
Прокуратура Тульской области
объявила о проверке детского сада, где воспитательница насильно кормила ребенка, кричала на него и била, сообщает надзорное ведомство.
"Прокуратура Тульской области организовала проверку муниципального дошкольного образовательного учреждения центр развития ребенка – детский сад №20 города Узловая", - говорится в сообщении.
Как отмечает надзорное ведомство, основанием для проверки стала выложенная в интернете 19 октября видеозапись, на которой воспитательница "насильно кормит ребенка, кричит на девочку и бьет по рукам".
По результатам проверки будет принят полный комплекс мер прокурорского реагирования.
На видео, размещенном в Youtube и вызвавшем резонанс, видно, как воспитательница подносит ложку ко рту плачущего ребенка с криком "проглатывай", а после бьет девочку по руке.
"По данному факту организовано проведение доследственной проверки по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание - причинение физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев либо иными насильственными действиями в отношении заведомо несовершеннолетнего лица)", - информирует следственное управление СК РФ по региону.