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Удмуртская Республика
https://ria.ru/20201019/bolnitsy-1580505969.html
Удмуртские больницы получили 30 автомобилей
Власти Удмуртии передали больницам республики 30 новых автомобилей для мобильных бригад медиков, которые выезжают к пациентам, сообщили в пресс-службе главы... РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T16:08
2020-10-19T16:18
удмуртская республика
удмуртская республика (удмуртия)
воткинск
общество
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<strong>УФА, 19 окт - РИА Новости.</strong> Власти <a href="https://ria.ru/location_Udmurtija/" target="_blank">Удмуртии</a> передали больницам республики 30 новых автомобилей для мобильных бригад медиков, которые выезжают к пациентам, сообщили в пресс-службе главы региона.Отмечается, что автомобили отправятся в Алнашскую, Балезинскую, Вавожскую, Граховскую, Дебёсскую, Игринскую, Камбарскую, Каракулинскую, Кезскую, Кизнерскую, Киясовскую, Красногорскую, Малопургинскую, Селтинскую, Сюмсинскую, Шарканскую, Якшур-Бодьинскую районные больницы. По две машины выделены Глазовской межрайонной больнице, Сарапульской городской больнице и Увинской районной больнице. При этом еще семь автомобилей получат до 20 октября больницы <a href="http://ria.ru/location_Votkinsk/" target="_blank" data-auto="true">Воткинска</a>, Юкаменского и Ярского района."Автомобили приобрели в лизинг сроком на 36 месяцев. Общая сумма сделки составила 22,9 миллионов рублей", - говорится в сообщении пресс-службы.
https://ria.ru/20201019/ipoteka-1580427003.html
https://ria.ru/20201013/konsultatsiya-1579366647.html
удмуртская республика (удмуртия)
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удмуртская республика (удмуртия), воткинск, общество

Удмуртские больницы получили 30 автомобилей

16:08 19.10.2020 (обновлено: 16:18 19.10.2020)
 
© РИА Новости / Павел ЛисицынМашины скорой помощи
Машины скорой помощи - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
© РИА Новости / Павел Лисицын
Читать ria.ru в
УФА, 19 окт - РИА Новости. Власти Удмуртии передали больницам республики 30 новых автомобилей для мобильных бригад медиков, которые выезжают к пациентам, сообщили в пресс-службе главы региона.
"Тридцать автомобилей марки Lada vesta передали больницам Удмуртии. Машины будут использоваться в качестве санитарного транспорта — для организации выездов мобильных бригад медиков к пациентам, транспортировки материала на анализы", - сообщает пресс-служба главы республики.
Ипотека - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
Вчера, 10:04
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Отмечается, что автомобили отправятся в Алнашскую, Балезинскую, Вавожскую, Граховскую, Дебёсскую, Игринскую, Камбарскую, Каракулинскую, Кезскую, Кизнерскую, Киясовскую, Красногорскую, Малопургинскую, Селтинскую, Сюмсинскую, Шарканскую, Якшур-Бодьинскую районные больницы. По две машины выделены Глазовской межрайонной больнице, Сарапульской городской больнице и Увинской районной больнице. При этом еще семь автомобилей получат до 20 октября больницы Воткинска, Юкаменского и Ярского района.
"Автомобили приобрели в лизинг сроком на 36 месяцев. Общая сумма сделки составила 22,9 миллионов рублей", - говорится в сообщении пресс-службы.
"Одной из проблем первичного звена в городах и районах долгое время оставалась нехватка транспорта. В этом году мы приняли решение приобрести 40 автомобилей нашего автозавода для участковых терапевтов и педиатров в городских и районных поликлиниках. Это повлияет на скорость обслуживания пациентов и создаст комфортные условия работы для врачей и медсестер. Кроме того, благодаря федеральным средствам в этом году парк скорой помощи республики увеличился на 43 автомобиля, полностью укомплектованных современным оборудованием, в том числе продукцией завода "Аксион", - прокомментировал глава Удмуртии Александр Бречалов.
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Удмуртская РеспубликаУдмуртская Республика (Удмуртия)ВоткинскОбщество
 
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