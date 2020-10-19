https://ria.ru/20201019/britnispirs-1579961800.html

Бритни Спирс одержала небольшую победу в суде над своим отцом

Певица Бритни Спирс, которая сейчас борется за то, чтобы избавиться от 12-летней опеки ее отца Джейми Спирса, на недавнем судебном заседании добилась небольшой... РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T00:34

2020-10-19T00:34

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<strong>МОСКВА, 19 окт — РИА Новости.</strong> Певица Бритни Спирс, которая сейчас борется за то, чтобы избавиться от 12-летней опеки ее отца Джейми Спирса, на недавнем судебном заседании добилась небольшой победы, <a href="https://www.etonline.com/britney-spears-has-small-win-in-conservatorship-battle-as-petition-is-granted-to-expand-her-legal" target="_blank">сообщает</a> ET.По информации издания, суд удовлетворил ходатайство Бритни Спирс о расширении состава ее юридической команды. Решение вынесли без ее участия. Поп-звезда не присутствовала на слушании. Интересы Бритни Спирс представляли мама Линн Спирс и адвокат Сэмюэль Ингем. В ET подчеркивают, что ранее Джейми Спирс подал документы против того, чтобы в команде дочери стало больше юристов. По его мнению, это стоит слишком больших денег.Юристы Бритни Спирс утверждают, что певица не разделяет "позицию своего отца о ее будущем, в котором она возобновит выступления и полностью предоставит ему управление своим имуществом, как это было раньше".В конце августа СМИ <a href="https://ria.ru/20200820/1575982904.html" target="_blank">узнали</a>, что Бритни Спирс больше не хочет, чтобы Джейми Спирс продолжал быть ее опекуном и контролировал дела, связанные с ее карьерой. Исполнительница пытается добиться, чтобы ее интересы на постоянной основе представляла помощница Джоди Монтгомери.

https://ria.ru/20200826/opeka-1576286853.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, знаменитости, звезды, бритни спирс