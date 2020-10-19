https://ria.ru/20201019/blokada-1580482344.html

Лавров привлек внимание генсека СЕ к ситуации с водной блокадой Крыма

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров привлек внимание генерального секретаря Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич к проблеме водной блокады Крыма,... РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T14:12

2020-10-19T14:12

2020-10-19T19:36

сергей лавров

совет европы

республика крым

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/0e/1579826709_0:5:3064:1729_1400x0_80_0_0_8773f2c584c29ca9a8c0da50c8c522ea.jpg

<strong>МОСКВА, 19 окт - РИА Новости.</strong> Министр иностранных дел РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a> привлек внимание генерального секретаря <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Evropy/" target="_blank" data-auto="true">Совета Европы</a> <a href="http://ria.ru/person_mariya-peychinovich-burich/" target="_blank" data-auto="true">Марии Пейчинович-Бурич</a> к проблеме водной блокады Крыма, подчеркнул неприемлемость ситуации, складывающейся вокруг снабжения полуострова водой.Одной из рекомендаций этого доклада была необходимость незамедлительно отреагировать на проблему снабжения Крыма водой, указал Лавров.Ранее <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украина</a> обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. В <a href="http://ria.ru/location_Simferopol/" target="_blank" data-auto="true">Симферополе</a> с августа введена режимная подача воды в дома.

https://radiosputnik.ria.ru/20201011/krym-voda-1579264168.html

1

республика крым

украина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей лавров, совет европы, республика крым, украина, в мире