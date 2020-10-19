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Голосование на промежуточных выборах в конгресс США
Президентские выборы в США — 2020
https://ria.ru/20201019/debaty-1580566953.html
Трамп согласился сдать тест на COVID-19 перед дебатами с Байденом
Президент США Дональд Трамп заверил, что сдаст тест на COVID-19 перед вторыми президентскими дебатами, которые пройдут в ближайший четверг. РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T23:41
2020-10-19T23:41
президентские выборы в сша — 2020
коронавирус covid-19
дональд трамп
джо байден
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 19 окт – РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> заверил, что сдаст тест на COVID-19 перед вторыми президентскими дебатами, которые пройдут в ближайший четверг.Ранее кандидат в президенты США <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байден</a> выразил надежду, что его соперник, ранее переболевший коронавирусом, все равно сдаст тест на COVID-19 перед следующими дебатами."Конечно, это для меня это не проблема", - сказал он перед своим выступлением перед избирателями в <a href="http://ria.ru/location_StateofArizona/" target="_blank" data-auto="true">Аризоне</a>.Трамп сообщил о положительном тесте на коронавирус 2 октября, первый отрицательный тест он сдал утром 10 октября, а вечером того же дня его лечащий врач заявил, что глава США больше не заразен. <em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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коронавирус covid-19, дональд трамп, джо байден, сша, в мире

Трамп согласился сдать тест на COVID-19 перед дебатами с Байденом

23:41 19.10.2020
 
© REUTERS / Olivier Douliery/PoolПрезидент Дональд Трамп США и Джо Байден во время дебатов в Кливленде, штат Огайо
Президент Дональд Трамп США и Джо Байден во время дебатов в Кливленде, штат Огайо - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
© REUTERS / Olivier Douliery/Pool
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ВАШИНГТОН, 19 окт – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заверил, что сдаст тест на COVID-19 перед вторыми президентскими дебатами, которые пройдут в ближайший четверг.
Ранее кандидат в президенты США Джо Байден выразил надежду, что его соперник, ранее переболевший коронавирусом, все равно сдаст тест на COVID-19 перед следующими дебатами.
"Конечно, это для меня это не проблема", - сказал он перед своим выступлением перед избирателями в Аризоне.
Трамп сообщил о положительном тесте на коронавирус 2 октября, первый отрицательный тест он сдал утром 10 октября, а вечером того же дня его лечащий врач заявил, что глава США больше не заразен.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
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Президентские выборы в США — 2020Коронавирус COVID-19Дональд ТрампДжо БайденСШАВ мире
 
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