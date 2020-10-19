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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201019/chekhiya-1580469312.html
Чешский министр назвала премьера дебилом, устроившим в стране бордель
Глава Минтруда Чехии Яна Малачова, полагая, что микрофон выключен, заявила в конце интервью Чешскому ТВ, что премьер Андрей Бабиш устроил в стране "бордель", и... РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T13:10
2020-10-19T18:14
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
андрей бабиш
чехия
в мире
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<strong>ПРАГА, 19 окт — РИА Новости.</strong> Глава Минтруда <a href="http://ria.ru/location_Czech_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Чехии</a> Яна Малачова, полагая, что микрофон выключен, заявила в конце интервью <a href="https://www.ceskatelevize.cz/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Чешскому ТВ</a>, что премьер <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Babish/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Бабиш</a> устроил в стране "бордель", и назвала его дебилом.Позже это отдельно вышло на ТВ и попало в интернет.В последние недели лидеры оппозиционных партий жестко критикуют правительство и лично премьера за ошибки в борьбе с коронавирусом. Так, Бабиш до последнего момента отрицал необходимость ношения масок и не хотел объявлять режим чрезвычайной ситуации, хотя на этом настаивала не только оппозиция, но и Минздрав и некоторые члены кабинета. Многие политики обвиняют премьера в хаотичности в принятии решений — это дезорганизует население и отражается на его отношении к мерам, которые предпринимает правительство.По мнению нового главы Минздрава Романа Притулы, именно задержка с введением жестких карантинных мер в августе привела к тому, что Чехия стала одним из лидеров по темпам роста заболеваемости в пересчете на 100 тысяч человек населения. На прошлой неделе в стране зафиксировали рекорд по суточному приросту — 11 105 случаев, а 18 октября общее число инфицированных превысило 100 тысяч.Лидер оппозиционной Гражданской демократической партии Петр Фиала на этом фоне намерен инициировать в парламенте вотум недоверия правительству.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://radiosputnik.ria.ru/20201015/koronavirus-1579916369.html
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коронавирус covid-19, андрей бабиш, чехия, в мире

Чешский министр назвала премьера дебилом, устроившим в стране бордель

13:10 19.10.2020 (обновлено: 18:14 19.10.2020)
 
© AP Photo / Petr David JosekПремьер-министр Чехии Андрей Бабиш
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
© AP Photo / Petr David Josek
Читать ria.ru в
ПРАГА, 19 окт — РИА Новости. Глава Минтруда Чехии Яна Малачова, полагая, что микрофон выключен, заявила в конце интервью Чешскому ТВ, что премьер Андрей Бабиш устроил в стране "бордель", и назвала его дебилом.

"Это бордель, который этот Бабиш сделал. А теперь мы все должны это слизать. Это дебил, пардон, извините", — сказала Малачова.

Позже это отдельно вышло на ТВ и попало в интернет.
В последние недели лидеры оппозиционных партий жестко критикуют правительство и лично премьера за ошибки в борьбе с коронавирусом. Так, Бабиш до последнего момента отрицал необходимость ношения масок и не хотел объявлять режим чрезвычайной ситуации, хотя на этом настаивала не только оппозиция, но и Минздрав и некоторые члены кабинета. Многие политики обвиняют премьера в хаотичности в принятии решений — это дезорганизует население и отражается на его отношении к мерам, которые предпринимает правительство.
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По мнению нового главы Минздрава Романа Притулы, именно задержка с введением жестких карантинных мер в августе привела к тому, что Чехия стала одним из лидеров по темпам роста заболеваемости в пересчете на 100 тысяч человек населения. На прошлой неделе в стране зафиксировали рекорд по суточному приросту — 11 105 случаев, а 18 октября общее число инфицированных превысило 100 тысяч.
Лидер оппозиционной Гражданской демократической партии Петр Фиала на этом фоне намерен инициировать в парламенте вотум недоверия правительству.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Андрей БабишЧехияВ мире
 
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