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В России разработали нанобеспилотник для "солдат будущего"
Петербургская компания "Кронштадт" разработала нанобеспилотник для экипировки "солдата будущего", сообщила пресс-служба организации. РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T14:43
2020-10-19T15:05
ростех
сергей абрамов
безопасность
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<strong>МОСКВА, 19 окт — РИА Новости.</strong> Петербургская компания "Кронштадт" разработала нанобеспилотник для экипировки "солдата будущего", сообщила пресс-служба организации. Создание беспилотников небольших размеров — одна из главных тенденций в этой отрасли последних лет. Предполагается, что в будущем такие аппараты смогут использовать как по одиночке, так и в "роях", объединяющих десятки, сотни и больше единиц.Во время тестов новые беспилотники смогли преодолеть завалы и разрушенные помещения, окна и двери зданий. Как утверждают разработчики, помимо военного применения, "нанобеспилотники" могли бы быть полезны при защите воздушного пространства над стратегическими объектами, в том числе гражданскими, например электростанциями.По планам Минобороны, роботизированные комплексы и БПЛА интегрируют в боевую экипировку "Ратник" следующего, третьего поколения, научно-исследовательская работа над которой завершилась в 2017 году.
https://ria.ru/20200617/1573036104.html
лучше б создали наноусловия для россиян действительности
41
Создайте себе сами. Или рук-ног нет? Или голова не на месте?
40
27
РИА Новости
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ростех, сергей абрамов, безопасность

В России разработали нанобеспилотник для "солдат будущего"

14:43 19.10.2020 (обновлено: 15:05 19.10.2020)
 
© Компания "Кронштадт"Беспилотные летательные аппараты компании "Кронштадт"
Беспилотные летательные аппараты компании Кронштадт - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
© Компания "Кронштадт"
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Петербургская компания "Кронштадт" разработала нанобеспилотник для экипировки "солдата будущего", сообщила пресс-служба организации.
Создание беспилотников небольших размеров — одна из главных тенденций в этой отрасли последних лет. Предполагается, что в будущем такие аппараты смогут использовать как по одиночке, так и в "роях", объединяющих десятки, сотни и больше единиц.

"Мы сконструировали и изготовили нано-БЛА массой 180 граммов. Он нужен для решения ряда специализированных военных задач, в частности для экипировки "солдат будущего", — отметили в "Кронштадте".

Во время тестов новые беспилотники смогли преодолеть завалы и разрушенные помещения, окна и двери зданий. Как утверждают разработчики, помимо военного применения, "нанобеспилотники" могли бы быть полезны при защите воздушного пространства над стратегическими объектами, в том числе гражданскими, например электростанциями.
По планам Минобороны, роботизированные комплексы и БПЛА интегрируют в боевую экипировку "Ратник" следующего, третьего поколения, научно-исследовательская работа над которой завершилась в 2017 году.
Экипировка для военнослужащих сухопутных войск Ратник - РИА Новости, 1920, 17.06.2020
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РостехСергей АбрамовБезопасность
 
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