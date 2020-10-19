https://ria.ru/20201019/asteroid-1580451293.html
Более 20 астероидов приблизятся к Земле в ближайшие три дня
Большое количество астероидов пройдет в ближайшие дни вблизи Земли, сообщается на сайте одного из подразделений НАСА, а в Институте астрономии РАН не видят в... РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T11:59
2020-10-19T11:59
2020-10-19T11:59
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<strong>МОСКВА, 19 окт - РИА Новости.</strong> Большое количество астероидов пройдет в ближайшие дни вблизи <a href="http://ria.ru/location_Zemlja/" target="_blank" data-auto="true">Земли</a>, сообщается на сайте одного из подразделений <a href="http://ria.ru/organization_NASA/" target="_blank" data-auto="true">НАСА</a>, а в Институте астрономии <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">РАН</a> не видят в этом ничего необычного.Шесть астероидов размерами от полутора до 46 метров пройдут вблизи Земли 19 октября на дистанциях от 150 тысяч километров (половина дистанции до <a href="http://ria.ru/location_Luna/" target="_blank" data-auto="true">Луны</a>) до 6 миллионов 150 тысяч километров, сообщается на сайте одного из подразделений НАСА.Во вторник, 20 октября, количество астероидов практически удвоится. Мимо Земли пролетит 10 астероидов размерами от 7 до 73 метров. Они пройдут на расстоянии от 690 тысяч километров до 7 миллионов 449 тысяч километров.Еще шесть астероидов сблизятся с Землей 21 октября. Их размеры - от 3,8 метра до 35 метров, а трасса полета проходит от 46 тысяч километров (на 10 тысяч километров дальше, чем располагаются геостационарные спутники, такие как аппараты связи и телевещания) до 576 тысяч километров.Ничего удивительного в таком количестве летящих к Земле астероидов нет, пояснили РИА Новости в Институте астрономии РАН.
https://ria.ru/20201019/asteroid-1580443310.html
https://ria.ru/20201019/asteroid-1580438420.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
земля, луна, космос - риа наука, российская академия наук, наса