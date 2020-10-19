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Лавров привлек внимание генсека СЕ к ситуации с водной блокадой Крыма
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров привлек внимание генерального секретаря Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич к проблеме водной блокады Крыма,... РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T14:12
2020-10-19T19:36
сергей лавров
совет европы
республика крым
украина
в мире
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<strong>МОСКВА, 19 окт - РИА Новости.</strong> Министр иностранных дел РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a> привлек внимание генерального секретаря <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Evropy/" target="_blank" data-auto="true">Совета Европы</a> <a href="http://ria.ru/person_mariya-peychinovich-burich/" target="_blank" data-auto="true">Марии Пейчинович-Бурич</a> к проблеме водной блокады Крыма, подчеркнул неприемлемость ситуации, складывающейся вокруг снабжения полуострова водой.Одной из рекомендаций этого доклада была необходимость незамедлительно отреагировать на проблему снабжения Крыма водой, указал Лавров.Ранее <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украина</a> обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. В <a href="http://ria.ru/location_Simferopol/" target="_blank" data-auto="true">Симферополе</a> с августа введена режимная подача воды в дома.
https://radiosputnik.ria.ru/20201011/krym-voda-1579264168.html
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республика крым
украина
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сергей лавров, совет европы, республика крым, украина, в мире

Лавров привлек внимание генсека СЕ к ситуации с водной блокадой Крыма

14:12 19.10.2020 (обновлено: 19:36 19.10.2020)
 
© РИА Новости / МИД РФМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции с главой МИД Италии Луиджи Ди Майо
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции с главой МИД Италии Луиджи Ди Майо - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
© РИА Новости / МИД РФ
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров привлек внимание генерального секретаря Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич к проблеме водной блокады Крыма, подчеркнул неприемлемость ситуации, складывающейся вокруг снабжения полуострова водой.
"Мы подчеркнули неприемлемость ситуации, которая складывается вокруг водной блокады Крыма в нарушение всех мыслимых конвенций - и европейских, и универсальных, и в нарушение той рекомендации, которая была сделана еще в 2016 году специальным представителем генерального секретаря Совета Европы господином (Жераром) Штудманом, который посетил Крым, подготовил доклад", - сказал Лавров по итогам встречи с Пейчинович-Бурич.
Одной из рекомендаций этого доклада была необходимость незамедлительно отреагировать на проблему снабжения Крыма водой, указал Лавров.
Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. В Симферополе с августа введена режимная подача воды в дома.
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Сергей ЛавровСовет ЕвропыРеспублика КрымУкраинаВ мире
 
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