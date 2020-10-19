https://ria.ru/20201019/dannye-1580463204.html
Криминалисты рассказали о возможности восстановить уже стертые данные
Большинство данных, удаленных с электронных носителей, можно восстановить и затем при необходимости использовать в суде, рассказал РИА Новости старший... РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T12:46
2020-10-19T12:46
2020-10-19T15:13
следственный комитет россии (ск рф)
общество
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<strong>МОСКВА, 19 окт - РИА Новости.</strong> Большинство данных, удаленных с электронных носителей, можно восстановить и затем при необходимости использовать в суде, рассказал РИА Новости старший следователь-криминалист Главного управления криминалистики <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ Вадим Смехнов.Сегодня, 19 октября, в России отмечается День криминалистики.Это зависит от "мастерства уничтожения данных": чем оно выше, тем меньше шанс, что информацию удастся восстановить.<a href="https://ria.ru/20201019/kriminalistika-1580446183.html" target="_blank"> Читайте полный текст интервью Вадима Смехнова >>></a>
https://ria.ru/20201019/prestupnik-1580446040.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Следователи показали, как восстанавливают смазанные изображения
Старший криминалист СК Смехнов рассказал РИА Новости, что следователи могут восстановить практически любые данные, удаленные с электронных носителей, и разглядеть даже самое смазанное изображение. И показал, как это делается.
2020-10-19T12:46
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), общество