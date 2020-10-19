https://ria.ru/20201019/bank-1580512919.html
Рейтинг Новикомбанка подтвержден на уровне А, прогноз "стабильный"
Российское Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг Новикомбанка на уровне A, прогноз "Стабильный", сообщает... РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T16:38
2020-10-19T16:38
2020-10-19T16:38
новикомбанк
новости компаний - экономика
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<strong>МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. </strong>Российское Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг <a href="https://ria.ru/organization_Novikombank" target="_blank">Новикомбанка</a> на уровне A, прогноз "Стабильный", сообщает пресс-служба банка. "Кредитный рейтинг обусловлен устойчивым бизнес-профилем, адекватной позицией по фондированию и ликвидности, а также адекватным уровнем достаточности капитала Новикомбанка", - говорится в сообщении. Пресс-служба банка цитирует сообщение АКРА, в котором отмечается, что банк характеризуется качественным брендом, удовлетворительной системой корпоративного управления и стратегического планирования, а среднее соотношение операционных расходов к доходам (cost to income, CTI) говорит об эффективности основной операционной деятельности Банка. По словам председателя правления Новикомбанка Елены Георгиевой, сохранение высокого уровня кредитного рейтинга свидетельствует о том, что Новикомбанк является надежным финансовым институтом, успешно реализующим выбранную стратегию развития.
https://ria.ru/20201009/pribyl-1579059212.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новикомбанк, новости компаний - экономика
МОСКВА, 19 окт – РИА Новости.
Российское Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг Новикомбанка
на уровне A, прогноз "Стабильный", сообщает пресс-служба банка.
"Кредитный рейтинг обусловлен устойчивым бизнес-профилем, адекватной позицией по фондированию и ликвидности, а также адекватным уровнем достаточности капитала Новикомбанка", - говорится в сообщении.
Пресс-служба банка цитирует сообщение АКРА, в котором отмечается, что банк характеризуется качественным брендом, удовлетворительной системой корпоративного управления и стратегического планирования, а среднее соотношение операционных расходов к доходам (cost to income, CTI) говорит об эффективности основной операционной деятельности Банка.
По словам председателя правления Новикомбанка Елены Георгиевой, сохранение высокого уровня кредитного рейтинга свидетельствует о том, что Новикомбанк является надежным финансовым институтом, успешно реализующим выбранную стратегию развития.
"Несмотря на непростые условия в этом году, мы достигли всех запланированных показателей и продолжаем наращивать бизнес и укреплять рыночные позиции. Стабильный прогноз указывает на высокое качество активов банка и операционную эффективность. Глубокая интеграция Новикомбанка в финансовую структуру Ростеха - еще один фактор, обеспечивающий развитие бизнеса. Наши клиенты – успешные участники ключевых отраслей экономики. Подтверждение тому — рост прибыли банка за первое полугодие 2020 года на 74%", — сказала Георгиева.