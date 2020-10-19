https://ria.ru/20201019/babariko-1580498028.html

Защита Бабарико потребовала закрыть дело против него

Защита экс-претендента на пост президента Белоруссии, бывшего банкира Виктора Бабарико направила в КГБ ходатайство о прекращении уголовного преследования... РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T15:28

2020-10-19T15:28

2020-10-19T15:28

протесты в белоруссии

дело белгазпромбанка

белгазпромбанк

виктор бабарико

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 19 окт – РИА Новости.</strong> Защита экс-претендента на пост президента <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, бывшего банкира <a href="http://ria.ru/person_viktor-babariko/" target="_blank" data-auto="true">Виктора Бабарико</a> направила в КГБ ходатайство о прекращении уголовного преследования политика, сообщил в понедельник один из адвокатов Дмитрий Лаевский."Шестнадцатого октября 2020 года мы с коллегой - адвокатом Александром Пыльченко направили в КГБ ходатайство о прекращении уголовного преследования в отношении Виктора Бабарико по всем предъявленным ему обвинениям. Сегодня ходатайство поступило в следственное управление", - сообщил Лаевский в своем <a href="https://t.me/advokat_laevski/72" target="_blank" rel="nofollow noopener">Telegram-канале</a>.По его словам, защита аргументировала "отсутствие оснований для уголовного преследования по каждой из выдвинутых в обвинении статей уголовного кодекса"."Большое внимание уделили тому, что в обвинении не описаны признаки инкриминируемых составов преступлений, не указывается, какие конкретно действия вменяются в вину и на каких фактах обвинение основывается. В постановлении о привлечении в качестве обвиняемого должно быть описание инкриминируемого преступления с указанием времени, места, способа совершения и других обстоятельств. Если какие-то сведения должны быть указаны в силу закона, но не указаны, то это свидетельствует о том, что такие обстоятельства не установлены, что само по себе ставит под сомнение наличие признаков преступления", - заявил адвокат.Он также обратил внимание, что Бабарико "ни до ареста, ни после не предъявлялось никаких актов проверок - ни налоговых, ни каких-либо иных". "Мы видим множество законных аргументов за прекращение уголовного преследования Виктора Дмитриевича и требуем этого", - добавил Лаевский.В июне в головном офисе <a href="http://ria.ru/organization_belgazprombank/" target="_blank" data-auto="true">Белгазпромбанка</a>, который на протяжении почти 20 лет возглавлял Бабарико, прошли обыски. Комитет госконтроля республики заявил, что на базе банка действовала организованная преступная группа, выводившая деньги за границу. Восемнадцатого июня были задержаны Бабарико и его сын Эдуард, который возглавлял избирательный штаб отца. Всего же задержаны более 30 человек, в том числе топ-менеджеры банка. Расследование дела поручено КГБ. Бабарико-старший сначала обвинялся в уклонении от уплаты налогов с ущербом в особо крупном размере, легализации средств, полученных преступным путем, и даче взятки. Но 24 июля ему было предъявлено новое обвинение: статья "дача взятки" переквалифицирована на более тяжелую "принятие должностным лицом ценностей в составе организованной группы".После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики в том числе использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные проходят в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20201014/lukashenko-1579846943.html

https://ria.ru/20201005/ugrozy-1578305444.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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