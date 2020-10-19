Удмуртские больницы получили 30 автомобилей

"Одной из проблем первичного звена в городах и районах долгое время оставалась нехватка транспорта. В этом году мы приняли решение приобрести 40 автомобилей нашего автозавода для участковых терапевтов и педиатров в городских и районных поликлиниках. Это повлияет на скорость обслуживания пациентов и создаст комфортные условия работы для врачей и медсестер. Кроме того, благодаря федеральным средствам в этом году парк скорой помощи республики увеличился на 43 автомобиля, полностью укомплектованных современным оборудованием, в том числе продукцией завода "Аксион", - прокомментировал глава Удмуртии Александр Бречалов.