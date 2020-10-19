https://ria.ru/20201019/bespilotnik-1580488358.html

В России разработали нанобеспилотник для "солдат будущего"

Петербургская компания "Кронштадт" разработала нанобеспилотник для экипировки "солдата будущего", сообщила пресс-служба организации. РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T14:43

2020-10-19T14:43

2020-10-19T15:05

ростех

сергей абрамов

безопасность

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<strong>МОСКВА, 19 окт — РИА Новости.</strong> Петербургская компания "Кронштадт" разработала нанобеспилотник для экипировки "солдата будущего", сообщила пресс-служба организации. Создание беспилотников небольших размеров — одна из главных тенденций в этой отрасли последних лет. Предполагается, что в будущем такие аппараты смогут использовать как по одиночке, так и в "роях", объединяющих десятки, сотни и больше единиц.Во время тестов новые беспилотники смогли преодолеть завалы и разрушенные помещения, окна и двери зданий. Как утверждают разработчики, помимо военного применения, "нанобеспилотники" могли бы быть полезны при защите воздушного пространства над стратегическими объектами, в том числе гражданскими, например электростанциями.По планам Минобороны, роботизированные комплексы и БПЛА интегрируют в боевую экипировку "Ратник" следующего, третьего поколения, научно-исследовательская работа над которой завершилась в 2017 году.

https://ria.ru/20200617/1573036104.html

Калязин лучше б создали наноусловия для россиян действительности 41

Т Ершов Создайте себе сами. Или рук-ног нет? Или голова не на месте? 40

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростех, сергей абрамов, безопасность