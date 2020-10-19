https://ria.ru/20201019/bespilotnik-1580496986.html

В Москве беспилотник будет доставлять грузы на территории больницы

Беспилотник будет доставлять опасные грузы на территории Первой градской больницы в Москве, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в... РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T15:23

2020-10-19T15:23

2020-10-19T15:23

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мади

первая градская больница

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 19 окт - РИА Новости.</strong> Беспилотник будет доставлять опасные грузы на территории <a href="http://ria.ru/organization_Pervaja_Gradskaja_bolnica/" target="_blank" data-auto="true">Первой градской больницы</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в <a href="https://t.me/s/DtRoad" target="_blank">Telegram-канале</a>.Отмечается, что специалисты Института разработали план организации дорожного движения по территории больницы, а также создали "цифровой двойник" маршрута и внедрили его в автомобиль, разработанный вместе с <a href="http://ria.ru/organization_MADI/" target="_blank" data-auto="true">МАДИ</a>. Опыт показывает, что беспилотники могут успешно работать — первый беспилотный паркон уже полгода ездит в центре города и ежедневно контролирует больше тысячи автомобилей.

https://radiosputnik.ria.ru/20201019/ekipirovka-1580495565.html

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москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мади, первая градская больница, москва, общество