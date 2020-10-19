https://ria.ru/20201019/detsad-1580519510.html

В Тульской области воспитательница насильно кормила и била ребенка

Прокуратура Тульской области объявила о проверке детского сада, где воспитательница насильно кормила ребенка, кричала на него и била, сообщает надзорное... РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T17:07

2020-10-19T17:07

2020-10-19T19:20

тульская область

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/19/1576272269_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_fe3b52d16b9a66dccb7a6499df2d311a.jpg

<strong>ВОРОНЕЖ, 19 окт - РИА Новости.</strong> Прокуратура <a href="http://ria.ru/location_Tulskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Тульской области</a> объявила о проверке детского сада, где воспитательница насильно кормила ребенка, кричала на него и била, сообщает надзорное ведомство.Как отмечает надзорное ведомство, основанием для проверки стала выложенная в интернете 19 октября видеозапись, на которой воспитательница "насильно кормит ребенка, кричит на девочку и бьет по рукам".По результатам проверки будет принят полный комплекс мер прокурорского реагирования.На видео, размещенном в Youtube и вызвавшем резонанс, видно, как воспитательница подносит ложку ко рту плачущего ребенка с криком "проглатывай", а после бьет девочку по руке."По данному факту организовано проведение доследственной проверки по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание - причинение физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев либо иными насильственными действиями в отношении заведомо несовершеннолетнего лица)", - информирует следственное управление СК РФ по региону.

https://ria.ru/20200217/1564884619.html

1

тульская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тульская область, происшествия