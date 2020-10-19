https://ria.ru/20201019/briks-1580442013.html

Онлайн-конференция по итогам Академического форума БРИКС

23 октября в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию об итогах Академического форума БРИКС.

2020-10-19T11:20

2020-10-19T11:20

2020-10-19T11:36

анонсы

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<strong><a href="http://pressmia.ru/pressclub/20201023/952944389.html" target="_blank">Задать вопрос</a></strong><br><br><strong>Участники:</strong><br>- управляющий директор Национального комитета по исследованию БРИКС, научный руководитель Экспертного совета по подготовке и обеспечению председательства Российской Федерации в объединении БРИКС Виктория ПАНОВА;<br>- директор Департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Наталья СТАПРАН;<br>- начальник отдела по вопросам участия России в БРИКС МИД России Михаил КАЛУГИН.<br><br>22-24 октября в Москве пройдет Академический форум БРИКС. В преддверии саммита БРИКС участники Академического форума представят рекомендации лидерам Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки по развитию и углублению взаимодействия в рамках объединения.<br><br><strong><em>Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.</em></strong>По всем вопросам обращайтесь <a href="mailto:accreditation@rian.ru" target="_blank">accreditation@rian.ru</a>

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы