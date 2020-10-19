Рейтинг Новикомбанка подтвержден на уровне А, прогноз "стабильный"

"Несмотря на непростые условия в этом году, мы достигли всех запланированных показателей и продолжаем наращивать бизнес и укреплять рыночные позиции. Стабильный прогноз указывает на высокое качество активов банка и операционную эффективность. Глубокая интеграция Новикомбанка в финансовую структуру Ростеха - еще один фактор, обеспечивающий развитие бизнеса. Наши клиенты – успешные участники ключевых отраслей экономики. Подтверждение тому — рост прибыли банка за первое полугодие 2020 года на 74%", — сказала Георгиева.