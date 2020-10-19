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Саша Барон Коэн рассказал, как умерла его детская мечта стать шеф-поваром
Английский актер Саша Барон Коэн в беседе с журналисткой из издания The New York Times рассказал, как умерла его детская мечта. Одно время комик хотел быть... РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T16:48
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саша барон коэн
культура
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<strong>МОСКВА, 19 окт — РИА Новости.</strong> Английский актер Саша Барон Коэн в беседе с журналисткой из издания The New York Times <a href="https://www.nytimes.com/2020/10/17/style/sacha-baron-cohen-maureen-dowd-interview.html" target="_blank">рассказал</a>, как умерла его детская мечта. Одно время комик хотел быть шеф-поваром. В интервью актер также рассказал, что несмотря на эту неудачу, он не разлюбил кулинарию. Недавно у него был небольшой опыт работы на кухне, причем у известного повара и телеведущего Эрика Рипера.В конце сентября с участием актера на сервисе Netflix вышла драма "Суд над чикагской семеркой", в которой он сыграл общественного деятеля Эбби Хоффмана. А 23 октября на Amazon Prime Video выйдет долгожданное продолжение комедии "Борат". Сиквел получил длинное название "Борат: дар в виде порнографической обезьяны вице-премьеру Михаилу Пенсу на благо недавно приниженной страны Казахстан".
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стиль жизни, новости культуры, netflix, саша барон коэн

Саша Барон Коэн рассказал, как умерла его детская мечта стать шеф-поваром

16:48 19.10.2020 (обновлено: 21:35 19.10.2020)
 
© AP Photo / Matt SaylesАктер Саша Барон Коэн, исполнитель роли Бората
Актер Саша Барон Коэн, исполнитель роли Бората - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
© AP Photo / Matt Sayles
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Английский актер Саша Барон Коэн в беседе с журналисткой из издания The New York Times рассказал, как умерла его детская мечта. Одно время комик хотел быть шеф-поваром.

"Со мной в средней школе учился парень по имени Раймон Блан. Он стал шеф-поваром и получил звезду Мишлен. Однажды я зашел в его ресторан и попросил поработать у него, но он не принял меня. Он сказал, что я слишком высокий (рост комика 193 сантиметра.— Прим. ред.), чтобы работать на кухне. После этого я отказался от мечты стать шеф-поваром", — пояснил Саша Барон Коэн.

В интервью актер также рассказал, что несмотря на эту неудачу, он не разлюбил кулинарию. Недавно у него был небольшой опыт работы на кухне, причем у известного повара и телеведущего Эрика Рипера.
"Я столкнулся с Эриком Рипером и сказал, что хочу быть шеф-поваром. На это он ответил: "Приходи ко мне в ресторан". Это было потрясающе, потому что мы с братом провели три часа на кухне во время обеда. Работа эта утомительная, плюс, мы мешались. Я потом очень сожалел об этом", — вспоминал Барон Коэн.
В конце сентября с участием актера на сервисе Netflix вышла драма "Суд над чикагской семеркой", в которой он сыграл общественного деятеля Эбби Хоффмана. А 23 октября на Amazon Prime Video выйдет долгожданное продолжение комедии "Борат". Сиквел получил длинное название "Борат: дар в виде порнографической обезьяны вице-премьеру Михаилу Пенсу на благо недавно приниженной страны Казахстан".
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