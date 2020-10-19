https://ria.ru/20201019/dannye-1580463204.html

Криминалисты рассказали о возможности восстановить уже стертые данные

Большинство данных, удаленных с электронных носителей, можно восстановить и затем при необходимости использовать в суде, рассказал РИА Новости старший... РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T12:46

2020-10-19T12:46

2020-10-19T15:13

следственный комитет россии (ск рф)

общество

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<strong>МОСКВА, 19 окт - РИА Новости.</strong> Большинство данных, удаленных с электронных носителей, можно восстановить и затем при необходимости использовать в суде, рассказал РИА Новости старший следователь-криминалист Главного управления криминалистики <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ Вадим Смехнов.Сегодня, 19 октября, в России отмечается День криминалистики.Это зависит от "мастерства уничтожения данных": чем оно выше, тем меньше шанс, что информацию удастся восстановить.<a href="https://ria.ru/20201019/kriminalistika-1580446183.html" target="_blank"> Читайте полный текст интервью Вадима Смехнова >>></a>

https://ria.ru/20201019/prestupnik-1580446040.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Следователи показали, как восстанавливают смазанные изображения Старший криминалист СК Смехнов рассказал РИА Новости, что следователи могут восстановить практически любые данные, удаленные с электронных носителей, и разглядеть даже самое смазанное изображение. И показал, как это делается. 2020-10-19T12:46 true PT3M20S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), общество