Астроном оценил ущерб от возможного падения астероида 2 ноября
11:00 19.10.2020 (обновлено: 20:45 19.10.2020)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости. Доктор физико-математических наук, руководитель лаборатории малых планет Солнечной системы Крымской астрофизической обсерватории (КрАО), астроном Николай Киселев считает, что есть небольшая вероятность вхождения астероида 2018 VP1 в атмосферу Земли, но даже в таком случае маловероятно, что он причинит какой-то ущерб.
Астероид размером в несколько метров может упасть на Землю 2 ноября - за день до президентских выборов в США, сообщил ранее американский астрофизик Нил Деграсс Тайсон в своем Instagram.
"Астероид был открыт в 2018 году на обсерватории Маунт-Паломар. Диаметр его оценивается в 2 - 4 метра. Связывать его с выборами президента США – это по меньшей мере смешно. Это довольно-таки заурядное явление, в этот период – конец октября - начало ноября – к Земле будут приближаться несколько астероидов. Один из них – этот. Он относится к группе "Аполлон" – то есть вращается дальше, чем вращается Земля, но в момент максимального удаления Земли от Солнца некоторые из них пересекают орбиту планеты и в таком случае может произойти сближение", - сказал РИА Новости Киселев.
Ученый оценивает вероятность столкновения с планетой астероида как низкую, но не нулевую - 0,4%. Он рассматривает несколько сценариев сближения астероида с Землей из-за влияния на объект со стороны других планет Солнечной системы и Луны. Согласно одному из них, астероид "в три часа мск 1 ноября пройдет в 60 тысячах километров (от Земли)".
"Оптимальный вариант – он пройдет на расстоянии 420 тысяч километров в четыре часа мск 1 ноября. Самый худший вариант - те самые 0,4% - если войдет в атмосферу Земли. Что может быть? На примере Челябинского метеороида, который был в диаметре не метры, а километры - он полностью не сгорел, его основной осколок упал в озеро и имел вес 600 килограмм. Все зависит от состава – если он рыхлый, то он разрушится и сгорит. Но что-то может и долететь, такое бывает. Но маловероятно, что он причинит какой-то урон", - сказал Киселев.
Ученый добавил, что в текущем году астрономы КрАО провели серию наблюдений за тремя астероидами, в том числе потенциально угрожающими Земле. В результате уточнены размеры одного из них (с 400 до 950 метров в диаметре), параметры другого крупного астероида уточняются, а наблюдения еще за одним астероидом будут завершены в ноябре. Результаты по итогам этих наблюдений ожидаются уже к концу 2020 года, сказал Киселев.
В августе одно из подразделений НАСА сообщало, что астероид 2018 VP1 подойдет к Земле на минимальное расстояние 2 ноября приблизительно в 18.33 мск. По данным НАСА, астероид пролетит в 384 тысячах километров от Земли. Как отмечалось, вероятность того, что астероид войдет в атмосферу Земли, составляет лишь один шанс из 240 или 0,41%. Астероид открыт 3 ноября 2018 года. Он относится к группе "Аполлонов", то есть астероидов, чьи трассы полета пересекают орбиту Земли.
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