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Шоубиз
https://ria.ru/20201019/britnispirs-1579961800.html
Бритни Спирс одержала небольшую победу в суде над своим отцом
Певица Бритни Спирс, которая сейчас борется за то, чтобы избавиться от 12-летней опеки ее отца Джейми Спирса, на недавнем судебном заседании добилась небольшой... РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T00:34
2020-10-19T00:34
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<strong>МОСКВА, 19 окт — РИА Новости.</strong> Певица Бритни Спирс, которая сейчас борется за то, чтобы избавиться от 12-летней опеки ее отца Джейми Спирса, на недавнем судебном заседании добилась небольшой победы, <a href="https://www.etonline.com/britney-spears-has-small-win-in-conservatorship-battle-as-petition-is-granted-to-expand-her-legal" target="_blank">сообщает</a> ET.По информации издания, суд удовлетворил ходатайство Бритни Спирс о расширении состава ее юридической команды. Решение вынесли без ее участия. Поп-звезда не присутствовала на слушании. Интересы Бритни Спирс представляли мама Линн Спирс и адвокат Сэмюэль Ингем. В ET подчеркивают, что ранее Джейми Спирс подал документы против того, чтобы в команде дочери стало больше юристов. По его мнению, это стоит слишком больших денег.Юристы Бритни Спирс утверждают, что певица не разделяет "позицию своего отца о ее будущем, в котором она возобновит выступления и полностью предоставит ему управление своим имуществом, как это было раньше".В конце августа СМИ <a href="https://ria.ru/20200820/1575982904.html" target="_blank">узнали</a>, что Бритни Спирс больше не хочет, чтобы Джейми Спирс продолжал быть ее опекуном и контролировал дела, связанные с ее карьерой. Исполнительница пытается добиться, чтобы ее интересы на постоянной основе представляла помощница Джоди Монтгомери.
https://ria.ru/20200826/opeka-1576286853.html
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новости культуры, знаменитости, звезды, бритни спирс

Бритни Спирс одержала небольшую победу в суде над своим отцом

00:34 19.10.2020
 
© AP Photo / Chris Pizzello/InvisionБритни Спирс
Бритни Спирс - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
© AP Photo / Chris Pizzello/Invision
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Певица Бритни Спирс, которая сейчас борется за то, чтобы избавиться от 12-летней опеки ее отца Джейми Спирса, на недавнем судебном заседании добилась небольшой победы, сообщает ET.
По информации издания, суд удовлетворил ходатайство Бритни Спирс о расширении состава ее юридической команды. Решение вынесли без ее участия. Поп-звезда не присутствовала на слушании. Интересы Бритни Спирс представляли мама Линн Спирс и адвокат Сэмюэль Ингем.
В ET подчеркивают, что ранее Джейми Спирс подал документы против того, чтобы в команде дочери стало больше юристов. По его мнению, это стоит слишком больших денег.

"Понятно, что главная цель Джеймса — сделать все возможное, чтобы сохранить за собой право быть опекуном и не допустить, чтобы кого-то назначили доверенным лицом вместо него, да еще и на неопределенный срок, — заявил Сэмюэль Ингем. — Единственный способ гарантировать, что голос Бритни будет услышан, — иметь в команде квалифицированного адвоката. У нее должны быть равные условия с отцом".

Юристы Бритни Спирс утверждают, что певица не разделяет "позицию своего отца о ее будущем, в котором она возобновит выступления и полностью предоставит ему управление своим имуществом, как это было раньше".
В конце августа СМИ узнали, что Бритни Спирс больше не хочет, чтобы Джейми Спирс продолжал быть ее опекуном и контролировал дела, связанные с ее карьерой. Исполнительница пытается добиться, чтобы ее интересы на постоянной основе представляла помощница Джоди Монтгомери.
Бритни Спирс на MTV Video Music Awards в Лос-Анджелесе, США - РИА Новости, 1920, 26.08.2020
26 августа, 03:44Культура
Стало известно, почему Бритни Спирс хочет избавиться от опеки отца
 
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