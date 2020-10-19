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РИА Наука
https://ria.ru/20201019/asteroid-1580438420.html
Астроном оценил ущерб от возможного падения астероида 2 ноября
Доктор физико-математических наук, руководитель лаборатории малых планет Солнечной системы Крымской астрофизической обсерватории (КрАО), астроном Николай... РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T11:00
2020-10-19T20:45
риа наука
крымская астрофизическая обсерватория
земля
космос - риа наука
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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости.</strong> Доктор физико-математических наук, руководитель лаборатории малых планет Солнечной системы <a href="http://ria.ru/organization_krymskaya-astrofizicheskaya-observatoriya/" target="_blank" data-auto="true">Крымской астрофизической обсерватории</a> (КрАО), астроном Николай Киселев считает, что есть небольшая вероятность вхождения астероида 2018 VP1 в атмосферу <a href="http://ria.ru/location_Zemlja/" target="_blank" data-auto="true">Земли</a>, но даже в таком случае маловероятно, что он причинит какой-то ущерб.Астероид размером в несколько метров может упасть на Землю 2 ноября - за день до президентских выборов в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, сообщил ранее американский астрофизик Нил Деграсс Тайсон в своем Instagram."Астероид был открыт в 2018 году на обсерватории Маунт-Паломар. Диаметр его оценивается в 2 - 4 метра. Связывать его с выборами президента США – это по меньшей мере смешно. Это довольно-таки заурядное явление, в этот период – конец октября - начало ноября – к Земле будут приближаться несколько астероидов. Один из них – этот. Он относится к группе "Аполлон" – то есть вращается дальше, чем вращается Земля, но в момент максимального удаления Земли от Солнца некоторые из них пересекают орбиту планеты и в таком случае может произойти сближение", - сказал РИА Новости Киселев.Ученый оценивает вероятность столкновения с планетой астероида как низкую, но не нулевую - 0,4%. Он рассматривает несколько сценариев сближения астероида с Землей из-за влияния на объект со стороны других планет Солнечной системы и <a href="http://ria.ru/location_Luna/" target="_blank" data-auto="true">Луны</a>. Согласно одному из них, астероид "в три часа мск 1 ноября пройдет в 60 тысячах километров (от Земли)"."Оптимальный вариант – он пройдет на расстоянии 420 тысяч километров в четыре часа мск 1 ноября. Самый худший вариант - те самые 0,4% - если войдет в атмосферу Земли. Что может быть? На примере Челябинского метеороида, который был в диаметре не метры, а километры - он полностью не сгорел, его основной осколок упал в озеро и имел вес 600 килограмм. Все зависит от состава – если он рыхлый, то он разрушится и сгорит. Но что-то может и долететь, такое бывает. Но маловероятно, что он причинит какой-то урон", - сказал Киселев.Ученый добавил, что в текущем году астрономы КрАО провели серию наблюдений за тремя астероидами, в том числе потенциально угрожающими Земле. В результате уточнены размеры одного из них (с 400 до 950 метров в диаметре), параметры другого крупного астероида уточняются, а наблюдения еще за одним астероидом будут завершены в ноябре. Результаты по итогам этих наблюдений ожидаются уже к концу 2020 года, сказал Киселев.В августе одно из подразделений <a href="http://ria.ru/organization_NASA/" target="_blank" data-auto="true">НАСА</a> сообщало, что астероид 2018 VP1 подойдет к Земле на минимальное расстояние 2 ноября приблизительно в 18.33 мск. По данным НАСА, астероид пролетит в 384 тысячах километров от Земли. Как отмечалось, вероятность того, что астероид войдет в атмосферу Земли, составляет лишь один шанс из 240 или 0,41%. Астероид открыт 3 ноября 2018 года. Он относится к группе "Аполлонов", то есть астероидов, чьи трассы полета пересекают орбиту Земли.
https://ria.ru/20200821/asteroidy-1576055681.html
https://ria.ru/20200413/1569947803.html
Что-то на счет километров астроном промахнулся.... если на землю упадет астероид километр в диаметре, то боюсь будет уже не до выборов
81
Это перст указующий. На которого кандидата упадёт, тот и будет президентом.
65
19
земля
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крымская астрофизическая обсерватория, земля, космос - риа наука

Астроном оценил ущерб от возможного падения астероида 2 ноября

11:00 19.10.2020 (обновлено: 20:45 19.10.2020)
 
© Fotolia / VchalupЗвездное небо
Звездное небо - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
© Fotolia / Vchalup
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости. Доктор физико-математических наук, руководитель лаборатории малых планет Солнечной системы Крымской астрофизической обсерватории (КрАО), астроном Николай Киселев считает, что есть небольшая вероятность вхождения астероида 2018 VP1 в атмосферу Земли, но даже в таком случае маловероятно, что он причинит какой-то ущерб.
Астероид размером в несколько метров может упасть на Землю 2 ноября - за день до президентских выборов в США, сообщил ранее американский астрофизик Нил Деграсс Тайсон в своем Instagram.
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"Астероид был открыт в 2018 году на обсерватории Маунт-Паломар. Диаметр его оценивается в 2 - 4 метра. Связывать его с выборами президента США – это по меньшей мере смешно. Это довольно-таки заурядное явление, в этот период – конец октября - начало ноября – к Земле будут приближаться несколько астероидов. Один из них – этот. Он относится к группе "Аполлон" – то есть вращается дальше, чем вращается Земля, но в момент максимального удаления Земли от Солнца некоторые из них пересекают орбиту планеты и в таком случае может произойти сближение", - сказал РИА Новости Киселев.
Ученый оценивает вероятность столкновения с планетой астероида как низкую, но не нулевую - 0,4%. Он рассматривает несколько сценариев сближения астероида с Землей из-за влияния на объект со стороны других планет Солнечной системы и Луны. Согласно одному из них, астероид "в три часа мск 1 ноября пройдет в 60 тысячах километров (от Земли)".
"Оптимальный вариант – он пройдет на расстоянии 420 тысяч километров в четыре часа мск 1 ноября. Самый худший вариант - те самые 0,4% - если войдет в атмосферу Земли. Что может быть? На примере Челябинского метеороида, который был в диаметре не метры, а километры - он полностью не сгорел, его основной осколок упал в озеро и имел вес 600 килограмм. Все зависит от состава – если он рыхлый, то он разрушится и сгорит. Но что-то может и долететь, такое бывает. Но маловероятно, что он причинит какой-то урон", - сказал Киселев.
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Ученый добавил, что в текущем году астрономы КрАО провели серию наблюдений за тремя астероидами, в том числе потенциально угрожающими Земле. В результате уточнены размеры одного из них (с 400 до 950 метров в диаметре), параметры другого крупного астероида уточняются, а наблюдения еще за одним астероидом будут завершены в ноябре. Результаты по итогам этих наблюдений ожидаются уже к концу 2020 года, сказал Киселев.
В августе одно из подразделений НАСА сообщало, что астероид 2018 VP1 подойдет к Земле на минимальное расстояние 2 ноября приблизительно в 18.33 мск. По данным НАСА, астероид пролетит в 384 тысячах километров от Земли. Как отмечалось, вероятность того, что астероид войдет в атмосферу Земли, составляет лишь один шанс из 240 или 0,41%. Астероид открыт 3 ноября 2018 года. Он относится к группе "Аполлонов", то есть астероидов, чьи трассы полета пересекают орбиту Земли.
 
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РИА НаукаКрымская астрофизическая обсерваторияЗемляКосмос - РИА Наука
 
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