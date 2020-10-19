https://ria.ru/20201019/byudzhet-1580518518.html

Распределение расходов госбюджета в 2021 и 2023 годах

Согласно проекту бюджета на 2021–2023 годы, внесенному в Госдуму 30 сентября, структура расходов главного финансового документа России не претерпит значительных РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T17:13

2020-10-19T17:13

2020-10-19T17:13

россия

инфографика

расходы

правительство рф

бюджет

экономика

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Согласно проекту бюджета на 2021–2023 годы, внесенному в Госдуму 30 сентября, структура расходов главного финансового документа России не претерпит значительных изменений. Четверть всех средств — более 5,5 триллиона рублей — правительство планирует направить на реализацию социальной политики. На втором месте стоит национальная оборона с 3,1 триллиона рублей. Детальный расклад и его изменение к 2024 году — в инфографике Ria.ru.

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россия

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, инфографика, расходы, правительство рф, бюджет, экономика