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Более 20 астероидов приблизятся к Земле в ближайшие три дня
Большое количество астероидов пройдет в ближайшие дни вблизи Земли, сообщается на сайте одного из подразделений НАСА, а в Институте астрономии РАН не видят в... РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T11:59
2020-10-19T11:59
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луна
космос - риа наука
российская академия наук
наса
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<strong>МОСКВА, 19 окт - РИА Новости.</strong> Большое количество астероидов пройдет в ближайшие дни вблизи <a href="http://ria.ru/location_Zemlja/" target="_blank" data-auto="true">Земли</a>, сообщается на сайте одного из подразделений <a href="http://ria.ru/organization_NASA/" target="_blank" data-auto="true">НАСА</a>, а в Институте астрономии <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">РАН</a> не видят в этом ничего необычного.Шесть астероидов размерами от полутора до 46 метров пройдут вблизи Земли 19 октября на дистанциях от 150 тысяч километров (половина дистанции до <a href="http://ria.ru/location_Luna/" target="_blank" data-auto="true">Луны</a>) до 6 миллионов 150 тысяч километров, сообщается на сайте одного из подразделений НАСА.Во вторник, 20 октября, количество астероидов практически удвоится. Мимо Земли пролетит 10 астероидов размерами от 7 до 73 метров. Они пройдут на расстоянии от 690 тысяч километров до 7 миллионов 449 тысяч километров.Еще шесть астероидов сблизятся с Землей 21 октября. Их размеры - от 3,8 метра до 35 метров, а трасса полета проходит от 46 тысяч километров (на 10 тысяч километров дальше, чем располагаются геостационарные спутники, такие как аппараты связи и телевещания) до 576 тысяч километров.Ничего удивительного в таком количестве летящих к Земле астероидов нет, пояснили РИА Новости в Институте астрономии РАН.
https://ria.ru/20201019/asteroid-1580443310.html
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земля, луна, космос - риа наука, российская академия наук, наса

Более 20 астероидов приблизятся к Земле в ближайшие три дня

11:59 19.10.2020
 
© Depositphotos / milangucciПланета окруженная астероидами
Планета окруженная астероидами - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
© Depositphotos / milangucci
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Большое количество астероидов пройдет в ближайшие дни вблизи Земли, сообщается на сайте одного из подразделений НАСА, а в Институте астрономии РАН не видят в этом ничего необычного.
Шесть астероидов размерами от полутора до 46 метров пройдут вблизи Земли 19 октября на дистанциях от 150 тысяч километров (половина дистанции до Луны) до 6 миллионов 150 тысяч километров, сообщается на сайте одного из подразделений НАСА.
Столкновение астероида с Землей - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
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Астроном оценил вероятность падения "предвыборного" астероида на Землю
Во вторник, 20 октября, количество астероидов практически удвоится. Мимо Земли пролетит 10 астероидов размерами от 7 до 73 метров. Они пройдут на расстоянии от 690 тысяч километров до 7 миллионов 449 тысяч километров.
Еще шесть астероидов сблизятся с Землей 21 октября. Их размеры - от 3,8 метра до 35 метров, а трасса полета проходит от 46 тысяч километров (на 10 тысяч километров дальше, чем располагаются геостационарные спутники, такие как аппараты связи и телевещания) до 576 тысяч километров.
Ничего удивительного в таком количестве летящих к Земле астероидов нет, пояснили РИА Новости в Институте астрономии РАН.
"Если, допустим, сегодня ночью системы мониторинга обнаруживают объекты, они их обнаруживают за 3-5 дней до подлета. Каждую ночь обнаруживается больше десятка объектов, до 20 штук. И часть из них при подлете к Земле становятся видны. Никакой аномалии нет. Каждый день, если смотреть, будет по несколько сближений", - рассказал РИА Новости старший научный сотрудник отдела исследования Солнечной системы Института астрономии РАН Сергей Нароенков.
Звездное небо - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
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ЗемляЛунаКосмос - РИА НаукаРоссийская академия наукНАСА
 
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