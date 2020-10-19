Удмуртские больницы получили 30 автомобилей
16:08 19.10.2020 (обновлено: 16:18 19.10.2020)
УФА, 19 окт - РИА Новости. Власти Удмуртии передали больницам республики 30 новых автомобилей для мобильных бригад медиков, которые выезжают к пациентам, сообщили в пресс-службе главы региона.
"Тридцать автомобилей марки Lada vesta передали больницам Удмуртии. Машины будут использоваться в качестве санитарного транспорта — для организации выездов мобильных бригад медиков к пациентам, транспортировки материала на анализы", - сообщает пресс-служба главы республики.
Отмечается, что автомобили отправятся в Алнашскую, Балезинскую, Вавожскую, Граховскую, Дебёсскую, Игринскую, Камбарскую, Каракулинскую, Кезскую, Кизнерскую, Киясовскую, Красногорскую, Малопургинскую, Селтинскую, Сюмсинскую, Шарканскую, Якшур-Бодьинскую районные больницы. По две машины выделены Глазовской межрайонной больнице, Сарапульской городской больнице и Увинской районной больнице. При этом еще семь автомобилей получат до 20 октября больницы Воткинска, Юкаменского и Ярского района.
"Автомобили приобрели в лизинг сроком на 36 месяцев. Общая сумма сделки составила 22,9 миллионов рублей", - говорится в сообщении пресс-службы.
"Одной из проблем первичного звена в городах и районах долгое время оставалась нехватка транспорта. В этом году мы приняли решение приобрести 40 автомобилей нашего автозавода для участковых терапевтов и педиатров в городских и районных поликлиниках. Это повлияет на скорость обслуживания пациентов и создаст комфортные условия работы для врачей и медсестер. Кроме того, благодаря федеральным средствам в этом году парк скорой помощи республики увеличился на 43 автомобиля, полностью укомплектованных современным оборудованием, в том числе продукцией завода "Аксион", - прокомментировал глава Удмуртии Александр Бречалов.