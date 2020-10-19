Онлайн-конференция по итогам Академического форума БРИКС
11:20 19.10.2020 (обновлено: 11:36 19.10.2020)
23 октября в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию об итогах Академического форума БРИКС.
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Участники:
- управляющий директор Национального комитета по исследованию БРИКС, научный руководитель Экспертного совета по подготовке и обеспечению председательства Российской Федерации в объединении БРИКС Виктория ПАНОВА;
- директор Департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Наталья СТАПРАН;
- начальник отдела по вопросам участия России в БРИКС МИД России Михаил КАЛУГИН.
22-24 октября в Москве пройдет Академический форум БРИКС. В преддверии саммита БРИКС участники Академического форума представят рекомендации лидерам Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки по развитию и углублению взаимодействия в рамках объединения.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- управляющий директор Национального комитета по исследованию БРИКС, научный руководитель Экспертного совета по подготовке и обеспечению председательства Российской Федерации в объединении БРИКС Виктория ПАНОВА;
- директор Департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Наталья СТАПРАН;
- начальник отдела по вопросам участия России в БРИКС МИД России Михаил КАЛУГИН.
22-24 октября в Москве пройдет Академический форум БРИКС. В преддверии саммита БРИКС участники Академического форума представят рекомендации лидерам Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки по развитию и углублению взаимодействия в рамках объединения.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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