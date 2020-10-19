https://ria.ru/20201019/cohen-1580450719.html

Саша Барон Коэн рассказал, как умерла его детская мечта стать шеф-поваром

Английский актер Саша Барон Коэн в беседе с журналисткой из издания The New York Times рассказал, как умерла его детская мечта. Одно время комик хотел быть... РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T16:48

2020-10-19T16:48

2020-10-19T21:35

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саша барон коэн

культура

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<strong>МОСКВА, 19 окт — РИА Новости.</strong> Английский актер Саша Барон Коэн в беседе с журналисткой из издания The New York Times <a href="https://www.nytimes.com/2020/10/17/style/sacha-baron-cohen-maureen-dowd-interview.html" target="_blank">рассказал</a>, как умерла его детская мечта. Одно время комик хотел быть шеф-поваром. В интервью актер также рассказал, что несмотря на эту неудачу, он не разлюбил кулинарию. Недавно у него был небольшой опыт работы на кухне, причем у известного повара и телеведущего Эрика Рипера.В конце сентября с участием актера на сервисе Netflix вышла драма "Суд над чикагской семеркой", в которой он сыграл общественного деятеля Эбби Хоффмана. А 23 октября на Amazon Prime Video выйдет долгожданное продолжение комедии "Борат". Сиквел получил длинное название "Борат: дар в виде порнографической обезьяны вице-премьеру Михаилу Пенсу на благо недавно приниженной страны Казахстан".

https://ria.ru/20201005/borat-1578215158.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стиль жизни, новости культуры, netflix, саша барон коэн