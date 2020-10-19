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В Москве беспилотник будет доставлять грузы на территории больницы
Беспилотник будет доставлять опасные грузы на территории Первой градской больницы в Москве, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в... РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T15:23
2020-10-19T15:23
москва сегодня: мегаполис для жизни
мади
первая градская больница
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 19 окт - РИА Новости.</strong> Беспилотник будет доставлять опасные грузы на территории <a href="http://ria.ru/organization_Pervaja_Gradskaja_bolnica/" target="_blank" data-auto="true">Первой градской больницы</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в <a href="https://t.me/s/DtRoad" target="_blank">Telegram-канале</a>.Отмечается, что специалисты Института разработали план организации дорожного движения по территории больницы, а также создали "цифровой двойник" маршрута и внедрили его в автомобиль, разработанный вместе с <a href="http://ria.ru/organization_MADI/" target="_blank" data-auto="true">МАДИ</a>. Опыт показывает, что беспилотники могут успешно работать — первый беспилотный паркон уже полгода ездит в центре города и ежедневно контролирует больше тысячи автомобилей.
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мади, первая градская больница, москва, общество

В Москве беспилотник будет доставлять грузы на территории больницы

15:23 19.10.2020
 
© Фото : Дептранс МосквыНепилотируемый автомобиль НИИ "МосТрансПроект" и Агентства инноваций Москвы, который будет доставлять грузы в Первой градской больнице им. Н.И. Пирогова
Непилотируемый автомобиль НИИ МосТрансПроект и Агентства инноваций Москвы, который будет доставлять грузы в Первой градской больнице им. Н.И. Пирогова - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
© Фото : Дептранс Москвы
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Беспилотник будет доставлять опасные грузы на территории Первой градской больницы в Москве, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в Telegram-канале.
"По территории Первой градской больницы имени Н.И. Пирогова грузы будет доставлять беспилотник. Непилотируемый автомобиль запустил НИИ "МосТрансПроект" совместно с Агентством инноваций Москвы. Беспилотник будет развозить по разным корпусам больницы анализы и лекарства — это поможет самим медикам избегать прямого контакта с опасными грузами", - говорится в сообщении.
Отмечается, что специалисты Института разработали план организации дорожного движения по территории больницы, а также создали "цифровой двойник" маршрута и внедрили его в автомобиль, разработанный вместе с МАДИ. Опыт показывает, что беспилотники могут успешно работать — первый беспилотный паркон уже полгода ездит в центре города и ежедневно контролирует больше тысячи автомобилей.
"Идея такого проекта пришла к нам во время карантинных ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Мы решили применить наши знания для помощи медикам — теперь беспилотник будет ездить на территории Первой градской больницы и доставлять анализы и лекарства, ограждая докторов и других работников от возможного контакта с опасными грузами", — цитируют в пресс-службе директора Мостранспроекта Александра Полякова.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниМАДИПервая Градская больницаМоскваОбщество
 
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