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Криминалисты рассказали о возможности восстановить уже стертые данные
Большинство данных, удаленных с электронных носителей, можно восстановить и затем при необходимости использовать в суде, рассказал РИА Новости старший... РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T12:46
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следственный комитет россии (ск рф)
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<strong>МОСКВА, 19 окт - РИА Новости.</strong> Большинство данных, удаленных с электронных носителей, можно восстановить и затем при необходимости использовать в суде, рассказал РИА Новости старший следователь-криминалист Главного управления криминалистики <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ Вадим Смехнов.Сегодня, 19 октября, в России отмечается День криминалистики.Это зависит от "мастерства уничтожения данных": чем оно выше, тем меньше шанс, что информацию удастся восстановить.<a href="https://ria.ru/20201019/kriminalistika-1580446183.html" target="_blank"> Читайте полный текст интервью Вадима Смехнова &gt;&gt;&gt;</a>
https://ria.ru/20201019/prestupnik-1580446040.html
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РИА Новости
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Следователи показали, как восстанавливают смазанные изображения
Старший криминалист СК Смехнов рассказал РИА Новости, что следователи могут восстановить практически любые данные, удаленные с электронных носителей, и разглядеть даже самое смазанное изображение. И показал, как это делается.
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следственный комитет россии (ск рф), общество

Криминалисты рассказали о возможности восстановить уже стертые данные

12:46 19.10.2020 (обновлено: 15:13 19.10.2020)
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Большинство данных, удаленных с электронных носителей, можно восстановить и затем при необходимости использовать в суде, рассказал РИА Новости старший следователь-криминалист Главного управления криминалистики СК РФ Вадим Смехнов.
Сегодня, 19 октября, в России отмечается День криминалистики.
"Обычно удаленные данные можно восстановить в подавляющем большинстве случаев. И тут неважно, где они хранятся: на карте памяти из цифрового фотоаппарата, флешке, чипе мобильного телефона, жестком диске из компьютера или на файловом сервере предприятия", - рассказал Смехнов.
Это зависит от "мастерства уничтожения данных": чем оно выше, тем меньше шанс, что информацию удастся восстановить.
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"При этом восстановленные данные в дальнейшем будут оцениваться следствием на возможность признания их доказательством наряду с теми данными, которые существуют на накопителе в неудаленном виде", - подчеркнул Смехнов.
Читайте полный текст интервью Вадима Смехнова >>>
 
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Следственный комитет России (СК РФ)Общество
 
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