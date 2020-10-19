Чешский министр назвала премьера дебилом, устроившим в стране бордель
13:10 19.10.2020 (обновлено: 18:14 19.10.2020)
© AP Photo / Petr David JosekПремьер-министр Чехии Андрей Бабиш
© AP Photo / Petr David Josek
ПРАГА, 19 окт — РИА Новости. Глава Минтруда Чехии Яна Малачова, полагая, что микрофон выключен, заявила в конце интервью Чешскому ТВ, что премьер Андрей Бабиш устроил в стране "бордель", и назвала его дебилом.
"Это бордель, который этот Бабиш сделал. А теперь мы все должны это слизать. Это дебил, пардон, извините", — сказала Малачова.
Позже это отдельно вышло на ТВ и попало в интернет.
В последние недели лидеры оппозиционных партий жестко критикуют правительство и лично премьера за ошибки в борьбе с коронавирусом. Так, Бабиш до последнего момента отрицал необходимость ношения масок и не хотел объявлять режим чрезвычайной ситуации, хотя на этом настаивала не только оппозиция, но и Минздрав и некоторые члены кабинета. Многие политики обвиняют премьера в хаотичности в принятии решений — это дезорганизует население и отражается на его отношении к мерам, которые предпринимает правительство.
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По мнению нового главы Минздрава Романа Притулы, именно задержка с введением жестких карантинных мер в августе привела к тому, что Чехия стала одним из лидеров по темпам роста заболеваемости в пересчете на 100 тысяч человек населения. На прошлой неделе в стране зафиксировали рекорд по суточному приросту — 11 105 случаев, а 18 октября общее число инфицированных превысило 100 тысяч.
Лидер оппозиционной Гражданской демократической партии Петр Фиала на этом фоне намерен инициировать в парламенте вотум недоверия правительству.
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