https://ria.ru/20201019/deputat-1580514829.html

Астраханский депутат предстанет перед судом за мошенничество

Следователи завершили расследование и направили в суд уголовное дело в отношении бывшего гендиректора ООО "АстДомСтрой-Инвест" - председателя комитета думы... РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T16:46

2020-10-19T16:46

2020-10-19T17:00

следственный комитет россии (ск рф)

астраханская область

происшествия

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<strong>РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 окт – РИА Новости.</strong> Следователи завершили расследование и направили в суд уголовное дело в отношении бывшего гендиректора ООО "АстДомСтрой-Инвест" - председателя комитета думы <a href="https://ria.ru/location_Astrakhanskaja_oblast" target="_blank">Астраханской области</a> по строительству и ЖКХ, обвиняемого в мошенничестве с продажей причала, сообщает СУСК России по региону."Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего генерального директора ООО "АстДомСтрой-Инвест" - председателя регионального комитета думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество")", - говорится в сообщении.Источник уточнил РИА Новости, что речь идет о Юсуфе Зейнединове.По версии следствия, в августе прошлого года гендиректор "АстДомСтрой-Инвест" предложил своему знакомому, которому задолжал 6 миллионов рублей, приобрести принадлежащий фирме причал стоимостью 9 миллионов рублей, доплатив 3 миллиона. Получив деньги, он продал причал другому человеку по более выгодной цене, считает региональный <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a>."Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - отмечается в материале.Согласно данным областной думы, Зейнединов был избран депутатом регионального парламента четвертого созыва в 2006 году, в 2014 году получил вакантный мандат в следующем созыве, в 2016 году - избран депутатом шестого созыва и председателем комитета думы по строительству и ЖКХ, членом комитета думы по бюджетно-финансовой, экономической и налоговой политике.

https://ria.ru/20201019/deputat-1580483883.html

https://ria.ru/20201017/moshennichestvo-1580253828.html

астраханская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), астраханская область, происшествия