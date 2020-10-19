В Москве беспилотник будет доставлять грузы на территории больницы
© Фото : Дептранс МосквыНепилотируемый автомобиль НИИ "МосТрансПроект" и Агентства инноваций Москвы, который будет доставлять грузы в Первой градской больнице им. Н.И. Пирогова
© Фото : Дептранс Москвы
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Беспилотник будет доставлять опасные грузы на территории Первой градской больницы в Москве, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в Telegram-канале.
"По территории Первой градской больницы имени Н.И. Пирогова грузы будет доставлять беспилотник. Непилотируемый автомобиль запустил НИИ "МосТрансПроект" совместно с Агентством инноваций Москвы. Беспилотник будет развозить по разным корпусам больницы анализы и лекарства — это поможет самим медикам избегать прямого контакта с опасными грузами", - говорится в сообщении.
Отмечается, что специалисты Института разработали план организации дорожного движения по территории больницы, а также создали "цифровой двойник" маршрута и внедрили его в автомобиль, разработанный вместе с МАДИ. Опыт показывает, что беспилотники могут успешно работать — первый беспилотный паркон уже полгода ездит в центре города и ежедневно контролирует больше тысячи автомобилей.
"Идея такого проекта пришла к нам во время карантинных ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Мы решили применить наши знания для помощи медикам — теперь беспилотник будет ездить на территории Первой градской больницы и доставлять анализы и лекарства, ограждая докторов и других работников от возможного контакта с опасными грузами", — цитируют в пресс-службе директора Мостранспроекта Александра Полякова.