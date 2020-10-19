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https://ria.ru/20201019/deputat-1580483883.html
Чувашского депутата могут исключить из "Единой России" за ростовщичество
Комиссия "Единой России" по этике рекомендовала исключить депутата Госсовета Чувашии Владимира Михайлова из партии за использование серых схем отъема... РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T14:22
2020-10-19T14:22
евгений ревенко
госдума рф
единая россия
чувашская республика (чувашия)
политика
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<strong>МОСКВА, 19 окт - РИА Новости.</strong> Комиссия "<a href="http://ria.ru/organization_Edinaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Единой России</a>" по этике рекомендовала исключить депутата Госсовета <a href="https://ria.ru/location_CHuvashija" target="_blank">Чувашии </a>Владимира Михайлова из партии за использование серых схем отъема недвижимости, сообщил ответственный секретарь комиссии, депутат ГД <a href="http://ria.ru/person_Evgenijj_Revenko/" target="_blank" data-auto="true">Евгений Ревенко</a>.В пресс-службе ЕР уточнили, что местные жители обвиняют Михайлова в "ростовщичестве". По их жалобам, он массово раздавал социально незащищенным людям ссуды под заведомо невозвратный процент. Затем за долги у граждан отнимали квартиры и землю."Опираясь на многочисленные свидетельства и жалобы, мы приняли такое решение. Оно было единогласным – гнать таких из партии. Пользуясь тяжелой жизненной ситуацией людей, одалживая им под огромный процент деньги под предлогом помощи, Михайлов ставил людей в заведомо невыгодное положение. Цинично отбирал у них единственное жилье, по сути дела, оставляя их на улице. Подобного рода деятельность недопустимой для члена партии. Ничего общего с такими людьми "Единая Россия" иметь не должна", - цитирует Ревенко пресс-служба ЕР.Ревенко отметил, что обращения в адрес Михайлова продолжают поступать. По информации местных СМИ, пострадавшие обращались в суды в попытках вернуть свое имущество, конкретное количество исков не называется.Окончательное решение об исключении депутата из партии примет президиум генсовета ЕР на ближайшем заседании, сообщили в пресс-службе.
https://ria.ru/20201012/deputat-1579495970.html
https://ria.ru/20200911/posobiya-1577118301.html
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евгений ревенко, госдума рф, единая россия, чувашская республика (чувашия), политика

Чувашского депутата могут исключить из "Единой России" за ростовщичество

14:22 19.10.2020
 
© РИА Новости / Григорий СысоевУчастники съезда партии "Единая Россия"
Участники съезда партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Комиссия "Единой России" по этике рекомендовала исключить депутата Госсовета Чувашии Владимира Михайлова из партии за использование серых схем отъема недвижимости, сообщил ответственный секретарь комиссии, депутат ГД Евгений Ревенко.
В пресс-службе ЕР уточнили, что местные жители обвиняют Михайлова в "ростовщичестве". По их жалобам, он массово раздавал социально незащищенным людям ссуды под заведомо невозвратный процент. Затем за долги у граждан отнимали квартиры и землю.
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"Опираясь на многочисленные свидетельства и жалобы, мы приняли такое решение. Оно было единогласным – гнать таких из партии. Пользуясь тяжелой жизненной ситуацией людей, одалживая им под огромный процент деньги под предлогом помощи, Михайлов ставил людей в заведомо невыгодное положение. Цинично отбирал у них единственное жилье, по сути дела, оставляя их на улице. Подобного рода деятельность недопустимой для члена партии. Ничего общего с такими людьми "Единая Россия" иметь не должна", - цитирует Ревенко пресс-служба ЕР.
Ревенко отметил, что обращения в адрес Михайлова продолжают поступать. По информации местных СМИ, пострадавшие обращались в суды в попытках вернуть свое имущество, конкретное количество исков не называется.
Окончательное решение об исключении депутата из партии примет президиум генсовета ЕР на ближайшем заседании, сообщили в пресс-службе.
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Евгений РевенкоГосдума РФЕдиная РоссияЧувашская Республика (Чувашия)Политика
 
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