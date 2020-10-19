https://ria.ru/20201019/bolnitsy-1580422678.html

Около десяти тысяч пациентов лечатся от COVID-19 в московских больницах

Около 10 тысяч человек с коронавирусом находятся на койках в больницах Москвы, около тысячи в реанимации и на ИВЛ, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своём... РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T09:40

2020-10-19T09:40

2020-10-19T09:40

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

сергей собянин

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 19 окт - РИА Новости.</strong> Около 10 тысяч человек с коронавирусом находятся на койках в больницах Москвы, около тысячи в реанимации и на ИВЛ, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своём личном <a href="https://www.sobyanin.ru/blog" target="_blank">блоге.</a>Он отметил, что в Москве развернуто около 15 тысяч специализированных коек для борьбы с COVID-19, в понедельник ввели в строй резервные корпуса в АТЦ "Москва" и на ВДНХ.Он подчеркнул, что если безудержный рост заболеваемости продолжится, то все 15 тысяч "ковидных" коек через какое-то время будут заняты."В этом случае потребуется выводить из плановой помощи другие больницы, что не может не сказаться на качестве медицинской помощи. Просто разворачивать в новых корпусах дополнительные койки не получится, т.к. для них требуется медицинский персонал, который и без того уже работает на пределе",- пишет мэр.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20201018/usloviya-1580376119.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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