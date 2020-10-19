https://ria.ru/20201019/bespilotnik-1580488358.html
В России разработали нанобеспилотник для "солдат будущего"
Петербургская компания "Кронштадт" разработала нанобеспилотник для экипировки "солдата будущего", сообщила пресс-служба организации. РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T14:43
2020-10-19T14:43
2020-10-19T15:05
ростех
сергей абрамов
безопасность
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<strong>МОСКВА, 19 окт — РИА Новости.</strong> Петербургская компания "Кронштадт" разработала нанобеспилотник для экипировки "солдата будущего", сообщила пресс-служба организации. Создание беспилотников небольших размеров — одна из главных тенденций в этой отрасли последних лет. Предполагается, что в будущем такие аппараты смогут использовать как по одиночке, так и в "роях", объединяющих десятки, сотни и больше единиц.Во время тестов новые беспилотники смогли преодолеть завалы и разрушенные помещения, окна и двери зданий. Как утверждают разработчики, помимо военного применения, "нанобеспилотники" могли бы быть полезны при защите воздушного пространства над стратегическими объектами, в том числе гражданскими, например электростанциями.По планам Минобороны, роботизированные комплексы и БПЛА интегрируют в боевую экипировку "Ратник" следующего, третьего поколения, научно-исследовательская работа над которой завершилась в 2017 году.
https://ria.ru/20200617/1573036104.html
Калязин
лучше б создали наноусловия для россиян действительности
41
Т Ершов
Создайте себе сами. Или рук-ног нет? Или голова не на месте?
40
27
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ростех, сергей абрамов, безопасность
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Петербургская компания "Кронштадт" разработала нанобеспилотник для экипировки "солдата будущего", сообщила пресс-служба организации.
Создание беспилотников небольших размеров — одна из главных тенденций в этой отрасли последних лет. Предполагается, что в будущем такие аппараты смогут использовать как по одиночке, так и в "роях", объединяющих десятки, сотни и больше единиц.
"Мы сконструировали и изготовили нано-БЛА массой 180 граммов. Он нужен для решения ряда специализированных военных задач, в частности для экипировки "солдат будущего", — отметили в "Кронштадте".
Во время тестов новые беспилотники смогли преодолеть завалы и разрушенные помещения, окна и двери зданий. Как утверждают разработчики, помимо военного применения, "нанобеспилотники" могли бы быть полезны при защите воздушного пространства над стратегическими объектами, в том числе гражданскими, например электростанциями.
По планам Минобороны, роботизированные комплексы и БПЛА интегрируют в боевую экипировку "Ратник" следующего, третьего поколения, научно-исследовательская работа над которой завершилась в 2017 году.