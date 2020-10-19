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Инфографика
https://ria.ru/20201019/byudzhet-1580518518.html
Распределение расходов госбюджета в 2021 и 2023 годах
Согласно проекту бюджета на 2021–2023 годы, внесенному в Госдуму 30 сентября, структура расходов главного финансового документа России не претерпит значительных РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T17:13
2020-10-19T17:13
россия
инфографика
расходы
правительство рф
бюджет
экономика
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Согласно проекту бюджета на 2021–2023 годы, внесенному в Госдуму 30 сентября, структура расходов главного финансового документа России не претерпит значительных изменений. Четверть всех средств — более 5,5 триллиона рублей — правительство планирует направить на реализацию социальной политики. На втором месте стоит национальная оборона с 3,1 триллиона рублей. Детальный расклад и его изменение к 2024 году — в инфографике Ria.ru.
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россия, инфографика, расходы, правительство рф, бюджет, экономика

Распределение расходов госбюджета в 2021 и 2023 годах

17:13 19.10.2020
 
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Согласно проекту бюджета на 2021–2023 годы, внесенному в Госдуму 30 сентября, структура расходов главного финансового документа России не претерпит значительных изменений. Четверть всех средств — более 5,5 триллиона рублей — правительство планирует направить на реализацию социальной политики. На втором месте стоит национальная оборона с 3,1 триллиона рублей. Детальный расклад и его изменение к 2024 году — в инфографике Ria.ru.
 
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