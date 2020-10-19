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Около десяти тысяч пациентов лечатся от COVID-19 в московских больницах
Около 10 тысяч человек с коронавирусом находятся на койках в больницах Москвы, около тысячи в реанимации и на ИВЛ, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своём... РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T09:40
2020-10-19T09:40
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
сергей собянин
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 19 окт - РИА Новости.</strong> Около 10 тысяч человек с коронавирусом находятся на койках в больницах Москвы, около тысячи в реанимации и на ИВЛ, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своём личном <a href="https://www.sobyanin.ru/blog" target="_blank">блоге.</a>Он отметил, что в Москве развернуто около 15 тысяч специализированных коек для борьбы с COVID-19, в понедельник ввели в строй резервные корпуса в АТЦ "Москва" и на ВДНХ.Он подчеркнул, что если безудержный рост заболеваемости продолжится, то все 15 тысяч "ковидных" коек через какое-то время будут заняты."В этом случае потребуется выводить из плановой помощи другие больницы, что не может не сказаться на качестве медицинской помощи. Просто разворачивать в новых корпусах дополнительные койки не получится, т.к. для них требуется медицинский персонал, который и без того уже работает на пределе",- пишет мэр.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, сергей собянин, москва, общество

Около десяти тысяч пациентов лечатся от COVID-19 в московских больницах

09:40 19.10.2020
 
© РИА Новости / Пресс-служба мэрии Москвы / Перейти в фотобанкПалата в перепрофилированном корпусе в центре им М.И. Сеченова для лечения пациентов с коронавирусом
Палата в перепрофилированном корпусе в центре им М.И. Сеченова для лечения пациентов с коронавирусом - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
© РИА Новости / Пресс-служба мэрии Москвы
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Около 10 тысяч человек с коронавирусом находятся на койках в больницах Москвы, около тысячи в реанимации и на ИВЛ, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своём личном блоге.
"На койках находятся около 10 тысяч человек, в реанимации и на ИВЛ – около 1000. В любом случае это много", - сообщил Собянин.
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Он отметил, что в Москве развернуто около 15 тысяч специализированных коек для борьбы с COVID-19, в понедельник ввели в строй резервные корпуса в АТЦ "Москва" и на ВДНХ.
"Это очень много. Даже при таком огромном количестве госпитализаций, как сегодня, они обеспечивают пятидесятипроцентный запас. При этом обычные клиники полностью обеспечивают экстренную и плановую помощь, что крайне важно",- добавил Собянин.
Он подчеркнул, что если безудержный рост заболеваемости продолжится, то все 15 тысяч "ковидных" коек через какое-то время будут заняты.
"В этом случае потребуется выводить из плановой помощи другие больницы, что не может не сказаться на качестве медицинской помощи. Просто разворачивать в новых корпусах дополнительные койки не получится, т.к. для них требуется медицинский персонал, который и без того уже работает на пределе",- пишет мэр.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоСергей СобянинМоскваОбщество
 
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