Около десяти тысяч пациентов лечатся от COVID-19 в московских больницах
© РИА Новости / Пресс-служба мэрии Москвы / Перейти в фотобанкПалата в перепрофилированном корпусе в центре им М.И. Сеченова для лечения пациентов с коронавирусом
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Около 10 тысяч человек с коронавирусом находятся на койках в больницах Москвы, около тысячи в реанимации и на ИВЛ, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своём личном блоге.
"На койках находятся около 10 тысяч человек, в реанимации и на ИВЛ – около 1000. В любом случае это много", - сообщил Собянин.
Он отметил, что в Москве развернуто около 15 тысяч специализированных коек для борьбы с COVID-19, в понедельник ввели в строй резервные корпуса в АТЦ "Москва" и на ВДНХ.
"Это очень много. Даже при таком огромном количестве госпитализаций, как сегодня, они обеспечивают пятидесятипроцентный запас. При этом обычные клиники полностью обеспечивают экстренную и плановую помощь, что крайне важно",- добавил Собянин.
Он подчеркнул, что если безудержный рост заболеваемости продолжится, то все 15 тысяч "ковидных" коек через какое-то время будут заняты.
"В этом случае потребуется выводить из плановой помощи другие больницы, что не может не сказаться на качестве медицинской помощи. Просто разворачивать в новых корпусах дополнительные койки не получится, т.к. для них требуется медицинский персонал, который и без того уже работает на пределе",- пишет мэр.
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